Касьянов про атаку дронів на Москву: Наш підрозділ робив це значно дешевше

Майор та фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає ефект від атаки БпЛА на Москву лише економічним.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"Цієї ночі українські дрони, в тому числі "щось реактивне" - типу "дронів-ракет" або "Фламінго" - атакували Москву. Ворог повідомляє про збиття 40 цілей в московському регіоні, в тому числі 34 - що летіли на Москву. Жоден дрон, жодна ракета не долетіли", - зазначив він.

Ефективність атаки на Москву

"Мінімальна вартість дрона FP-1 компанії Fire Point з додатковою CRPA-антеною супутникової навігації, що підвищує ймовірність проходження РЕБ, сьогодні становить близько 80 тис. доларів. "Щось реактивне", як відомо зі ЗМІ, може коштувати в кілька разів дорожче", - пояснив військовий.

За його словами, якщо взяти середню вартість одного дрона/ракети в 100 тис. доларів (що є заниженою оцінкою), то 40 збитих цілей в московському регіоні - це 4 млн доларів.

Касьянов заявив, що ефект від атаки на Москву - лише економічний:

вартість зенітних ракет різних типів від "Панциря" - від 20 до 40 тис. доларів. Приймемо 40 тис. - за 40 ракет - 1,6 млн доларів;

закриття 3-х аеропортів на 2 години при вартості однієї години простою 450 тис. доларів - 6х0,45=2,7 млн доларів.

"Тобто сумарні економічні втрати противника 1,6+2,7=4,3 млн доларів - перевищують вартість витрачених на цю акцію безпілотників, якщо тільки "щось реактивне" не коштувало жахливо дорого", - додав він.

Касьянов зауважив, що завжди підтримував такі акції, а БпЛА його ліквідованого підрозділу долітали до самого центру Москви.

"І робили ми це значно дешевше - всього за 144 тис. доларів, за 24 апарати ціною всього 6 тис доларів за штуку. Відповідно, економічний ефект був у рази вищим - адже точно так само закривалися аеропорти, відключався мобільний інтернет, не було в Москві супутникової навігації і наступав транспортний колапс.

Однак, виявляється, це було "неефективно" і "безрезультатно". То за що ж нас розігнали, якщо іншим можна літати до москви?"- підсумував він.

Атака дронів на Москву в ніч на 27 жовтня

Міністерство оборони Росії заявило, що російська ППО начебто перехопила та знищила 193 безпілотники. За даними окупантів, 40 БпЛА було збито над Московською областю, 34 з них - летіли на Москву.

Що передувало?

3 жовтня офіцер ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

За його словами, бійців підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до Єрмака через тиск та переслідування.

Також Касьянов звернувся із закликом до президента Зеленського через ліквідацію ефективного підрозділу. Окрім того, він повідомив, що виходить до ОП на Майдан.

Ввечері неділі, 5 жовтня, Касьянов разом із родиною та прихильниками вийшов на Майдан в знак протесту проти розформування його ефективного підрозділу. Військовий розповів, що понад дві години вони чекали на президента Володимира Зеленського, проте він так і не прийшов.

Згодом Касьянов заявив, що командування звільнило з посади офіцера, який виконував обов'язки командира. Військового з суботи утримували на території військової частини.

6 жовтня у ДПСУ повідомили, що підрозділ Касьянова вирішили розформувати через відсутність результативності під час виконання завдань.

Юрій Касьянов назвав заяви Держприкордонслужби про відсутність результатів у підрозділу роти ударних БпЛА брехнею.

12 жовтня Касьянов заявив, що він є викривачем та ключовим свідком у справі Національного антикорупційного бюро щодо компанії Fire Point. Саме це він назвав основною причиною ліквідації створеного ним підрозділу. Також військовий попросив НАБУ про захист для себе та рідних за програмою для свідків.

Раніше ЗМІ заявили, що співвласником компанії Fire Point є Тимур Міндіч.

Пізніше стало відомо, що Касьянов виконуватиме завдання в одному з підрозділів ДПСУ на сході.

