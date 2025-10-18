Атака дронов на Ульяновскую область РФ: горит подстанция, район - без света. ВИДЕО
В ночь на 18 октября дроны атаковали Ульяновскую область РФ, вызвав пожар на высоковольтной подстанции 500 кВ "Вешкайма".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате попаданий по меньшей мере четырех БПЛА в линии электропередач, обесточены несколько населенных пунктов.
Подстанция является одним из ключевых энергоузлов Среднего Поволжья, входит в структуру МЭС Волги (филиал ПАО "Россети ФСК ЕЭС") и является частью энергокольца, которое соединяет Ульяновскую, Мордовскую, Чувашскую и Самарскую энергосистемы.
Видео взрывов обнародовали в соцсетях.
позавчора 16 жовтня була уражена підстанція "Балашовська" 500 кВ у Волгоградській області (50°59'05.0"N 42°24'01.0"E , від Харкова 450 км)
ПС "Балашовська" забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС у Центральний регіон РФ, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.
вчора 17 жовтня була уражена ПС «Владімірская» 750/500/220/110/10 кВ. Це найпотужніша підстанція на расії, і навіть у Європі. Її встановлена потужність складає біля 5000 МВА (56°06'06.0"N 40°12'57.1"E),
Вона збудована у 1955 році, є вузловим енергооб'єктом Володимирської області. Вона забезпечує видачу потужності Волзької ГЕС, Калінінської АЕС та Костромської ГРЕС до енергосистем Володимирської, Іванівської та частково Московської областей.