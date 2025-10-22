РУС
Дроны атаковали Дагестан: власти говорят о попадании в предприятие. ВИДЕО

Беспилотники атаковали Республику Дагестан в России. Известно о попаданиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

В сети люди публиковали видео с пролетом БпЛА и сообщали о стрельбе и взрывах.

Позже глава региона Меликов подтвердил атаку:

"Сегодня на территории Дагестана была осуществлена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики. На данный момент сведений о жертвах и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется".

Смотрите: В Брянской области РФ после атаки дронов горит подстанция. ВИДЕО

Дагестан (146) россия (97753) Удары по РФ (609)
Упаль, бісмілля!
22.10.2025 08:41 Ответить
22.10.2025 08:42 Ответить
потужно
22.10.2025 08:42 Ответить
Дрони нафту шукають
22.10.2025 08:42 Ответить
Дурью маються замість знищення енергетики кацапні.
22.10.2025 08:51 Ответить
Потрібно ще щоб ракети в чічню навідались і дирявому кадирову всі дворци його розйі_бали. Щоб знало **** як підтримувати війну і )(уйла
22.10.2025 09:12 Ответить
В чечню не можно, бо Вальодья одного разу вже обісрався та перед Кадиркіним вибачався. Вальодья помятає як воно у нього в штанях комом лижало та смерділо.
22.10.2025 09:18 Ответить
Моло шо прилітіло, треба шоб так прилітіло шоб ви ВСІ здохли смердючі дагестанськи віслюки. ВСІ!
22.10.2025 09:16 Ответить
Що сказати, чисто піарна акція, бо на більше ми не здатні. Зеленим хоч щось треба показати українцям, бо про 3000 ракет збрехали, про антидрони збрехали, про Фуфлінго, пекли, паляниці, трембіти...... збрехали.
22.10.2025 09:44 Ответить
 
 