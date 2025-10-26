Дрони атакували Москву та область: пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО

Ввечері неділі, 26 жовтня, Москву та область атакували дрони.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та мер Москви Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ.

О 16:41 Собянін повідомив, що ППО нібито збила безпілотник, який летів на Москву.

О 20:49 він заявив, що збитий ще один безпілотник, що летів на російську столицю.

О 21:04 Собянін написав про знищення ще двох безпілотників, а о 21:11 - про ще одного.

Він додав, що на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Тим часом російські телеграм-канали повідомляють про вибухів у Комунарці, Новій Москві та підмосковних Дубнах.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

