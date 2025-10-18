Атака дронів на Ульяновську область РФ: горить підстанція, район без світла. ВIДЕО

У ніч на 18 жовтня дрони атакували Ульяновську область РФ, спричинивши пожежу на високовольтній підстанції 500 кВ "Вешкайма".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок влучань щонайменше чотирьох БпЛА в лінії електропередач знеструмлено кілька населених пунктів.

Підстанція є одним із ключових енерговузлів Середнього Поволжжя, що входить до структури МЕС Волги (філія ПАТ "Россєті ФСК ЄЕС") і є частиною енергокільця, яке з'єднує Ульяновську, Мордовську, Чуваську та Самарську енергосистеми.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відео вибухів оприлюднили у соцмережах.

Читайте також: Українські дрони вдарили по одному з найстаріших російських НПЗ, – Генштаб