Уражено Рязанський НПЗ та склад боєприпасів у Бєлгородській області РФ, - Генштаб
Сили оборони України уразили стратегічні об'єкти загарбників на території РФ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Нафтопереробний завод "Рязанський"
У ніч на 23 жовтня було атаковано НПЗ, на території підприємства лунали вибухи та виникла масштабна пожежа.
"Рязанський" нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині російської федерації та належить компанії "Роснєфть".
Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні паливом військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення російських окупантів.
"Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій", - наголосили в Генштабі.
Склад боєприпасів
Сьогодні вночі ударні безпілотники уразили склад боєприпасів російських окупаційних військ в районі Валуйок Бєлгородської області.
"За наявною інформацією, ціль знищено, спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів", - додали там.
