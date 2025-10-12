Жители Брянщины ночью слышали многочисленные взрывы, вероятно, атакована электроподстанция в Выгоничах, - ASTRA. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 12 октября, жители поселка Выгоничи Брянской области РФ сообщали о многочисленных взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как утверждается, под удар попала местная электроподстанция. Также местные жители публикуют кадры с места атаки.

Официального подтверждения информации на эту минуту нет.

