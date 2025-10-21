В Брянской области РФ после атаки дронов горит подстанция. ВИДЕО
В Брянской области в городе Трубчевск пропал свет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обесточивание произошло после атаки дронов на электроподстанцию.
Пожар сняли местные жители и обнародовали в соцсетях.
Ранее сообщалось, что жители Брянщины ночью слышали многочисленные взрывы, вероятно, атакована электроподстанция в Выгоничах.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ху@ло теж - заслужили каменюк з неба