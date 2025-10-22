Дроны атаковали Дагестан: власти говорят о попадании в предприятие. ВИДЕО

Беспилотники атаковали Республику Дагестан в России. Известно о попаданиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

В сети люди публиковали видео с пролетом БпЛА и сообщали о стрельбе и взрывах.

Позже глава региона Меликов подтвердил атаку:

"Сегодня на территории Дагестана была осуществлена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики. На данный момент сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется".

