УКР
У Брянській області РФ після атаки дронів горить підстанція. ВIДЕО

В Брянській області в місті Трубчевськ зникло світло. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знеструмлення сталося після атаки дронів на електропідстанцію. 

Пожежу зафільмували місцеві жителі та оприлюднили у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що мешканці Брянщини вночі чули численні вибухи, ймовірно, атаковано електропідстанцію у Вигоничах

Дивіться також: Атака дронів на Ульяновську область РФ: горить підстанція, район без світла. ВIДЕО

росія (68544) атака (663) електроенергія (6476) дрони (6110) Удари по РФ (614)
Таке щось.
показати весь коментар
21.10.2025 22:40 Відповісти
Нарешті. Давайте ще по ПС Бєлобєрєжская на 1000МВА. Там буде ще феєрічніше - погасне пів Брянської області.
показати весь коментар
21.10.2025 22:43 Відповісти
Ще приліт у ТЕЦ у місті смоленск
показати весь коментар
21.10.2025 22:49 Відповісти
Вся клята москальня повинна сидіти в темряві і іхній вибл@док
ху@ло теж - заслужили каменюк з неба
показати весь коментар
21.10.2025 22:50 Відповісти
Добре-добре. Чи маленька чи величенька - гори підстанція. Мерзніть 3учі мацкалюри. І на колінах забухані бунтуйте
показати весь коментар
21.10.2025 22:54 Відповісти
шо згорить то не зогниє
показати весь коментар
21.10.2025 22:57 Відповісти
Ну хоч щось. Але повинні горіти всі ТЕС особливо навколо моцкви
показати весь коментар
21.10.2025 22:58 Відповісти
звісно таке собі. Чернігівські прикордонники з коптера скидами шалят.. Там одна занюхана ПС на весь Трубчевськ. Правда у ньому є один мутний заводішко - АО "Моноліт", який знаходиться у відомстві авіапрому, а раніше був тіпа філіалом БАЗу, і там робили легкомоторні літаки, лопаті для гвинтокрилів, і навіть підвісні кулеметно-гарматні контейнери. Що там зараз робиться - покрито туманом війни.
показати весь коментар
21.10.2025 23:19 Відповісти
А горить вона тому що кацапи не вкрали оливу з трансформаторів.Більше там гоіти нічому.Все що лишиться після пожежі місцевий бомонд ростягне по пунктах здачі металобрухту. Там міді багато.
показати весь коментар
21.10.2025 23:39 Відповісти
В Африці, зливають оливу з трансформаторів і смажать на ній місцевий фастфуд
показати весь коментар
21.10.2025 23:50 Відповісти
 
 