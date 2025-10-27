Россия заявила о массированной атаке дронов: якобы сбили почти 200 БПЛА, 34 из них летели на Москву
Министерство обороны России заявило, что в ночь на 27 октября российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 193 беспилотника, которые "летели со стороны Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.
Вблизи столицы РФ раздавались взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО. В аэропортах Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. Информации о пострадавших нет.
По информации министерства обороны РФ:
-
47 дронов были уничтожены над Брянской областью,
-
42 - над Калужской,
-
40 - над Московской областью, в том числе 34 якобы направлялись в Москву,
-
32 - над Тульской,
-
10 - над Курской,
-
7 - над Орловской,
-
по 4 - над Ростовской и Воронежской,
-
по 2 - над Оренбургской и Тамбовской,
-
по одному - над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.
По данным российских телеграм-каналов, в Серпухове Московской области горела нефтебаза. Пожар якобы уже потушили, однако детали уточняются.
Массированные атаки на Москву
Вечером 22 сентября на Москву и Московскую область была осуществлена массированная атака беспилотников. Прозвучало не менее 10 взрывов. По данным россиян, всего над Москвой российская ПВО сбила до 9 дронов, отражая атаку беспилотников. О работе ПВО также сообщают жители подмосковных Нахабино и Зеленограда. Воздушное пространство над Москвой до сих пор закрыто. Российские телеграм-каналы сообщают, что в городе Реутов, который недалеко от Москвы, в результате падения обломков БпЛА повреждены 4 автомобиля.
В ночь на 11 марта неизвестные беспилотники атаковали ряд регионов РФ. Минобороны РФ заявило о сбитии 337 БПЛА. Атака стала самой массовой в 2025 году, заявили в Министерстве обороны России. А мэр Москвы Собянин заявил, что на подлете к столице сбили 73 дрона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україну довблють ракетами і шахедами ЩОДЕННО протягом трьох з половиною років, а вам з першого мазку треба щоб картина уся була намальована, з першого удару, щоб усе було зруйновано.
Генеральна директорка компанії-розробниці ракет Фламінго https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/shcho-vidomo-pro-fire-point-virobnika-raketi-flamingo-i-mindicha-yakimi-cikavitsya-nabu-nikolov-50541275.html Fire Point, каже, що підприємство нарощує виробництво та одночасно працює над системою ППО нового покоління. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню https://tech.liga.net/ua/technology/novosti/kompaniia-fire-point-zbilshyla-vyrobnytstvo-raket-flaminho LIGA.net.
За словами Терех, на цей час Fire Point виготовляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У серпні підприємство виготовило 30 ракет.
(https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketi-flamingo-kompaniya-fire-point-narostila-virobnictvo-zbroji-50546142.html)
Де "фламінго" та чому не летять?
Ти мені авторитетно казало, що летять. Я попросив підтвердити слова фактами, у чому проблема, балабол?
Це б усе ТОЧНО нас врятувало?!!! Цілих півтора патріота і дороги із заходу до сходу з ямами у коліно, по яким проїхати неможливо.
Скільки ЗОВНІШНИЙ борг України був до 2022 року? Десь щось до 90 млрд.
А за перші два роки війни отримали у вигляді військової і фінансової допомоги більше 260 млрд.
Ти мозок вмикай, коли пишеш маячню, правда як що є що вмикати.
не слухайте дебілів і бийте по чомусь менш захищеному