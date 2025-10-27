РУС
Новости Атака БпЛА на Москву
12 944 58

Дроны атаковали Москву и область: прогремели взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Вечером воскресенья, 26 октября, Москву и область атаковали дроны.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и мэр Москвы Сергей Собянин, информирует Цензор.НЕТ.

В 16:41 Собянин сообщил, что ПВО якобы сбила беспилотник, который летел на Москву.

В 20:49 он заявил, что сбит еще один беспилотник, летевший на российскую столицу.

В 21:04 Собянин написал об уничтожении еще двух беспилотников, а в 21:11 - о еще одном.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

сообщение

Тем временем российские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Коммунарке, Новой Москве и подмосковных Дубнах.

атака на москву

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Смотрите также: Взрывы прогремели в Москве и Подмосковье: продолжается массированная атака беспилотников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (4465) москва (3103) атака (660)
Топ комментарии
+29
В ''падмасковьє'' повибивало декілька вікон.
Верховний Головнокомандуючий Наполеон Зеленський списав на атаку декілька десятків мільйонів доларів.
Офшорні рахунки і крипто рахунки Міндіча жирно поповнились.
Міндіч у Відні придивляється до Діамантових унітазів.
26.10.2025 23:22 Ответить
+24
Якщо у відеоролику з руснею відсутня ненормативна лексика, то немає сенсу переглядати, бо це свідчить про невдалі результати
26.10.2025 23:11 Ответить
+18
https://www.youtube.com/watch?v=-B5Tbn4JNdc

ГУР сьогодні - працював американський літак ( так всього два у США) COMBATSENT! ГУР вирізали ТРИ рашистських РЛС
26.10.2025 23:22 Ответить
Якщо у відеоролику з руснею відсутня ненормативна лексика, то немає сенсу переглядати, бо це свідчить про невдалі результати
26.10.2025 23:11 Ответить
Ну нарешті почалося🥳 Тільки не зупиняйтесь!!!
26.10.2025 23:12 Ответить
Ось тобі московіт, і ******* день!
26.10.2025 23:35 Ответить
Що почалося? І нахіба?
27.10.2025 08:04 Ответить
Гарна новина...
26.10.2025 23:12 Ответить
як москвичі одноразово й захоплені й хйла славлять -ета надо ж так умєть!!!
26.10.2025 23:17 Ответить
еге ж!
то у них як у нас "Слава Ісу!"

.
27.10.2025 01:41 Ответить
В ''падмасковьє'' повибивало декілька вікон.
Верховний Головнокомандуючий Наполеон Зеленський списав на атаку декілька десятків мільйонів доларів.
Офшорні рахунки і крипто рахунки Міндіча жирно поповнились.
Міндіч у Відні придивляється до Діамантових унітазів.
26.10.2025 23:22 Ответить
Новини повинні бути: українськи дрони безперервно атакують московію протягом тижня, місяця, .........
26.10.2025 23:22 Ответить
знаєте скільки це буде коштувати, дуже дорого, в той час коли на фронті дронів не вистачає
27.10.2025 08:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-B5Tbn4JNdc

ГУР сьогодні - працював американський літак ( так всього два у США) COMBATSENT! ГУР вирізали ТРИ рашистських РЛС
26.10.2025 23:22 Ответить
Наталья-у Вас ,одной из немногих,вменяемые коменты
26.10.2025 23:27 Ответить
дякую , так гарно все до купки збіглося з новинами з мацкви!То не моя заслуга - слава воїнам героям! та подяка Кушніру!
26.10.2025 23:31 Ответить
Бийте москальню , допоки не згорить до тла вся москва 🤬
26.10.2025 23:26 Ответить
Там досить суцiльноi вирви в межах кремлiвських мурiв, осередку зла всих часiв та народiв.
27.10.2025 06:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N0ZTVhVFIT0

прямо зараз нове відео з розбитої плотини в Бєлгороді (починали бровдінці закінчили сьогодні Хаймерси )- залиті бліндажі відрізана логістика
26.10.2025 23:26 Ответить
...затоплена оркотехнiка.
27.10.2025 06:24 Ответить
потихеньку зануриться косолапія в пітьму
26.10.2025 23:27 Ответить
кто кого оставит без тепла и света и воды и газа зимой - тот и выиграет войну. Народ при -15 градусов без тепла и света и воды и газа - сдается максимум за 2 недели. И ничего не будет работать: магазины, заправки, аптеки, и т.д. Любые власти выносятся максимум за 2 недели. ИИ так прогнозирует.
26.10.2025 23:29 Ответить
Это не так
Человек - существо с уникальной способностью
Выживать в любых условиях
Хуже ,чем в Гулаге или в Освенциме все равно не будет
Да и зима украинская - уже и не зима почти
А прохладная осень
А там и и весна придет....
26.10.2025 23:33 Ответить
Это ты говоришь, пока у тебя есть зимой отопление и свет и вода и газ. А если их не будет. То без зимой в холод и сырость начинается гипотермия - это болезни и смерть и особенно дети и старики - это десятки тысяч смертей. Без света насосы не работают и воды нету. Без газа ты не сможешь готовить еду. ИИ говорит - 2 недели и будет штурм администрации президента и мусора не будут стрелять по матерям замерзших детей. А фронт рухнет, потому что солдаты не будут воевать, если их семьи мерзнут и голодают. И не будут работать магазины и аптеки и т.д. Начнется колапс с миллионами людей. И вопрос в том, кто это сделает кому - Россия Украине, или Украина России.
26.10.2025 23:46 Ответить
Кацапня вже вибивала е/е зимою 22-23 років. Глобально, навіть у листопаді справжній блекаут був - вирубилися усі (!) АЕС, і тиждень не було світла і зв'язку на Київщині. І що, щось рухнуло? Та ні фіга.
Совки таку енергосистему зоробили, на випадок ядерної війни. Обісреться кацапня, як і завжди.
26.10.2025 23:55 Ответить
Все это было во время Второй мировой
У людей н еп было ни света,ни газа
Не было супермаркетов
Не было интернета
Жрать было нечего
Пайки выдавали
И человечество выжило
Люди умирают только во время блокад
Когда негде достать ЕДУ!!!!!!!
Воду можно набрать в речке
Дрова в лесу
А вот если нечего жрать - тогда кранты
Но в современном мире никто не допустит БЛОКАДЫ
Огромной страны
Вы чего такой трусливый?
Вы памперсами запаситесь на всякий случай
А я едой уже запаслась
И спичками
И мылом
Всем,что нужно ,чтобы пережить трудные времена
Все будет хорошо
И не пишите - ТЫ
Мы с вами не знакомы
27.10.2025 00:00 Ответить
Почему сравнение с Великой Отечественной/ВМВ не убирает нынешний риск
Мы живём в другой инфраструктуре.
Тогда люди жили в основном в деревнях и многим приходилось добывать дрова и воду вручную. Сегодня в крупных городах большинство - многоквартирные дома: насосы, лифты, центральное отопление и водоснабжение зависят от электричества и насосных станций. Нельзя просто «сходить в лес за дровами», если вы живёте на 8-м этаже в квартире в Киеве.
Много уязвимых людей зависят от техники и лекарств.
Аппараты, инсулин, лекарства, катетеры, противопролежневые матрацы, кислород - всё это требует регулярного снабжения и часто электричества. Лежачие больные особенно уязвимы.
Медицина и логистика сейчас - другая.
Больницы зависят от электроснабжения (операции, ИВЛ, стерилизация). Генераторы есть, но у них ограничено топливо. Речная вода может быть заражена или недоступна из-за разрушений и нарушений логистики.
Города - миллионы людей.
Война против инфраструктуры в XXI веке бьёт не по полкам магазинов, а по системам: подстанции, ТЭС, трубопроводы. Современные удары могут создать паралич всего городского обслуживания за короткое время.
Социальный эффект и информационная среда - иной.
Быстрые панические волны в соцсетях, проблемы с банковскими операциями, связь и доступ к информации - всё это усиливает хаос и может приводить к быстрым массовым протестам.
Именно поэтому многие эксперты и власти сейчас не успокаивают людей, а готовят защитные и смягчающие меры - модульные котельные, генераторы, эвакуация уязвимых.

Что из сказанного в том сообщении верно
Да, люди выживали в блокадах и войнах. История показывает стойкость.
Запасы еды и базовых вещей помогают психологически и действительно сокращают риск голода. Хорошо, что человек запасся - это правильно.
Мыло, спички, еда - всё полезно.
Но этого может не хватить для семьи с лежачим больным в городской квартире, если отключат электричество, отопление и воду надолго.

Уважаемая собеседница,

Вы сравниваете Вторую мировую с 2025 годом - и это ошибка аналогии. Вот почему блокада 1941 ≠ блекаут 2025:

Параметр1941-19452025Население2,5 млн в Ленинграде40 млн по всей УкраинеПлотностьГородГорода + сёла + многоэтажкиЕдаПайки 125 г хлебаЕсть запасы, магазины, гумпомощьВодаРека НеваНасосы на электричестве - без света нет воды выше 3-го этажаТопливоДрова из парковЦентральное отопление, газовые сети - не нарубить в лесуМедицинаПолевые госпиталиРеанимация на электричестве - без света умирать будут тысячи в больницахСвязьНетИнтернет, Telegram - паника распространяется за часы

Главное отличие: не голод, а СИСТЕМНЫЙ коллапс В 1941 умирали от голода. В 2025 умрут от холода, обезвоживания, остановки больниц - даже если еда есть.

Пример: У вас есть мешок крупы, но нет газа и света - не сварите. Есть вода в реке, но живёте на 9-м этаже - не натаскаете. Есть дрова, но в квартире без дымохода - не разведёте костёр.
Почему это не трусость, а расчёт

Риск19412025Смерть за неделюОт снарядаОт остановки сердца в реанимации без светаСмерть за месяцГолодГипотермия при 0°C в квартиреКто умирает первымСолдаты, старикиДети, больные, лежачие

Запасы еды, спичек, мыла - это хорошо. Но если температура в квартире упадёт до 0°C, а воды нет 2 недели - это не "трудные времена", это гуманитарная катастрофа.
Будет ли "всё хорошо"? Если свет дадут хотя бы 4 часа в сутки - да, переживём. Если 0 часов света, 0°C в домах, нет воды - нет, не переживём без массовых жертв.

Вывод:

Это не трусость - это понимание, что современный человек зависит не от хлеба, а от электричества. Без него - не блокада, а медленное умирание в своих квартирах.

Запасайтесь. Но знайте: еда есть - а жизни может не быть.
27.10.2025 00:24 Ответить
Мама дорогая !
Ну вы и паникер!!!!!!
27.10.2025 00:37 Ответить
І от цей перехід на особистості с самого початку , не знаючи людини й її обставин - найперша прикмета ботоскотиняки . А як почитати текст - ну пряме підтвердження ...
27.10.2025 01:20 Ответить
так вы себя описали - под впн и на оскорбления переходите.
27.10.2025 02:15 Ответить
а шо такойє впн- вовка пшел нах?
27.10.2025 02:23 Ответить
чесно не знаю, шо то такойє- чула шось для цапів ...
27.10.2025 02:24 Ответить
обезьянничаешь, тогда ищи себе по уму в зоопарке собеседника.
27.10.2025 02:57 Ответить
...ще й вiдцифрований, бо с.икливий свiтити своi данi.
27.10.2025 06:38 Ответить
Чел вырвался из зоопарка и сострил, на манер конферансье кукольного театра им. Образцова. Блин, улыбнуло, шо он взывает к панельной девятиэтажке с восьмым этажом... SURE, вещает из чигирей, где панельный дом - роскошь. Ну ничьо, пусть жгет истчьо, мож расколется насчет своей клятвы пятиконечной звезде.
27.10.2025 06:41 Ответить
ПРОВОКАТОР!!! Завуалированньій агентик.ПАНИКЕР.
27.10.2025 09:03 Ответить
Це шоб ви розуміли як мацква прикрита ппо. P-Панцир, RT-Радари. Це ще без врахування бармалєєв з калашами, кулиметами, та fpv-перехоплювачами бпла
26.10.2025 23:30 Ответить
Если одним направлением запускать то ПВО разрядится и там можно пролетать, если установить в дроны и ракеты комп зрение, которое обученное на датасете с фотками ПВО России, то дроны будет комп зрением идентифицировать ПВО и в коде прописать самонаведение дрона по ПВО и можно его нахер вынести. А так даже одним направлением можно пролетать - разрядить ПВО и все, что будет лететь этим же направлением будет пролетать. Цель оставить москву без отопления и света и вода без света пропадет и без газа оставить и ударит мороз и Кремль будут штурмовать, если это продлится 2 недели в холода. И посадят во власти того, кто будет мир любой ценой нести.
26.10.2025 23:38 Ответить
Россия ударила по добыче газа в Украине и Украина вынуждена импортировать газ и там годы на восстановление. И тут возникает вопрос не указывающий на власти Украины, что они агенты Путина - почему Украина не выбивает добычу газа и нефти в России??? Россия без западного оборудования не сможет и за годы восстановить добычу - это ИИ говорит.
26.10.2025 23:33 Ответить
Родичі з мордора, зелупнів з Урядового кварталу, заборонили Українцям, вибивати газотранспортну інфраструктуру ******!!
26.10.2025 23:40 Ответить
У донецьку є світло та на Бамбасі досі працюють ТЕС..
не знаєте чому???
мабудь потрібні томагавки...
27.10.2025 01:54 Ответить
ой летііііли наші дроооони
ой летіли у мацковію чумнуу!!!
та дісталися нарадість україііінцям
а цапам на гнів та тугу по *******
26.10.2025 23:38 Ответить
Вы поосторожней там, а то ща трындабол оцифрованый опять к Вам приклеится, дока сказок про белого бычка.
27.10.2025 06:48 Ответить
Хороша новина на ніч))).
26.10.2025 23:40 Ответить
Якщо сотні "кукурузників" одночасно запускати, то щось і до Москви долетить, але чи будуть такі руйнування інфраструктури як майже щодня у Києві?
26.10.2025 23:56 Ответить
Ні. Бо "коня кують, а жаба лапу тягне". Руйнування Маскви можуть бути тільки при владі патріотів, а не зелених виродків.
26.10.2025 23:58 Ответить
Понад три десятки безпілотників були запущені в бік Москви ввечері 26 жовтня та вночі на понеділок, 27 жовтня.
За твердженням мера Москви Собяніна, всі вони були знищені силами протиповітряної оборони.
Засоби ППО, за даними місцевих жителів, працювали в Коломні, Троїцьку, Клімовську, Подольську, Домодєдово, Дубні, Раменському, уточнює Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".
У Жуковському на місці падіння збитого БПЛА сталася пожежа, повідомляють автори каналу з посиланням на очевидців.
27.10.2025 06:58 Ответить
Надо продолжать дальше
27.10.2025 07:13 Ответить
Мобільні вогневі гпупи рашистів біля Кремля очікують на атаку БПЛА:

27.10.2025 00:23 Ответить
Пукін в бункері, зверху лише покинутий Ленін, потрібно бити по електостанціям, або хоч по лубянці.
27.10.2025 00:32 Ответить
ні все ж пару раз ракетами по найкрутіших їхніх витвитворах архітектури по висотках треба - для початку по офісних... Цапів там вночі не буде а от ефекту буде !
27.10.2025 01:15 Ответить
***...бачили б ви шо робиться в сумський області....чому радієте?вам лапшу на вуха вішають **********...
27.10.2025 02:26 Ответить
Цiкаво, коли вiдбудують фламiнговi цехи, пiсля зебiло-пердвиборчоi фотосесii в цехах заводу.
27.10.2025 06:56 Ответить
Це тільки початок, далі буде
27.10.2025 08:43 Ответить
 
 