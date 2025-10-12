Мешканці Брянщини вночі чули численні вибухи, ймовірно, атаковано електропідстанцію у Вигоничах, - ASTRA. ВIДЕО

У ніч проти неділі, 12 жовтня, мешканці селища Вигоничі Брянської області РФ повідомляли про численні вибухи.

Як стверджується, під удар потрапила місцева електропідстанція. Також місцеві мешканці публікують кадри із місця атаки.

Офіційного підтвердження інформації на цю хвилину немає.

