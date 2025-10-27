Дроны атаковали Москву и область: прогремели взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Вечером воскресенья, 26 октября, Москву и область атаковали дроны.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и мэр Москвы Сергей Собянин, информирует Цензор.НЕТ.

В 16:41 Собянин сообщил, что ПВО якобы сбила беспилотник, который летел на Москву.

В 20:49 он заявил, что сбит еще один беспилотник, летевший на российскую столицу.

В 21:04 Собянин написал об уничтожении еще двух беспилотников, а в 21:11 - о еще одном.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Тем временем российские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Коммунарке, Новой Москве и подмосковных Дубнах.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

