Стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ. ВIДЕО
На Дунайському НПЗ у місті Сазхаломбатта, що належить компанії MOL і отримує сиру нафту з Росії, стався вибух і масштабна пожежа. Вогонь локалізовано, жертв немає, причини аварії з’ясовують.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromsdske із посиланням на Telex та Euronews.
Пожежа на Дунайському НПЗ
Дунайський нафтопереробний завод розташований за 27 кілометрів від Будапешта.
За інформацією угорської нафтової компанії MOL, яка володіє підприємством, пожежа спалахнула увечері 20 жовтня після вибуху. Уранці 21 жовтня пожежникам вдалося локалізувати вогонь. Про загиблих чи постраждалих не повідомлялося.
Скарги на сморід
Влада запевнила, що загрози для жителів навколишніх населених пунктів немає і що рівень забруднення повітря контролюється. Перед цим багато людей у соціальних мережах скаржилися на сморід.
"У понеділок увечері запах нафти на трасі M6 біля Сазхаломбатти був нестерпним. Набагато гірший, ніж на заправці. Вже було помітно, що щось не так", — зазначив один з користувачів на Facebook.
Тим часом житель міста Ерд, що в передмісті Будапешта, розповів, що прокинувся від звуку вибуху й побачив червоне від полум’я небо.
Причина аварії розслідується
Точна причина аварії все ще розслідується. Завод у Сазхаломбатті вважається найбільшим і найсучаснішим у нафтопереробній галузі Угорщини. Нафту для нього постачають з Росії. Тепер він може тимчасово припинити роботу.
Як повідомляють угорські медіа, схожий інцидент на нафтопереробному заводі стався в липні, коли з підприємства валив чорний дим.
Угорський завод MOL спалахнув ввечері в понеділок, до цього очевидці чули вибух. Він отримує нафту трубопроводом «Дружба». Зараз пожежу ліквідовано, але тривають роботи.
На румунському заводі Petrotel-Lukoil пролунав вибух. Він належить російській компанії «Лукойл». Річна потужність цього НПЗ становить 2,5 млн тонн, що робить його одним із найбільших у Румунії.
