Дроны СБУ нанесли удар по НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфе, - источники. ФОТО
Утром 11 октября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ устроили "хлопок" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнефть-УНПЗ", который расположен в городе Уфа (республика Башкортостан, РФ), в 1400 километрах от Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.
Как отмечается, Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами вооруженные силы врага.
"После взрывов на территории "Башнефть-УНПЗ" туда начала ехать пожарная техника, а над самим заводом поднимается столб черного дыма. По предварительной информации, после удара беспилотников ЦСО "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6", - говорится в сообщении.
"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане - в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины", - сообщил информированный источник в СБУ.
доповнюйте старий список уражень ..
жовтень:
нафтопереробний завод Кіріші (04.10.)
нафтопереробний завод Орськ (03.10.)
нафтопереробний завод Ярославль (01.10.)*
вересень:
нафтоперекачувальна станція Суходольна (30.09)
паливний склад Федосія (29.09)*
нафтопереробний завод Афіпський (26.09.)
нафтоперекачувальна станція Зензеватка (24.09.)
нафтоперекачувальна станція Кузьміч 1 (24.09.)
нафтопереробний завод Салават (24.09.)
нафтопереробний завод Новокуйбишевськ (20.09.)
нафтопереробний завод Саратов (20.09.)
нафтопереробний завод Салават (18.09.)
нафтопереробний завод Волгоград (18.09.)
нафтопереробний завод Кстов (16.09.)
нафтопереробний завод Саратов (16.09.)
нафтопереробний завод Кіріші (14.09.)
нафтопереробний завод Ново-Уфа (13.09.)
паливний склад Смоленськ (12.09.)
нафтоперекачувальна станція Найтоповічі ТРАНСНЕФТЬ (07.09.)
нафтопереробний завод Ільський (07.09.)
нафтопереробний завод Рязань (05.09.)
паливний склад Луганськ (04.09.)
серпень:
нафтопереробний завод Сизран (30.08.)
нафтопереробний завод Краснодар (30.08.)
нафтопереробний завод Афіпський (28.08.)
нафтопереробний завод Куйбишевський (28.08.)
нафтопереробний завод Сизранський (24.08.)
нафтопереробний завод Альбашнефть (22.08.)
нафтоперекачувальна станція Унеча - ТРАНСНЕФТЬ (21.08.)
нафтопереробний завод Новошахтинський (20.08.)
нафтоперекачувальна станція Нікольське-ТРАНСНЕФТЬ (18.08.)
нафтопереробний завод Волгоградський (14.08.)
нафтоперекачувальна станція Унеча - ТРАНСНЕФТЬ (12.08.)
нафтопереробний завод Саратов (10.08.)
база ПММ «ЕРТАН» (08.08.)
нафтопереробний завод Афіпський (07.08.)
паливний склад Сочі (03.08.)
нафтопереробний завод Рязань (02.08.)
