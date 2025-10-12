УКР
Мешканці Брянщини вночі чули численні вибухи, ймовірно, атаковано електропідстанцію у Вигоничах, - ASTRA. ВIДЕО

У ніч проти неділі, 12 жовтня, мешканці селища Вигоничі Брянської області РФ повідомляли про численні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як стверджується, під удар потрапила місцева електропідстанція. Також місцеві мешканці публікують кадри із місця атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ вдарили по НПЗ "Башнафта- УНПЗ" в Уфі, - джерела. ФОТО

Офіційного підтвердження інформації на цю хвилину немає.

Вогню засобів ППО не чуть... Мабуть, "не ждали"...
12.10.2025 08:05 Відповісти
бабко село не цікаве , де удари по мацквабаду ?
12.10.2025 08:07 Відповісти
Це "село" годує московських кацапів... М"ясокомбінат, маслозавод... Ще з радянських часів вся харчова промисловість суміжних з Московською, областей, переважно забезпечувала продуктами, Москву... А відсутність ППО, під час нальоту - просто "нежданчик"... Де нам ще, відпрацьовувавть бойове застосування нових засобів ураження, як не на прикритих засобами ППО, об"єктах?... Почнем з "другосортних", а потім перейдем і до стратегічних... Так завжди робиться... А якщо "завод пластикових виробів", перевели на увипуск пластику, для "шахєдів" - то теж непогано...
12.10.2025 09:24 Відповісти
Щоб жити по москві треба накласти багато ракет і іншого, щоб пробили ПВО. В головне, треба дочекатися опалювального сезону в москві.
12.10.2025 09:35 Відповісти
Щоб бити....
12.10.2025 09:37 Відповісти
Судячи по звуку, або КР або реактивні дрони, що є добре.
12.10.2025 08:23 Відповісти
Може туди і РСЗО добивають.
12.10.2025 08:26 Відповісти
Кацапи лапотні, вам же казали, не куріть махорку так де ніззя. Ось тому до вас і прилетів звіздець. І так буде весь час, поки ви не подохнете.
12.10.2025 08:34 Відповісти
Белгород, брянськ, то не маска.. їм на то плювати.
Вимкнути велике місто - оце результат би був
12.10.2025 08:53 Відповісти
Эх, таки разгорается война между Брянской и Белгородской республиками, пора вводить миротворцев из Украины.
12.10.2025 09:17 Відповісти
пуйлу цих не шкода,а зєля сциться москві зробити боляче 🤬
12.10.2025 09:35 Відповісти
 
 