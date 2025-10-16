Українські дрони вдарили по одному з найстаріших російських НПЗ, – Генштаб
Сили спеціальних операцій ЗСУ в ніч на 16 жовтня уразили Саратовський нафтопереробний завод (НПЗ) у Саратовській області РФ.
Інформацію про це підтвердили у Генштабі ЗСУ.
"Саратовський нафтопереробний завод" – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ", – зазначається у повідомленні.
У ССО уточнили, що "Саратовський нафтопереробний завод" входить до структури нафтової компанії "Роснєфть". ССО вже уразили цей обєкт рівно місяць тому, 16 вересня.
Раніше повідомлялось, що російська інфраструктура не розрахована на імпорт пального, тому можливості завозити його з-за кордону на тлі дефіциту на внутрішньому ринку обмежені.
Про це повідомляв російський віцепрем'єр-міністр Олександр Новак заявив, коментуючи рішення уряду обнулити імпортне мито на бензин та дизельне пальне.
