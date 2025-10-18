Атака дронов на Ульяновскую область РФ: горит подстанция, район - без света. ВИДЕО

В ночь на 18 октября дроны атаковали Ульяновскую область РФ, вызвав пожар на высоковольтной подстанции 500 кВ "Вешкайма".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате попаданий по меньшей мере четырех БПЛА в линии электропередач, обесточены несколько населенных пунктов.

Подстанция является одним из ключевых энергоузлов Среднего Поволжья, входит в структуру МЭС Волги (филиал ПАО "Россети ФСК ЕЭС") и является частью энергокольца, которое соединяет Ульяновскую, Мордовскую, Чувашскую и Самарскую энергосистемы.

Видео взрывов обнародовали в соцсетях.

