Касьянов об атаке дронов на Москву: Наше подразделение делало это значительно дешевле

Индустрия дронов

Майор и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов считает эффект от атаки БпЛА на Москву только экономическим.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью украинские дроны, в том числе "что-то реактивное" - типа "дронов-ракет" или "Фламинго" - атаковали Москву. Враг сообщает о сбитии 40 целей в московском регионе, в том числе 34 - летевших на Москву. Ни один дрон, ни одна ракета не долетели", - отметил он.

Смотрите: Дроны атаковали Москву и область: прогремели взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Эффективность атаки на Москву

"Минимальная стоимость дрона FP-1 компании Fire Point с дополнительной CRPA-антенной спутниковой навигации, повышающей вероятность прохождения РЭБ, сегодня составляет около 80 тыс. долларов. "Что-то реактивное", как известно из СМИ, может стоить в несколько раз дороже", - объяснил военный.

По его словам, если взять среднюю стоимость одного дрона/ракеты в 100 тыс. долларов (что является заниженной оценкой), то 40 сбитых целей в московском регионе - это 4 млн долларов.

Читайте также: Трамп о возможности новых санкций против РФ: "Увидите"

Касьянов заявил, что эффект от атаки на Москву - только экономический:

стоимость зенитных ракет разных типов от "Панциря" - от 20 до 40 тыс. долларов. Примем 40 тыс. - за 40 ракет - 1,6 млн долларов;

закрытие 3-х аэропортов на 2 часа при стоимости одного часа простоя 450 тыс. долларов - 6х0,45=2,7 млн долларов.

"То есть суммарные экономические потери противника 1,6+2,7=4,3 млн долларов - превышают стоимость потраченных на эту акцию беспилотников, если только "что-то реактивное" не стоило ужасно дорого", - добавил он.

Касьянов заметил, что всегда поддерживал такие акции, а БпЛА его ликвидированного подразделения долетали до самого центра Москвы.

Также читайте: Касьянов просит ВСК ВР проверить целесообразность ликвидации его подразделения: Мы единственные в ГПСУ, чьи БпЛА долетали до Москвы. ДОКУМЕНТ

"И делали мы это значительно дешевле - всего за 144 тыс. долларов, за 24 аппарата ценой всего 6 тыс долларов за штуку. Соответственно, экономический эффект был в разы выше - ведь точно так же закрывались аэропорты, отключался мобильный интернет, не было в Москве спутниковой навигации и наступал транспортный коллапс.

Однако, оказывается, это было "неэффективно" и "безрезультатно". Так за что же нас разогнали, если другим можно летать в москву?" - подытожил он.

Атака дронов на Москву в ночь на 27 октября

Министерство обороны России заявило, что российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 193 беспилотника. По данным оккупантов, 40 БпЛА были сбиты над Московской областью, 34 из них - летели на Москву.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ состоялось по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу Внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БпЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является обличителем и ключевым свидетелем по делу Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.

Позже стало известно, что Касьянов будет выполнять задачи в одном из подразделений ГПСУ на востоке.

Читайте: Касьянов будет выполнять задачи в одном из подразделений ГПСУ на востоке: будет заниматься FPV-дронами