Атака дронов на Ульяновскую область РФ: горит подстанция, район - без света. ВИДЕО

В ночь на 18 октября дроны атаковали Ульяновскую область РФ, вызвав пожар на высоковольтной подстанции 500 кВ "Вешкайма".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате попаданий по меньшей мере четырех БПЛА в линии электропередач, обесточены несколько населенных пунктов.

Подстанция является одним из ключевых энергоузлов Среднего Поволжья, входит в структуру МЭС Волги (филиал ПАО "Россети ФСК ЕЭС") и является частью энергокольца, которое соединяет Ульяновскую, Мордовскую, Чувашскую и Самарскую энергосистемы.

Видео взрывов обнародовали в соцсетях.

Читайте также: Украинские дроны ударили по одному из старейших российских НПЗ, - Генштаб

ПС 500 кВ "Вешкайма" (54°03'37.0"N 47°07'42.0"E, від Харкова 870 км) - це один із ключових вузлів енергосистеми Середнього Поволжя, що входить до структури МЕМ Волги (філія ПАТ "Россети ФСК ЄЕС"). Підстанція з'єднує Ульяновську енергосистему, Мордовську, Чуваську і Самарську енергосистеми. Через неї проходять великі транзитні потоки електроенергії з північного сходу (зокрема від Сизранської та Жигулівської ГЕС) у центральні райони.

позавчора 16 жовтня була уражена підстанція "Балашовська" 500 кВ у Волгоградській області (50°59'05.0"N 42°24'01.0"E , від Харкова 450 км)
ПС "Балашовська" забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС у Центральний регіон РФ, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.

вчора 17 жовтня була уражена ПС «Владімірская» 750/500/220/110/10 кВ. Це найпотужніша підстанція на расії, і навіть у Європі. Її встановлена ​​потужність складає біля 5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E),
Вона збудована у 1955 році, є вузловим енергооб'єктом Володимирської області. Вона забезпечує видачу потужності Волзької ГЕС, Калінінської АЕС та Костромської ГРЕС до енергосистем Володимирської, Іванівської та частково Московської областей.
показать весь комментарий
18.10.2025 12:42 Ответить
Почитал внимательно статью, посмотрел видео и удалил предыдущий свай "пост". Да, если попали в ЛЭП это ни о чем! ( видео не впечатляет). Если пожар на подстанции, тогда, Ок)
показать весь комментарий
18.10.2025 13:04 Ответить
Добра робота виконана але ж треба і продовження, отими ракетами фламінго, від міндіча та зеленського, з 2019 року!?!?
показать весь комментарий
18.10.2025 13:06 Ответить
золоті унитази не літають....
показать весь комментарий
18.10.2025 13:15 Ответить
Це приємно, але вона схоже розподільча, тобто великих трансформаторів там немає. Відновлять швидко, дуже швидко, нажаль.
показать весь комментарий
18.10.2025 13:24 Ответить
 
 