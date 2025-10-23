РУС
Поражен Рязанский НПЗ и склад боеприпасов в Белгородской области РФ, - Генштаб

Удар по Рязанскому НПЗ. Что известно об атаке?

Силы обороны Украины поразили стратегические объекты захватчиков на территории РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Нефтеперерабатывающий завод "Рязанский"

В ночь на 23 октября был атакован НПЗ, на территории предприятия раздавались взрывы и возник масштабный пожар.

Также читайте: НПЗ и завод по производству боеприпасов поражены в России, - Генштаб ВСУ

"Рязанский" нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в центральной части российской федерации и принадлежит компании "Роснефть".

Мощности предприятия предусматривают переработку более 17 миллионов тонн нефти в год и играют важную роль в обеспечении топливом военных формирований противника и логистических цепей обеспечения российских оккупантов.

"Вывод части производственных мощностей завода из строя снижает возможности российской армии в ведении боевых действий", - отметили в Генштабе.

Смотрите: Произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ. ВИДЕО

Склад боеприпасов

Сегодня ночью ударные беспилотники поразили склад боеприпасов российских оккупационных войск в районе Валуек Белгородской области.

"По имеющейся информации, цель уничтожена, наблюдались детонации и взрывы боеприпасов", - добавили там.

