УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8907 відвідувачів онлайн
Новини Відео Пожежа на НПЗ в Угорщині
5 626 30

Стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ. ВIДЕО

На Дунайському НПЗ у місті Сазхаломбатта, що належить компанії MOL і отримує сиру нафту з Росії, стався вибух і масштабна пожежа. Вогонь локалізовано, жертв немає, причини аварії з’ясовують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromsdske із посиланням на Telex та Euronews.

Пожежа на Дунайському НПЗ

Дунайський нафтопереробний завод розташований за 27 кілометрів від Будапешта.

За інформацією угорської нафтової компанії MOL, яка володіє підприємством, пожежа спалахнула увечері 20 жовтня після вибуху. Уранці 21 жовтня пожежникам вдалося локалізувати вогонь. Про загиблих чи постраждалих не повідомлялося.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія почала купувати нафту для свого нового НПЗ в Росії, – Reuters

Скарги на сморід

Влада запевнила, що загрози для жителів навколишніх населених пунктів немає і що рівень забруднення повітря контролюється. Перед цим багато людей у соціальних мережах скаржилися на сморід.

"У понеділок увечері запах нафти на трасі M6 біля Сазхаломбатти був нестерпним. Набагато гірший, ніж на заправці. Вже було помітно, що щось не так", — зазначив один з користувачів на Facebook.

Тим часом житель міста Ерд, що в передмісті Будапешта, розповів, що прокинувся від звуку вибуху й побачив червоне від полум’я небо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар українських дронів по заводу "Газпрому" в Оренбурзі змусив Казахстан зменшити видобуток газу, – Reuters

Причина аварії розслідується

Точна причина аварії все ще розслідується. Завод у Сазхаломбатті вважається найбільшим і найсучаснішим у нафтопереробній галузі Угорщини. Нафту для нього постачають з Росії. Тепер він може тимчасово припинити роботу.

Як повідомляють угорські медіа, схожий інцидент на нафтопереробному заводі стався в липні, коли з підприємства валив чорний дим.

Також читайте: Ще один НПЗ "Роснєфті" зупинив роботу після ударів українських дронів, – Reuters

Автор: 

Угорщина (2551) НПЗ (763) пожежа (4446)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
а Боженька вас попередив же! гріх мати діло з юродієвими окупантами.
показати весь коментар
21.10.2025 16:18 Відповісти
+17
Я вже догадуюся кого мадьяри звинуватять в цьому вибусі.
показати весь коментар
21.10.2025 16:18 Відповісти
+7
Мозырьский НПЗ напрягся...
показати весь коментар
21.10.2025 16:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Боженька вас попередив же! гріх мати діло з юродієвими окупантами.
показати весь коментар
21.10.2025 16:18 Відповісти
А в Україні зараз паливо звідки?
показати весь коментар
21.10.2025 16:36 Відповісти
Румунія,Польша і дп з індії. на заправках є всі данні про паливо. можете поцікавиться
показати весь коментар
21.10.2025 16:39 Відповісти
ОККО- ми закуповуємо пальне в ORLEN LETUVA, ORLEN (Польща), MOL (Угорщина) та ROMPETROL (Румунія)
показати весь коментар
21.10.2025 16:51 Відповісти
у Румунії теж сьогодні великий НПЗ спалили.
показати весь коментар
21.10.2025 19:09 Відповісти
«Меня опять терзают смутные сомненья: у Шпака - магнитофон, у посла - медальон..»
..В Румынии тоже недавно загорелся НПЗ Лукойл, а сейчас в Венгрии, НПЗ MOL, ой неспроста всё это.. )
показати весь коментар
21.10.2025 18:27 Відповісти
Я вже догадуюся кого мадьяри звинуватять в цьому вибусі.
показати весь коментар
21.10.2025 16:18 Відповісти
Кацапи орбана підісрали. Аби тільки українців звинуватити.
Та й по тому. Мокрому дощ не страшний.
Танцюють усі!
показати весь коментар
21.10.2025 16:19 Відповісти
Візитку Яроша, звісно, вже знайшли.
показати весь коментар
21.10.2025 16:19 Відповісти
мадьяра знайшли візитку
показати весь коментар
21.10.2025 16:21 Відповісти
*********, двіжуху вчинили своїми агентами для орбана, щоб той біля ного сидів, смирненько!!??
показати весь коментар
21.10.2025 16:19 Відповісти
Азохенвей! Яка сумна новина
показати весь коментар
21.10.2025 16:20 Відповісти
Куди тягнеться слід? - і до ворожки не ходи
показати весь коментар
21.10.2025 16:20 Відповісти
Співпадіння? Два НПЗ палають у Східній Європі за одну добу - вони повʼязані з трубопроводом «Дружба» та російським «Лукойлом»

Угорський завод MOL спалахнув ввечері в понеділок, до цього очевидці чули вибух. Він отримує нафту трубопроводом «Дружба». Зараз пожежу ліквідовано, але тривають роботи.

На румунському заводі Petrotel-Lukoil пролунав вибух. Він належить російській компанії «Лукойл». Річна потужність цього НПЗ становить 2,5 млн тонн, що робить його одним із найбільших у Румунії.
показати весь коментар
21.10.2025 16:23 Відповісти
кацапи нафну бадяжать.
показати весь коментар
21.10.2025 19:11 Відповісти
Лаптями аж пре
показати весь коментар
21.10.2025 16:23 Відповісти
сРіято сказав що не буде блокувати 19 пакет??) тепер буде,)
показати весь коментар
21.10.2025 16:29 Відповісти
Мозырьский НПЗ напрягся...
показати весь коментар
21.10.2025 16:31 Відповісти
Оно само…
показати весь коментар
21.10.2025 16:32 Відповісти
Прєвєд мєдвєд. Ну і ***** також.
показати весь коментар
21.10.2025 16:37 Відповісти
Вугорська жаба Орбан запевняв що нафта з Сосії це безпека вугорців. Як бачимо все навпаки. Якщо матимете діло з рашистами то горе незабариться
показати весь коментар
21.10.2025 16:39 Відповісти
Самокати Малюка куди хочеш долетять
показати весь коментар
21.10.2025 16:45 Відповісти
Хаааахлыыыыыыыы😂😂😂😂😂😂😂😂😂
показати весь коментар
21.10.2025 16:51 Відповісти
Угорці, як виявилось, теж багато палять де попало?
показати весь коментар
21.10.2025 16:54 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 17:03 Відповісти
Так як паливо Україна закупляє в Європі, то любі проблеми з НПЗ в Європі, це диверсія росії.
показати весь коментар
21.10.2025 17:24 Відповісти
Догадуюсь на кого зараз містер жаба буде бочку котити
показати весь коментар
21.10.2025 17:46 Відповісти
Мадьяр запустил дрон по трубе!
показати весь коментар
21.10.2025 18:20 Відповісти
Упс...
Це не ми, взагалі не ми... Ваші докази, не докази...
показати весь коментар
21.10.2025 18:25 Відповісти
Instant Karma!
показати весь коментар
21.10.2025 18:59 Відповісти
 
 