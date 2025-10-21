У Брянській області РФ після атаки дронів горить підстанція. ВIДЕО

В Брянській області в місті Трубчевськ зникло світло.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знеструмлення сталося після атаки дронів на електропідстанцію.

Пожежу зафільмували місцеві жителі та оприлюднили у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що мешканці Брянщини вночі чули численні вибухи, ймовірно, атаковано електропідстанцію у Вигоничах

