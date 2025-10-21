РУС
На нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, получающем сырую нефть из РФ, произошел взрыв. ВИДЕО

На Дунайском НПЗ в городе Сазхаломбатта, принадлежащем компании MOL и получающем сырую нефть из России, произошел взрыв и масштабный пожар. Огонь локализован, жертв нет, причины аварии выясняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromаdske со ссылкой на Telex и Euronews.

Пожар на Дунайском НПЗ

Дунайский нефтеперерабатывающий завод расположен в 27 километрах от Будапешта.

По информации венгерской нефтяной компании MOL, владеющей предприятием, пожар произошел вечером 20 октября после взрыва. Утром 21 октября пожарным удалось локализовать огонь. О погибших или пострадавших не сообщалось.

Жалобы на вонь

Власти заверили, что угрозы для жителей окрестных населенных пунктов нет, и что уровень загрязнения воздуха контролируется. Перед этим многие люди в социальных сетях жаловались на вонь.

"В понедельник вечером запах нефти на трассе M6 возле Сазхаломбатты был невыносимым. Гораздо хуже, чем на заправке. Уже было заметно, что что-то не так", - отметил один из пользователей на Facebook.

Между тем житель города Эрд, что в пригороде Будапешта, рассказал, что проснулся от звука взрыва и увидел красное от пламени небо.

Причина аварии расследуется

Точная причина аварии все еще расследуется. Завод в Сазхаломбатти считается крупнейшим и самым современным в нефтеперерабатывающей отрасли Венгрии. Нефть для него поставляют из России. Теперь он может временно остановить работу.

Как сообщают венгерские медиа, похожий инцидент на нефтеперерабатывающем заводе произошел в июле, когда с предприятия валил черный дым.

Я вже догадуюся кого мадьяри звинуватять в цьому вибусі.
21.10.2025 16:18 Ответить
а Боженька вас попередив же! гріх мати діло з юродієвими окупантами.
21.10.2025 16:18 Ответить
Лаптями аж пре
21.10.2025 16:23 Ответить
А в Україні зараз паливо звідки?
21.10.2025 16:36 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 16:39 Ответить
ОККО- ми закуповуємо пальне в ORLEN LETUVA, ORLEN (Польща), MOL (Угорщина) та ROMPETROL (Румунія)
21.10.2025 16:51 Ответить
Кацапи орбана підісрали. Аби тільки українців звинуватити.
Та й по тому. Мокрому дощ не страшний.
Танцюють усі!
21.10.2025 16:19 Ответить
Візитку Яроша, звісно, вже знайшли.
21.10.2025 16:19 Ответить
мадьяра знайшли візитку
21.10.2025 16:21 Ответить
*********, двіжуху вчинили своїми агентами для орбана, щоб той біля ного сидів, смирненько!!??
21.10.2025 16:19 Ответить
Азохенвей! Яка сумна новина
21.10.2025 16:20 Ответить
Куди тягнеться слід? - і до ворожки не ходи
21.10.2025 16:20 Ответить
Співпадіння? Два НПЗ палають у Східній Європі за одну добу - вони повʼязані з трубопроводом «Дружба» та російським «Лукойлом»

Угорський завод MOL спалахнув ввечері в понеділок, до цього очевидці чули вибух. Він отримує нафту трубопроводом «Дружба». Зараз пожежу ліквідовано, але тривають роботи.

На румунському заводі Petrotel-Lukoil пролунав вибух. Він належить російській компанії «Лукойл». Річна потужність цього НПЗ становить 2,5 млн тонн, що робить його одним із найбільших у Румунії.
21.10.2025 16:23 Ответить
сРіято сказав що не буде блокувати 19 пакет??) тепер буде,)
21.10.2025 16:29 Ответить
Мозырьский НПЗ напрягся...
21.10.2025 16:31 Ответить
Оно само…
21.10.2025 16:32 Ответить
Прєвєд мєдвєд. Ну і ***** також.
21.10.2025 16:37 Ответить
Вугорська жаба Орбан запевняв що нафта з Сосії це безпека вугорців. Як бачимо все навпаки. Якщо матимете діло з рашистами то горе незабариться
21.10.2025 16:39 Ответить
Самокати Малюка куди хочеш долетять
21.10.2025 16:45 Ответить
Хаааахлыыыыыыыы😂😂😂😂😂😂😂😂😂
21.10.2025 16:51 Ответить
Угорці, як виявилось, теж багато палять де попало?
21.10.2025 16:54 Ответить
 
 