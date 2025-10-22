УКР
НПЗ та завод із виробництва боєприпасів уражено в Росії, - Генштаб ЗСУ

НПЗ та завод боєприпасів атаковано у Росії. Що відомо?

Сили оборони України у ніч на 22 жовтня завдали удару по стратегічних об'єктах на території Росії. Було уражено НПЗ та завод з виробництва боєприпасів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Саранський механічний завод

Підприємство розташовано у республіці Мордовія. На його території зафіксовано вибухи.

Завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

Махачкалинський нафтопереробний завод

У Дагестані зафіксували влучання в одному з установок переробки нафти на території підприємства.

"Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн.

Ступінь завданих збитків уточнюється", - додали там.

НПЗ (767) росія (68567) Удари по РФ (615)
Прекрасна новина. То він не працює?
показати весь коментар
22.10.2025 14:28 Відповісти
ара, мой дрон твой трюба шятал
показати весь коментар
22.10.2025 15:46 Відповісти
Колись свинособаки жалілись що на воронежському "172-й центральный авторемонтный завод" ніхто не хоче відколупувати бурятів з консервів, цікаво а що там зараз відбувається.
показати весь коментар
22.10.2025 16:02 Відповісти
 
 