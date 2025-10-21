РУС
В Брянской области РФ после атаки дронов горит подстанция. ВИДЕО

В Брянской области в городе Трубчевск пропал свет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обесточивание произошло после атаки дронов на электроподстанцию.

Пожар сняли местные жители и обнародовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что жители Брянщины ночью слышали многочисленные взрывы, вероятно, атакована электроподстанция в Выгоничах.

Смотрите также: Атака дронов на Ульяновскую область РФ: горит подстанция, район без света. ВИДЕО

Таке щось.
21.10.2025 22:40 Ответить
Нарешті. Давайте ще по ПС Бєлобєрєжская на 1000МВА. Там буде ще феєрічніше - погасне пів Брянської області.
21.10.2025 22:43 Ответить
Ще приліт у ТЕЦ у місті смоленск
21.10.2025 22:49 Ответить
Вся клята москальня повинна сидіти в темряві і іхній вибл@док
ху@ло теж - заслужили каменюк з неба
21.10.2025 22:50 Ответить
Добре-добре. Чи маленька чи величенька - гори підстанція. Мерзніть 3учі мацкалюри. І на колінах забухані бунтуйте
21.10.2025 22:54 Ответить
шо згорить то не зогниє
21.10.2025 22:57 Ответить
Ну хоч щось. Але повинні горіти всі ТЕС особливо навколо моцкви
21.10.2025 22:58 Ответить
 
 