Уражено Рязанський НПЗ та склад боєприпасів у Бєлгородській області РФ, - Генштаб

Сили оборони України уразили стратегічні об'єкти загарбників на території РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Нафтопереробний завод "Рязанський"

У ніч на 23 жовтня було атаковано НПЗ, на території підприємства лунали вибухи та виникла масштабна пожежа.

"Рязанський" нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині російської федерації та належить компанії "Роснєфть".

Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні паливом військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення російських окупантів.

"Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій", - наголосили в Генштабі.

Склад боєприпасів

Сьогодні вночі ударні безпілотники уразили склад боєприпасів російських окупаційних військ в районі Валуйок Бєлгородської області.

"За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів", - додали там.

