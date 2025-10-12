РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 008 11

Жители Брянщины ночью слышали многочисленные взрывы, вероятно, атакована электроподстанция в Выгоничах, - ASTRA. ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 12 октября, жители поселка Выгоничи Брянской области РФ сообщали о многочисленных взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как утверждается, под удар попала местная электроподстанция. Также местные жители публикуют кадры с места атаки.

Официального подтверждения информации на эту минуту нет.

Автор: 

взрыв (6929) россия (97621) Удары по РФ (588)
Топ комментарии
+6
бабко село не цікаве , де удари по мацквабаду ?
12.10.2025 08:07 Ответить
+5
Вогню засобів ППО не чуть... Мабуть, "не ждали"...
12.10.2025 08:05 Ответить
+5
Судячи по звуку, або КР або реактивні дрони, що є добре.
12.10.2025 08:23 Ответить
Це "село" годує московських кацапів... М"ясокомбінат, маслозавод... Ще з радянських часів вся харчова промисловість суміжних з Московською, областей, переважно забезпечувала продуктами, Москву... А відсутність ППО, під час нальоту - просто "нежданчик"... Де нам ще, відпрацьовувавть бойове застосування нових засобів ураження, як не на прикритих засобами ППО, об"єктах?... Почнем з "другосортних", а потім перейдем і до стратегічних... Так завжди робиться... А якщо "завод пластикових виробів", перевели на увипуск пластику, для "шахєдів" - то теж непогано...
12.10.2025 09:24 Ответить
Щоб жити по москві треба накласти багато ракет і іншого, щоб пробили ПВО. В головне, треба дочекатися опалювального сезону в москві.
12.10.2025 09:35 Ответить
Щоб бити....
12.10.2025 09:37 Ответить
Може туди і РСЗО добивають.
12.10.2025 08:26 Ответить
Кацапи лапотні, вам же казали, не куріть махорку так де ніззя. Ось тому до вас і прилетів звіздець. І так буде весь час, поки ви не подохнете.
12.10.2025 08:34 Ответить
Белгород, брянськ, то не маска.. їм на то плювати.
Вимкнути велике місто - оце результат би був
12.10.2025 08:53 Ответить
Эх, таки разгорается война между Брянской и Белгородской республиками, пора вводить миротворцев из Украины.
12.10.2025 09:17 Ответить
пуйлу цих не шкода,а зєля сциться москві зробити боляче 🤬
12.10.2025 09:35 Ответить
 
 