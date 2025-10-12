Мешканці Брянщини вночі чули численні вибухи, ймовірно, атаковано електропідстанцію у Вигоничах, - ASTRA. ВIДЕО
У ніч проти неділі, 12 жовтня, мешканці селища Вигоничі Брянської області РФ повідомляли про численні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Як стверджується, під удар потрапила місцева електропідстанція. Також місцеві мешканці публікують кадри із місця атаки.
Офіційного підтвердження інформації на цю хвилину немає.
Вимкнути велике місто - оце результат би був