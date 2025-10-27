РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 387 30

Россия заявила о массированной атаке дронов: якобы сбили почти 200 БПЛА, 34 из них летели на Москву

Украинские дроны атаковали Москву и область

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 27 октября российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 193 беспилотника, которые "летели со стороны Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.

Вблизи столицы РФ раздавались взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО. В аэропортах Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. Информации о пострадавших нет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации министерства обороны РФ:

  • 47 дронов были уничтожены над Брянской областью,

  • 42 - над Калужской,

  • 40 - над Московской областью, в том числе 34 якобы направлялись в Москву,

  • 32 - над Тульской,

  • 10 - над Курской,

  • 7 - над Орловской,

  • по 4 - над Ростовской и Воронежской,

  • по 2 - над Оренбургской и Тамбовской,

  • по одному - над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

По данным российских телеграм-каналов, в Серпухове Московской области горела нефтебаза. Пожар якобы уже потушили, однако детали уточняются.

Массированные атаки на Москву

Вечером 22 сентября на Москву и Московскую область была осуществлена массированная атака беспилотников. Прозвучало не менее 10 взрывов. По данным россиян, всего над Москвой российская ПВО сбила до 9 дронов, отражая атаку беспилотников. О работе ПВО также сообщают жители подмосковных Нахабино и Зеленограда. Воздушное пространство над Москвой до сих пор закрыто. Российские телеграм-каналы сообщают, что в городе Реутов, который недалеко от Москвы, в результате падения обломков БпЛА повреждены 4 автомобиля.

В ночь на 11 марта неизвестные беспилотники атаковали ряд регионов РФ. Минобороны РФ заявило о сбитии 337 БПЛА. Атака стала самой массовой в 2025 году, заявили в Министерстве обороны России. А мэр Москвы Собянин заявил, что на подлете к столице сбили 73 дрона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражены Рязанский НПЗ и склад боеприпасов в Белгородской области РФ, - Генштаб

беспилотник (4465) москва (3103) Удары по РФ (618)
+9
27.10.2025 07:25
+6
Не бачу ракет на Москву, товаришч Зеленский. Эх молодость, Москва, КВН, конкурс капитанов, "я простой еврейский мальчик из Кривого Рога и вот я я выступаю в самой Москве!" (он реально так говорил).
27.10.2025 07:25
+4
А чому цей перший удар лише через 3,5 роки? Де ракети, випробовування яких проводились під керівництвом Турчинова?
27.10.2025 07:40
Якщо сотні "кукурузників" одночасно запускати, то щось і до Москви долетить, але чи будуть такі руйнування інфраструктури як майже щодня у Києві?
27.10.2025 07:24
Ви хочете усе і відразу.
Україну довблють ракетами і шахедами ЩОДЕННО протягом трьох з половиною років, а вам з першого мазку треба щоб картина уся була намальована, з першого удару, щоб усе було зруйновано.
27.10.2025 07:30
А чому цей перший удар лише через 3,5 роки? Де ракети, випробовування яких проводились під керівництвом Турчинова?
27.10.2025 07:40
Там же, де і Фламінго, спитайте у гаманця Зеленського Міндіча
Генеральна директорка компанії-розробниці ракет Фламінго https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/shcho-vidomo-pro-fire-point-virobnika-raketi-flamingo-i-mindicha-yakimi-cikavitsya-nabu-nikolov-50541275.html Fire Point, каже, що підприємство нарощує виробництво та одночасно працює над системою ППО нового покоління. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню https://tech.liga.net/ua/technology/novosti/kompaniia-fire-point-zbilshyla-vyrobnytstvo-raket-flaminho LIGA.net.
За словами Терех, на цей час Fire Point виготовляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У серпні підприємство виготовило 30 ракет.
(https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketi-flamingo-kompaniya-fire-point-narostila-virobnictvo-zbroji-50546142.html)
Де "фламінго" та чому не летять?
27.10.2025 07:49
Тобто, вже не до кінця жовтня?
27.10.2025 08:07
та летять але без особливої помпи
показать весь комментарий
Куди і коли "летять", будь ласка? Інакше ви балабол
показать весь комментарий
дурнику, тобі про це знати не потрібно
показать весь комментарий
зрозуміло, балабол. Як і всі любителі кварталу
показать весь комментарий
ти ще й тупий до того всього , хто зобов'язаний тебе інформувати про такі речі ? чи як думаєш то боляче ?
показать весь комментарий
Балабол, а навіщо хамити?
Ти мені авторитетно казало, що летять. Я попросив підтвердити слова фактами, у чому проблема, балабол?
27.10.2025 08:55 Ответить
Про "велике крадівницьтво і шашлики забув?
показать весь комментарий
Точно, ми могли б збільшити фінансування ЗСУ в два-три рази, але тоді б були не взмозі будувати, наприклад, дороги. Для мене це проблеми. Лютий 2022 р. Зєльц потужний. А тебе які проблеми? - недоумство?
показать весь комментарий
Грошей скільки витратили на усі дороги (щось біля 3 млрд) вистачило б на 1.5 петріота.
Це б усе ТОЧНО нас врятувало?!!! Цілих півтора патріота і дороги із заходу до сходу з ямами у коліно, по яким проїхати неможливо.
Скільки ЗОВНІШНИЙ борг України був до 2022 року? Десь щось до 90 млрд.
А за перші два роки війни отримали у вигляді військової і фінансової допомоги більше 260 млрд.

Ти мозок вмикай, коли пишеш маячню, правда як що є що вмикати.
27.10.2025 08:53 Ответить
27.10.2025 07:25 Ответить
Не бачу ракет на Москву, товаришч Зеленский. Эх молодость, Москва, КВН, конкурс капитанов, "я простой еврейский мальчик из Кривого Рога и вот я я выступаю в самой Москве!" (он реально так говорил).
27.10.2025 07:25
Вірю. Тепер будь-ласка список об'єктів ( НПЗ, дамб, військояих об' єктів), якими збивалися українські дрони.
показать весь комментарий
Треба почати наслідувати російську тактику: не бити зразу всюди, а вибирати якусь одну жирну ціль та спрямовувати все на неї. Арифметика дуже проста: одна установка с-300 чи с-400 має 4 ракети, 'панцир' -- 8 ракет (потім потрібен достатньо тривалий час для перезарядження), тож, якщо на ту ж Москву пустити зразу всі 200 дронів (та й ще з заходом на ціль з різних азимутів), то там буде дійсно пекло.
показать весь комментарий
Ви все таки оберіть щось одне. Чи перевантажувати системи ППО на одному напрямку, чи розпорошити атаку "з різних азимутів", і тоді ППО спокійно справиться з задачею, враховуючи скільки там зосереджено різноманітних систем.
показать весь комментарий
Я маю на увазі ЗАХІД на ціль з різних азимутів (а ще і на різних висотах) для посилення перевантаження ппо: рлски зенітних батарей технічно не можуть одночасно відстрілюватися на всі боки...
показать весь комментарий
давайте - ще повчіть військових, це завжди виглядає дуже мило
показать весь комментарий
Щось у москалів арифметика не сходиться - прямувало на москвабадщину чи то 40 чи то 35 дронів, але собянін збив на підльоті вже 73. Видно, двіжуха була непогана.
показать весь комментарий
если запускать так распотрошено, то все собьют ибо маленькая нагрузка на ПВО. Это расточительство и саботаж. Чтобы пробить ПВО - нужно запускать по одному направлению - один за одним чтобы летели и тогда ПВО разрядят первые и следующие пролетят. Если еще после разрядки ПВО - установить его расположение и чтобы за первыми летели сразу атаковать ПВО и РЛС и дальше уже пролетать пробивать эшелоны и пробивать путь, как муравьи жертвуют собой и строят мосты из собственных тел, чтобы колония выжила. Только тут дроны первые жертвуют собой, чтобы остальные пролетели дальше. Нужно атаковать ТЭС и электроподстанции и остальное, чтобы они были без тепла и света и воды и газа и тогда максимум 2 недели и будет штурм кремля. И еще цели главные не НПЗ, а добыча. Потому что добычу они за года не восстановят. Это настоящий ущерб. Как они в Украине по газодобыче бахнули и все на года проблема и приходится импортировать. Нужно как то власть сменить на Украинскую, чтобы войну вели по настоящему. А то, с этими только хуже все и хуже и они очевидно саботажем занимаются. Контрнаступление было максимально тупое и ни к чему не привело. Ну и удары саботаж. Это очевидно согласовано по НПЗ удары. Потому что Россия меняет модуль за пару недель и все дальше работает. Никто не бьет по добыче, что привело бы к сокращению экспорта России. Это конечно же и рынки мировые начало изменять. Но пофиг, нам за себя надо думать. Чтобы выиграть, нужно по добыче бить беспрерывно. Это настоящий урон. А НПЗ - это саботаж! Эту власть надо судить за саботаж. За слив юга Украины и мосты не взорванные. За не подготовку границ к войне, хотя и я всюду писал в комментах, что нужно строить оборону и линию Маннергейма и доты и болта затапливать и мины и стены и нихера не делалось. Они строили дороги для российских танков. И народ голыми руками боролся с русскими. Запустили их со всех сторон ибо обороны не было и сколько страданий и смертей на совести этой власти конченной за все годы. они должны ответить рано или поздно за всю боль и страдания Украинского народа. Эти кланы вонючие - пособники путина. Они уничтожали страну и продавали ее и они даже не Украинцы - евреи и татары и русские, и может хохлы, но Украинцев во власти не было. Потому и они разваливали все армию, и промышленность, и все и вся. И грабили и рейдерский бандитский передел всего провели. Нужно что то решать, как проводить выборы. Этих гнид надо не просто гнать, их под трибунал надо!!!
показать весь комментарий
Це ази загальної тактики, яким вчать лейтенантів у військових вишах (принаймні колись вчили). Можна на початковому етапі дійсно бити одночасно по різним цілям не стільки для їх знищення, а для промацування про.
показать весь комментарий
на холеру летіти на на ту мацкву - в гущу пво

не слухайте дебілів і бийте по чомусь менш захищеному
показать весь комментарий
Можна летіти на все, що завгодно, але треба використовувати масований удар, а не поодинокі дрони (лише тоді від об'єкту дійсно нічого не залишиться).
показать весь комментарий
Знищення економіки росії, тобто нафтогазової галузі і складів ***********, а потім виробництв зброї - це пріоритетна ціль.
показать весь комментарий
