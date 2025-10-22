НПЗ и завод по производству боеприпасов поражены в России, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины в ночь на 22 октября нанесли удар по стратегическим объектам на территории России. Были поражены НПЗ и завод по производству боеприпасов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Саранский механический завод

Предприятие расположено в республике Мордовия. На его территории зафиксированы взрывы.

Завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.

Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод

В Дагестане зафиксировали попадание в одной из установок переработки нефти на территории предприятия.

"Основным назначением завода является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов российских оккупантов. Ежегодный объем переработки составляет до 1 миллиона тонн.



Степень нанесенного ущерба уточняется", - добавили там.

