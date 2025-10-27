Россия заявила о массированной атаке дронов: якобы сбили почти 200 БПЛА, 34 из них летели на Москву

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 27 октября российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 193 беспилотника, которые "летели со стороны Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.

Вблизи столицы РФ раздавались взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО. В аэропортах Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения. Информации о пострадавших нет.

По информации министерства обороны РФ:

47 дронов были уничтожены над Брянской областью,

42 - над Калужской,

40 - над Московской областью, в том числе 34 якобы направлялись в Москву,

32 - над Тульской,

10 - над Курской,

7 - над Орловской,

по 4 - над Ростовской и Воронежской,

по 2 - над Оренбургской и Тамбовской,

по одному - над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

По данным российских телеграм-каналов, в Серпухове Московской области горела нефтебаза. Пожар якобы уже потушили, однако детали уточняются.

Массированные атаки на Москву

Вечером 22 сентября на Москву и Московскую область была осуществлена массированная атака беспилотников. Прозвучало не менее 10 взрывов. По данным россиян, всего над Москвой российская ПВО сбила до 9 дронов, отражая атаку беспилотников. О работе ПВО также сообщают жители подмосковных Нахабино и Зеленограда. Воздушное пространство над Москвой до сих пор закрыто. Российские телеграм-каналы сообщают, что в городе Реутов, который недалеко от Москвы, в результате падения обломков БпЛА повреждены 4 автомобиля.

В ночь на 11 марта неизвестные беспилотники атаковали ряд регионов РФ. Минобороны РФ заявило о сбитии 337 БПЛА. Атака стала самой массовой в 2025 году, заявили в Министерстве обороны России. А мэр Москвы Собянин заявил, что на подлете к столице сбили 73 дрона.

