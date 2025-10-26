УКР
Дрони атакували Москву та область: пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО

Ввечері неділі, 26 жовтня, Москву та область атакували дрони. 

Про це повідомляють російські телеграм-канали та мер Москви Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ.

О 16:41 Собянін повідомив, що ППО нібито збила безпілотник, який летів на Москву. 

О 20:49 він заявив, що збитий ще один безпілотник, що летів на російську столицю.

О 21:04 Собянін написав про знищення ще двох безпілотників, а о 21:11 - про ще одного.

Він додав, що на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Тим часом російські телеграм-канали повідомляють про вибухів у Комунарці, Новій Москві та підмосковних Дубнах.

атака на москву

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Дивіться також: Вибухи пролунали у Москві та Підмосков’ї: триває масована атака безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В ''падмасковьє'' повибивало декілька вікон.
Верховний Головнокомандуючий Наполеон Зеленський списав на атаку декілька десятків мільйонів доларів.
Офшорні рахунки і крипто рахунки Міндіча жирно поповнились.
Міндіч у Відні придивляється до Діамантових унітазів.
26.10.2025 23:22 Відповісти
Якщо у відеоролику з руснею відсутня ненормативна лексика, то немає сенсу переглядати, бо це свідчить про невдалі результати
26.10.2025 23:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-B5Tbn4JNdc

ГУР сьогодні - працював американський літак ( так всього два у США) COMBATSENT! ГУР вирізали ТРИ рашистських РЛС
26.10.2025 23:22 Відповісти
Ну нарешті почалося🥳 Тільки не зупиняйтесь!!!
26.10.2025 23:12 Відповісти
Ось тобі московіт, і ******* день!
26.10.2025 23:35 Відповісти
Що почалося? І нахіба?
27.10.2025 08:04 Відповісти
Гарна новина...
26.10.2025 23:12 Відповісти
як москвичі одноразово й захоплені й хйла славлять -ета надо ж так умєть!!!
26.10.2025 23:17 Відповісти
еге ж!
то у них як у нас "Слава Ісу!"

.
27.10.2025 01:41 Відповісти
Досить нити, оптиміст ти наш. Не полінись погуглити і дізнатись, які саме "вікна" повибивало.
27.10.2025 10:04 Відповісти
Ми повбиваємо вас всіх, кацапідарський yє 6ан!

Всіх 89 млн, чи скільки там залишилося цього гною

СЛАВА УКРАЇНІ!
27.10.2025 10:48 Відповісти
Новини повинні бути: українськи дрони безперервно атакують московію протягом тижня, місяця, .........
показати весь коментар
знаєте скільки це буде коштувати, дуже дорого, в той час коли на фронті дронів не вистачає
показати весь коментар
https://www.youtube.com/watch?v=-B5Tbn4JNdc

ГУР сьогодні - працював американський літак ( так всього два у США) COMBATSENT! ГУР вирізали ТРИ рашистських РЛС
26.10.2025 23:22 Відповісти
Наталья-у Вас ,одной из немногих,вменяемые коменты
показати весь коментар
дякую , так гарно все до купки збіглося з новинами з мацкви!То не моя заслуга - слава воїнам героям! та подяка Кушніру!
показати весь коментар
Бийте москальню , допоки не згорить до тла вся москва 🤬
показати весь коментар
Там досить суцiльноi вирви в межах кремлiвських мурiв, осередку зла всих часiв та народiв.
показати весь коментар
https://www.youtube.com/watch?v=N0ZTVhVFIT0

прямо зараз нове відео з розбитої плотини в Бєлгороді (починали бровдінці закінчили сьогодні Хаймерси )- залиті бліндажі відрізана логістика
показати весь коментар
...затоплена оркотехнiка.
показати весь коментар
потихеньку зануриться косолапія в пітьму
показати весь коментар
кто кого оставит без тепла и света и воды и газа зимой - тот и выиграет войну. Народ при -15 градусов без тепла и света и воды и газа - сдается максимум за 2 недели. И ничего не будет работать: магазины, заправки, аптеки, и т.д. Любые власти выносятся максимум за 2 недели. ИИ так прогнозирует.
показати весь коментар
Это не так
Человек - существо с уникальной способностью
Выживать в любых условиях
Хуже ,чем в Гулаге или в Освенциме все равно не будет
Да и зима украинская - уже и не зима почти
А прохладная осень
А там и и весна придет....
показати весь коментар
Это ты говоришь, пока у тебя есть зимой отопление и свет и вода и газ. А если их не будет. То без зимой в холод и сырость начинается гипотермия - это болезни и смерть и особенно дети и старики - это десятки тысяч смертей. Без света насосы не работают и воды нету. Без газа ты не сможешь готовить еду. ИИ говорит - 2 недели и будет штурм администрации президента и мусора не будут стрелять по матерям замерзших детей. А фронт рухнет, потому что солдаты не будут воевать, если их семьи мерзнут и голодают. И не будут работать магазины и аптеки и т.д. Начнется колапс с миллионами людей. И вопрос в том, кто это сделает кому - Россия Украине, или Украина России.
показати весь коментар
Кацапня вже вибивала е/е зимою 22-23 років. Глобально, навіть у листопаді справжній блекаут був - вирубилися усі (!) АЕС, і тиждень не було світла і зв'язку на Київщині. І що, щось рухнуло? Та ні фіга.
Совки таку енергосистему зоробили, на випадок ядерної війни. Обісреться кацапня, як і завжди.
показати весь коментар
Все это было во время Второй мировой
У людей н еп было ни света,ни газа
Не было супермаркетов
Не было интернета
Жрать было нечего
Пайки выдавали
И человечество выжило
Люди умирают только во время блокад
Когда негде достать ЕДУ!!!!!!!
Воду можно набрать в речке
Дрова в лесу
А вот если нечего жрать - тогда кранты
Но в современном мире никто не допустит БЛОКАДЫ
Огромной страны
Вы чего такой трусливый?
Вы памперсами запаситесь на всякий случай
А я едой уже запаслась
И спичками
И мылом
Всем,что нужно ,чтобы пережить трудные времена
Все будет хорошо
И не пишите - ТЫ
Мы с вами не знакомы
27.10.2025 00:00 Відповісти
Мама дорогая !
Ну вы и паникер!!!!!!
показати весь коментар
І от цей перехід на особистості с самого початку , не знаючи людини й її обставин - найперша прикмета ботоскотиняки . А як почитати текст - ну пряме підтвердження ...
показати весь коментар
а шо такойє впн- вовка пшел нах?
показати весь коментар
чесно не знаю, шо то такойє- чула шось для цапів ...
показати весь коментар
...ще й вiдцифрований, бо с.икливий свiтити своi данi.
показати весь коментар
Чел вырвался из зоопарка и сострил, на манер конферансье кукольного театра им. Образцова. Блин, улыбнуло, шо он взывает к панельной девятиэтажке с восьмым этажом... SURE, вещает из чигирей, где панельный дом - роскошь. Ну ничьо, пусть жгет истчьо, мож расколется насчет своей клятвы пятиконечной звезде.
показати весь коментар
То у Вас кацапський ИИ, замініть.
показати весь коментар
ПРОВОКАТОР!!! Завуалированньій агентик.ПАНИКЕР.
показати весь коментар
Це шоб ви розуміли як мацква прикрита ппо. P-Панцир, RT-Радари. Це ще без врахування бармалєєв з калашами, кулиметами, та fpv-перехоплювачами бпла
показати весь коментар
Если одним направлением запускать то ПВО разрядится и там можно пролетать, если установить в дроны и ракеты комп зрение, которое обученное на датасете с фотками ПВО России, то дроны будет комп зрением идентифицировать ПВО и в коде прописать самонаведение дрона по ПВО и можно его нахер вынести. А так даже одним направлением можно пролетать - разрядить ПВО и все, что будет лететь этим же направлением будет пролетать. Цель оставить москву без отопления и света и вода без света пропадет и без газа оставить и ударит мороз и Кремль будут штурмовать, если это продлится 2 недели в холода. И посадят во власти того, кто будет мир любой ценой нести.
показати весь коментар
Компьютерное зрение не працює у реальних умовах.
показати весь коментар
Россия ударила по добыче газа в Украине и Украина вынуждена импортировать газ и там годы на восстановление. И тут возникает вопрос не указывающий на власти Украины, что они агенты Путина - почему Украина не выбивает добычу газа и нефти в России??? Россия без западного оборудования не сможет и за годы восстановить добычу - это ИИ говорит.
показати весь коментар
Родичі з мордора, зелупнів з Урядового кварталу, заборонили Українцям, вибивати газотранспортну інфраструктуру ******!!
показати весь коментар
У донецьку є світло та на Бамбасі досі працюють ТЕС..
не знаєте чому???
мабудь потрібні томагавки...
показати весь коментар
А чому транспортували газ через територію України стільки років?
Чому заводи фірташа (Путіна) в Україні не чіпають, хто думає, має багато отих чому.
показати весь коментар
ой летііііли наші дроооони
ой летіли у мацковію чумнуу!!!
та дісталися нарадість україііінцям
а цапам на гнів та тугу по *******
показати весь коментар
Вы поосторожней там, а то ща трындабол оцифрованый опять к Вам приклеится, дока сказок про белого бычка.
показати весь коментар
Хороша новина на ніч))).
показати весь коментар
Якщо сотні "кукурузників" одночасно запускати, то щось і до Москви долетить, але чи будуть такі руйнування інфраструктури як майже щодня у Києві?
показати весь коментар
Ні. Бо "коня кують, а жаба лапу тягне". Руйнування Маскви можуть бути тільки при владі патріотів, а не зелених виродків.
показати весь коментар
Понад три десятки безпілотників були запущені в бік Москви ввечері 26 жовтня та вночі на понеділок, 27 жовтня.
За твердженням мера Москви Собяніна, всі вони були знищені силами протиповітряної оборони.
Засоби ППО, за даними місцевих жителів, працювали в Коломні, Троїцьку, Клімовську, Подольську, Домодєдово, Дубні, Раменському, уточнює Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".
У Жуковському на місці падіння збитого БПЛА сталася пожежа, повідомляють автори каналу з посиланням на очевидців.
показати весь коментар
Надо продолжать дальше
показати весь коментар
Мобільні вогневі гпупи рашистів біля Кремля очікують на атаку БПЛА:

показати весь коментар
Пукін в бункері, зверху лише покинутий Ленін, потрібно бити по електостанціям, або хоч по лубянці.
показати весь коментар
ні все ж пару раз ракетами по найкрутіших їхніх витвитворах архітектури по висотках треба - для початку по офісних... Цапів там вночі не буде а от ефекту буде !
показати весь коментар
***...бачили б ви шо робиться в сумський області....чому радієте?вам лапшу на вуха вішають **********...
показати весь коментар
Цiкаво, коли вiдбудують фламiнговi цехи, пiсля зебiло-пердвиборчоi фотосесii в цехах заводу.
показати весь коментар
Це тільки початок, далі буде
показати весь коментар
так а фламинги де??
показати весь коментар
Кацапи запустили 500 - ми у відповідь запустили 4?
показати весь коментар
