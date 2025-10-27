РУС
Касьянов об атаке дронов на Москву: Наше подразделение делало это значительно дешевле

Индустрия дронов

Касьянов прокомментировал атаку дронов на Москву

Майор и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов считает эффект от атаки БпЛА на Москву только экономическим.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью украинские дроны, в том числе "что-то реактивное" - типа "дронов-ракет" или "Фламинго" - атаковали Москву. Враг сообщает о сбитии 40 целей в московском регионе, в том числе 34 - летевших на Москву. Ни один дрон, ни одна ракета не долетели", - отметил он.

Смотрите: Дроны атаковали Москву и область: прогремели взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Эффективность атаки на Москву

"Минимальная стоимость дрона FP-1 компании Fire Point с дополнительной CRPA-антенной спутниковой навигации, повышающей вероятность прохождения РЭБ, сегодня составляет около 80 тыс. долларов. "Что-то реактивное", как известно из СМИ, может стоить в несколько раз дороже", - объяснил военный.

По его словам, если взять среднюю стоимость одного дрона/ракеты в 100 тыс. долларов (что является заниженной оценкой), то 40 сбитых целей в московском регионе - это 4 млн долларов.

Читайте также: Трамп о возможности новых санкций против РФ: "Увидите"

Касьянов заявил, что эффект от атаки на Москву - только экономический:

  • стоимость зенитных ракет разных типов от "Панциря" - от 20 до 40 тыс. долларов. Примем 40 тыс. - за 40 ракет - 1,6 млн долларов;
  • закрытие 3-х аэропортов на 2 часа при стоимости одного часа простоя 450 тыс. долларов - 6х0,45=2,7 млн долларов.

"То есть суммарные экономические потери противника 1,6+2,7=4,3 млн долларов - превышают стоимость потраченных на эту акцию беспилотников, если только "что-то реактивное" не стоило ужасно дорого", - добавил он.

Касьянов заметил, что всегда поддерживал такие акции, а БпЛА его ликвидированного подразделения долетали до самого центра Москвы.

Также читайте: Касьянов просит ВСК ВР проверить целесообразность ликвидации его подразделения: Мы единственные в ГПСУ, чьи БпЛА долетали до Москвы. ДОКУМЕНТ

"И делали мы это значительно дешевле - всего за 144 тыс. долларов, за 24 аппарата ценой всего 6 тыс долларов за штуку. Соответственно, экономический эффект был в разы выше - ведь точно так же закрывались аэропорты, отключался мобильный интернет, не было в Москве спутниковой навигации и наступал транспортный коллапс.

Однако, оказывается, это было "неэффективно" и "безрезультатно". Так за что же нас разогнали, если другим можно летать в москву?" - подытожил он.

Атака дронов на Москву в ночь на 27 октября

Министерство обороны России заявило, что российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 193 беспилотника. По данным оккупантов, 40 БпЛА были сбиты над Московской областью, 34 из них - летели на Москву.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является обличителем и ключевым свидетелем по делу Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.

Позже стало известно, что Касьянов будет выполнять задачи в одном из подразделений ГПСУ на востоке.

Читайте: Касьянов будет выполнять задачи в одном из подразделений ГПСУ на востоке: будет заниматься FPV-дронами

+6
"Хвали мене, моя губонько - розтягну до вуха...". Після того потоку брехні та самовихваляння, який ми багато років чули від Касьянова, йому вже віри немає...
27.10.2025 11:06
+5
Ой мля почалося... Касьянов би самотужки і війну закінчив перемогою, якби його Порох за руки не тримав...

27.10.2025 11:07
+2
Пізно вже таке писати, треба було результат давати коли міг.
27.10.2025 11:18
"Хвали мене, моя губонько - розтягну до вуха...". Після того потоку брехні та самовихваляння, який ми багато років чули від Касьянова, йому вже віри немає...
27.10.2025 11:06
Очередную сакральную жертву пиарят.Только с грантоедом Виталей Шабуниным немного затихло как нового нашли.
Я Касьянова вообще никогда не смотрел так как он с 2014-го постоянно гнал негатив и недовольно брюзжал.
27.10.2025 11:48
Ой мля почалося... Касьянов би самотужки і війну закінчив перемогою, якби його Порох за руки не тримав...

27.10.2025 11:07
Нічого не розумію. Скільки дронів витратити щоб нічого?
Списати та отримати гроші.
Такою кількістю дронів атакувати ростов, чи брянск, чи белгород, тец електропідстанції, збільшивши кількість вибухівки?
27.10.2025 11:10
У мАцкви зараз найкращий протиповітряний захист у світі.
Головне - щоб так і залишалось, за рахунок фронту та регіонів.
На це і направлені подібні акції: щоб не розслаблялись і не розукомплетовували.
27.10.2025 11:11
А не доцільніше було б бити по незахищених містах? Щоб ворог розпорошував ппо. І результат був би видно.
27.10.2025 11:16
Ні. Треба періодично бити по мАцквє, щоб не сміли зняти з неї ППО на користь регіонів.
Після профілактичного удару можна знову повернутись до регіонів.
27.10.2025 11:59
Знову повернутись? Може я щось не знаю?
27.10.2025 12:23
Ворог не буде розпорошувати ппо. З одної простої причини - срав ***** на незахищені міста зі Спаської вежі під бій курант.
27.10.2025 12:18
Так а в чому справа? Нам навіть краще - рівняти з землею все що не захищене. Чи в орді живуть не такі орки як в москві?
27.10.2025 12:22
Якби був нескінченний ресурс ракет і дронів, тоді так. Але цей ресурс дуже обмежений. І тому треба виставляти приорітети. Ефект від знищення НПЗ і сховищ палива незрівнянно вищій ніж кошмарити якихось рядових кацапів. Я б навіть сказав, шо кошмарити населення майже ніякого ефекту не зробить. Ось ***** кошмарить Україну кожен день. І шо? Україна капітулювала?
27.10.2025 12:30
Щось давненько Касянова не було чутно. Раніше " могутні" удари дронів Йурка наносили вражаючий військовий ефект. 10 крадратів покрівлі на даху, пу особисто гєрасімова відправляв перестилати...
Фронт стояв..
А тут... , ех..
27.10.2025 11:12
Пізно вже таке писати, треба було результат давати коли міг.
27.10.2025 11:18
Чому накинулися, в чому він не правий? Касьянов мав би кошмарити москву своїми дешевими дронами постійно, але ж Міндіч хоче заробити. Це все печально. Заробіткі на крові для друзів Гундосого.
27.10.2025 11:32 Ответить
Три з половиною роки війни пройшло, поки команду Касьянова не розформували. Скільки йому ще треба було років шоб почати "кошмарити москву своїми дешевими дронами"?
27.10.2025 12:16
О рекламує себе, як воно дрони не серед ухилянтів "не людей" крутити, гарно мабуть?
27.10.2025 11:34
Тому зелупні, призначені керівниками у ДПСУ, і готові виконувати злочинні накази таких самих зелупнів з опу, яких призначив зеленський!!
Тому і виїзд з України, вони в СХЕМАТОЗАХ завели, щоб зелупні мовчки виконували!
Це, уже потім, зелупні будуть волати, що їх примушували особи з опу таке вчиняти!!
Ригоанальні, це пам'ятають добре! Татаров із деркачем, можуть підтвердити!
27.10.2025 11:34
що поблизу нема що довбати у кац.пів??? Логістику довбіть .. Одне життя нашого бійця безцінне..
27.10.2025 11:36
Це ж наш дов"ойоб наобіцяв "атветку" по москві.
Ляпнув шо попало - ЗСУ примусили виконувати. Гамнакамандующий же...
27.10.2025 11:40
Касьянов, а нахіба новітнім зеленим мародерам дешевше? 😲 То тобі не свинарчуки, яким багато не треба. Ті малим не задовільняться - їм у Козині коттеджі добудовувати треба, унітази золоті встановлювати. Тому їм по мацкві треба дорого і дорогим, щоб відкат відразу у кишені тканину рвав.
27.10.2025 11:58
"Франшизу Касьянова" потрібно масштабувати по всій Україні. Адже її власник організував виробництво та запуск "літачків" по цілях на території пітьми умовно кажучи не виходячи зі свого складу-ангару.
Тож, кожен інтузіаст або з грошима або з технічними знаннями або з тим й іншим чи взагалі без оних, але з величезним бажанням повоювати з пітьмою, не будучи при цьому мобілізованим та залишаючись у ролі "вільного козака-художника", може долучитись до цієї справи. Яка в дусі української партизанки - загальне командування і координація дій з єдиного центру "партизанського руху" та вільний графік життя і роботи як цивільної особи, що поєднана з бойовою роботою у вільний час.
Уявімо собі картину, коли кожної ночі зі складів і ангарів промзон, гаражів і пустирів у містах, полів і галявин поблизу селищ тощо вилітатимуть десятки тисяч "літачків касьянова" зі спрямуванням у бік координат підприємств рашистського ВПК та інших військових об'єктів пітьми. Тут ніяка система ППО ворога таких нальотів не витримає. І через місяць-два пітьма заволає не те шо про припинення вогню, а про "вічний мир".
Діло за малим: зе-владі треба внести відповідні зміни до Закону "Про основи національного спротиву".
27.10.2025 12:22
У Касьянова - відпустка... Має час поміркувати... Може, і доміркується до головної проблеми, до створення якої і він сам причетний?
За яку, до речі, йому нагадували в його же блозі "Я готовий свідчити перед ТСК Верховної Ради". Там нагадування Касьянов залишив (на відміну від коментів в інщих своїх блогах), не повитирав (повитирали лише адміни брехню фаловерів Касьянова).
27.10.2025 12:25
 
 