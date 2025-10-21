У Брянській області РФ після атаки дронів горить підстанція. ВIДЕО
В Брянській області в місті Трубчевськ зникло світло.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знеструмлення сталося після атаки дронів на електропідстанцію.
Пожежу зафільмували місцеві жителі та оприлюднили у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що мешканці Брянщини вночі чули численні вибухи, ймовірно, атаковано електропідстанцію у Вигоничах
Топ коментарі
+10 Urs
показати весь коментар21.10.2025 22:43 Відповісти Посилання
+6 Псамметих II
показати весь коментар21.10.2025 22:49 Відповісти Посилання
+3 Amber
показати весь коментар21.10.2025 22:50 Відповісти Посилання
ху@ло теж - заслужили каменюк з неба