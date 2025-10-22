НПЗ та завод із виробництва боєприпасів уражено в Росії, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України у ніч на 22 жовтня завдали удару по стратегічних об'єктах на території Росії. Було уражено НПЗ та завод з виробництва боєприпасів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Саранський механічний завод

Підприємство розташовано у республіці Мордовія. На його території зафіксовано вибухи.

Завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

Махачкалинський нафтопереробний завод

У Дагестані зафіксували влучання в одному з установок переробки нафти на території підприємства.

"Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн.



Ступінь завданих збитків уточнюється", - додали там.

