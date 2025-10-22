УКР
Дрони атакували Дагестан: влада каже про влучання у підприємство. ВIДЕО

Безпілотники атакували Республіку Дагестан у Росії. Відомо про влучання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

У мережі люди публікували відео з прольотом БпЛА та повідомляли про стрілянину та вибухи.

Пізніше глава регіону Меліков підтвердив атаку:

"Сьогодні на території Дагестану було здійснено атаку ворожих безпілотників. Їхньою метою стало одне з підприємств республіки. Наразі відомостей про жертв та постраждалих немає. Інформація про руйнування уточнюється".

Дивіться: У Брянській області РФ після атаки дронів горить підстанція. ВIДЕО

Дрони атакували Дагестан: відомо про удар по підприємству

Дагестан (79) росія (68567) Удари по РФ (615)
Упаль, бісмілля!
22.10.2025 08:41 Відповісти
22.10.2025 08:42 Відповісти
потужно
22.10.2025 08:42 Відповісти
Дрони нафту шукають
22.10.2025 08:42 Відповісти
Дурью маються замість знищення енергетики кацапні.
22.10.2025 08:51 Відповісти
 
 