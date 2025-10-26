15 507 65
Дрони атакували Москву та область: пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО
Ввечері неділі, 26 жовтня, Москву та область атакували дрони.
Про це повідомляють російські телеграм-канали та мер Москви Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ.
О 16:41 Собянін повідомив, що ППО нібито збила безпілотник, який летів на Москву.
О 20:49 він заявив, що збитий ще один безпілотник, що летів на російську столицю.
О 21:04 Собянін написав про знищення ще двох безпілотників, а о 21:11 - про ще одного.
Він додав, що на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.
Тим часом російські телеграм-канали повідомляють про вибухів у Комунарці, Новій Москві та підмосковних Дубнах.
Увага! На відео присутня нецензурна лексика
то у них як у нас "Слава Ісу!"
.
Верховний Головнокомандуючий
НаполеонЗеленський списав на атаку декілька десятків мільйонів доларів.
Офшорні рахунки і крипто рахунки Міндіча жирно поповнились.
Міндіч у Відні придивляється до Діамантових унітазів.
Всіх 89 млн, чи скільки там залишилося цього гною
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГУР сьогодні - працював американський літак ( так всього два у США) COMBATSENT! ГУР вирізали ТРИ рашистських РЛС
прямо зараз нове відео з розбитої плотини в Бєлгороді (починали бровдінці закінчили сьогодні Хаймерси )- залиті бліндажі відрізана логістика
Человек - существо с уникальной способностью
Выживать в любых условиях
Хуже ,чем в Гулаге или в Освенциме все равно не будет
Да и зима украинская - уже и не зима почти
А прохладная осень
А там и и весна придет....
Совки таку енергосистему зоробили, на випадок ядерної війни. Обісреться кацапня, як і завжди.
У людей н еп было ни света,ни газа
Не было супермаркетов
Не было интернета
Жрать было нечего
Пайки выдавали
И человечество выжило
Люди умирают только во время блокад
Когда негде достать ЕДУ!!!!!!!
Воду можно набрать в речке
Дрова в лесу
А вот если нечего жрать - тогда кранты
Но в современном мире никто не допустит БЛОКАДЫ
Огромной страны
Вы чего такой трусливый?
Вы памперсами запаситесь на всякий случай
А я едой уже запаслась
И спичками
И мылом
Всем,что нужно ,чтобы пережить трудные времена
Все будет хорошо
И не пишите - ТЫ
Мы с вами не знакомы
Ну вы и паникер!!!!!!
не знаєте чому???
мабудь потрібні томагавки...
Чому заводи фірташа (Путіна) в Україні не чіпають, хто думає, має багато отих чому.
ой летіли у мацковію чумнуу!!!
та дісталися нарадість україііінцям
а цапам на гнів та тугу по *******
За твердженням мера Москви Собяніна, всі вони були знищені силами протиповітряної оборони.
Засоби ППО, за даними місцевих жителів, працювали в Коломні, Троїцьку, Клімовську, Подольську, Домодєдово, Дубні, Раменському, уточнює Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".
У Жуковському на місці падіння збитого БПЛА сталася пожежа, повідомляють автори каналу з посиланням на очевидців.