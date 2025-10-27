УКР
3 138 25

Касьянов про атаку дронів на Москву: Наш підрозділ робив це значно дешевше

Індустрія дронів

Касьянов прокоментував атаку дронів на Москву

Майор та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає ефект від атаки БпЛА на Москву лише економічним.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі українські дрони, в тому числі "щось реактивне" - типу "дронів-ракет" або "Фламінго" - атакували Москву. Ворог повідомляє про збиття 40 цілей в московському регіоні, в тому числі 34 - що летіли на Москву. Жоден дрон, жодна ракета не долетіли", - зазначив він.

Ефективність атаки на Москву

"Мінімальна вартість дрона FP-1 компанії Fire Point з додатковою CRPA-антеною супутникової навігації, що підвищує ймовірність проходження РЕБ, сьогодні становить близько 80 тис. доларів. "Щось реактивне", як відомо зі ЗМІ, може коштувати в кілька разів дорожче", - пояснив військовий.

За його словами, якщо взяти середню вартість одного дрона/ракети в 100 тис. доларів (що є заниженою оцінкою), то 40 збитих цілей в московському регіоні - це 4 млн доларів.

Касьянов заявив, що ефект від атаки на Москву - лише економічний:

  • вартість зенітних ракет різних типів від "Панциря" - від 20 до 40 тис. доларів. Приймемо 40 тис. - за 40 ракет - 1,6 млн доларів;
  • закриття 3-х аеропортів на 2 години при вартості однієї години простою 450 тис. доларів - 6х0,45=2,7 млн доларів.

"Тобто сумарні економічні втрати противника 1,6+2,7=4,3 млн доларів - перевищують вартість витрачених на цю акцію безпілотників, якщо тільки "щось реактивне" не коштувало жахливо дорого", - додав він.

Касьянов зауважив, що завжди підтримував такі акції, а БпЛА його ліквідованого підрозділу долітали до самого центру Москви.

"І робили ми це значно дешевше - всього за 144 тис. доларів, за 24 апарати ціною всього 6 тис доларів за штуку. Відповідно, економічний ефект був у рази вищим - адже точно так само закривалися аеропорти, відключався мобільний інтернет, не було в Москві супутникової навігації і наступав транспортний колапс.

Однак, виявляється, це було "неефективно" і "безрезультатно". То за що ж нас розігнали, якщо іншим можна літати до москви?"- підсумував він.

Атака дронів на Москву в ніч на 27 жовтня

Міністерство оборони Росії заявило, що російська ППО начебто перехопила та знищила 193 безпілотники. За даними окупантів, 40 БпЛА було збито над Московською областю, 34 з них - летіли на Москву.

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.

Пізніше стало відомо, що Касьянов виконуватиме завдання в одному з підрозділів ДПСУ на сході.

+8
"Хвали мене, моя губонько - розтягну до вуха...". Після того потоку брехні та самовихваляння, який ми багато років чули від Касьянова, йому вже віри немає...
27.10.2025 11:06 Відповісти
+6
Ой мля почалося... Касьянов би самотужки і війну закінчив перемогою, якби його Порох за руки не тримав...

27.10.2025 11:07 Відповісти
+3
Очередную сакральную жертву пиарят.Только с грантоедом Виталей Шабуниным немного затихло как нового нашли.
Я Касьянова вообще никогда не смотрел так как он с 2014-го постоянно гнал негатив и недовольно брюзжал.
27.10.2025 11:48 Відповісти
"Хвали мене, моя губонько - розтягну до вуха...". Після того потоку брехні та самовихваляння, який ми багато років чули від Касьянова, йому вже віри немає...
27.10.2025 11:06 Відповісти
Очередную сакральную жертву пиарят.Только с грантоедом Виталей Шабуниным немного затихло как нового нашли.
Я Касьянова вообще никогда не смотрел так как он с 2014-го постоянно гнал негатив и недовольно брюзжал.
27.10.2025 11:48 Відповісти
Ой мля почалося... Касьянов би самотужки і війну закінчив перемогою, якби його Порох за руки не тримав...

27.10.2025 11:07 Відповісти
Нічого не розумію. Скільки дронів витратити щоб нічого?
Списати та отримати гроші.
Такою кількістю дронів атакувати ростов, чи брянск, чи белгород, тец електропідстанції, збільшивши кількість вибухівки?
27.10.2025 11:10 Відповісти
У мАцкви зараз найкращий протиповітряний захист у світі.
Головне - щоб так і залишалось, за рахунок фронту та регіонів.
На це і направлені подібні акції: щоб не розслаблялись і не розукомплетовували.
27.10.2025 11:11 Відповісти
А не доцільніше було б бити по незахищених містах? Щоб ворог розпорошував ппо. І результат був би видно.
27.10.2025 11:16 Відповісти
Ні. Треба періодично бити по мАцквє, щоб не сміли зняти з неї ППО на користь регіонів.
Після профілактичного удару можна знову повернутись до регіонів.
27.10.2025 11:59 Відповісти
Знову повернутись? Може я щось не знаю?
27.10.2025 12:23 Відповісти
Ворог не буде розпорошувати ппо. З одної простої причини - срав ***** на незахищені міста зі Спаської вежі під бій курант.
27.10.2025 12:18 Відповісти
Так а в чому справа? Нам навіть краще - рівняти з землею все що не захищене. Чи в орді живуть не такі орки як в москві?
27.10.2025 12:22 Відповісти
Якби був нескінченний ресурс ракет і дронів, тоді так. Але цей ресурс дуже обмежений. І тому треба виставляти приорітети. Ефект від знищення НПЗ і сховищ палива незрівнянно вищій ніж кошмарити якихось рядових кацапів. Я б навіть сказав, шо кошмарити населення майже ніякого ефекту не зробить. Ось ***** кошмарить Україну кожен день. І шо? Україна капітулювала?
показати весь коментар
Щось давненько Касянова не було чутно. Раніше " могутні" удари дронів Йурка наносили вражаючий військовий ефект. 10 крадратів покрівлі на даху, пу особисто гєрасімова відправляв перестилати...
Фронт стояв..
А тут... , ех..
27.10.2025 11:12 Відповісти
Пізно вже таке писати, треба було результат давати коли міг.
27.10.2025 11:18 Відповісти
Чому накинулися, в чому він не правий? Касьянов мав би кошмарити москву своїми дешевими дронами постійно, але ж Міндіч хоче заробити. Це все печально. Заробіткі на крові для друзів Гундосого.
27.10.2025 11:32 Відповісти
Три з половиною роки війни пройшло, поки команду Касьянова не розформували. Скільки йому ще треба було років шоб почати "кошмарити москву своїми дешевими дронами"?
27.10.2025 12:16 Відповісти
О рекламує себе, як воно дрони не серед ухилянтів "не людей" крутити, гарно мабуть?
27.10.2025 11:34 Відповісти
Тому зелупні, призначені керівниками у ДПСУ, і готові виконувати злочинні накази таких самих зелупнів з опу, яких призначив зеленський!!
Тому і виїзд з України, вони в СХЕМАТОЗАХ завели, щоб зелупні мовчки виконували!
Це, уже потім, зелупні будуть волати, що їх примушували особи з опу таке вчиняти!!
Ригоанальні, це пам'ятають добре! Татаров із деркачем, можуть підтвердити!
27.10.2025 11:34 Відповісти
що поблизу нема що довбати у кац.пів??? Логістику довбіть .. Одне життя нашого бійця безцінне..
27.10.2025 11:36 Відповісти
Це ж наш дов"ойоб наобіцяв "атветку" по москві.
Ляпнув шо попало - ЗСУ примусили виконувати. Гамнакамандующий же...
27.10.2025 11:40 Відповісти
Касьянов, а нахіба новітнім зеленим мародерам дешевше? 😲 То тобі не свинарчуки, яким багато не треба. Ті малим не задовільняться - їм у Козині коттеджі добудовувати треба, унітази золоті встановлювати. Тому їм по мацкві треба дорого і дорогим, щоб відкат відразу у кишені тканину рвав.
27.10.2025 11:58 Відповісти
"Франшизу Касьянова" потрібно масштабувати по всій Україні. Адже її власник організував виробництво та запуск "літачків" по цілях на території пітьми умовно кажучи не виходячи зі свого складу-ангару.
Тож, кожен інтузіаст або з грошима або з технічними знаннями або з тим й іншим чи взагалі без оних, але з величезним бажанням повоювати з пітьмою, не будучи при цьому мобілізованим та залишаючись у ролі "вільного козака-художника", може долучитись до цієї справи. Яка в дусі української партизанки - загальне командування і координація дій з єдиного центру "партизанського руху" та вільний графік життя і роботи як цивільної особи, що поєднана з бойовою роботою у вільний час.
Уявімо собі картину, коли кожної ночі зі складів і ангарів промзон, гаражів і пустирів у містах, полів і галявин поблизу селищ тощо вилітатимуть десятки тисяч "літачків касьянова" зі спрямуванням у бік координат підприємств рашистського ВПК та інших військових об'єктів пітьми. Тут ніяка система ППО ворога таких нальотів не витримає. І через місяць-два пітьма заволає не те шо про припинення вогню, а про "вічний мир".
Діло за малим: зе-владі треба внести відповідні зміни до Закону "Про основи національного спротиву".
27.10.2025 12:22 Відповісти
У Касьянова - відпустка... Має час поміркувати... Може, і доміркується до головної проблеми, до створення якої і він сам причетний?
За яку, до речі, йому нагадували в його же блозі "Я готовий свідчити перед ТСК Верховної Ради". Там нагадування Касьянов залишив (на відміну від коментів в інщих своїх блогах), не повитирав (повитирали лише адміни брехню фаловерів Касьянова).
27.10.2025 12:25 Відповісти
Він забув сказати, що після того, як вони зробили наліт на москву "копієчними дронами, багато чого змінилось, й тепер вже так не вийде.
27.10.2025 12:42 Відповісти
 
 