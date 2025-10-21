На нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, получающем сырую нефть из РФ, произошел взрыв. ВИДЕО
На Дунайском НПЗ в городе Сазхаломбатта, принадлежащем компании MOL и получающем сырую нефть из России, произошел взрыв и масштабный пожар. Огонь локализован, жертв нет, причины аварии выясняются.
Как информирует Цензор.НЕТ
Пожар на Дунайском НПЗ
Дунайский нефтеперерабатывающий завод расположен в 27 километрах от Будапешта.
По информации венгерской нефтяной компании MOL, владеющей предприятием, пожар произошел вечером 20 октября после взрыва. Утром 21 октября пожарным удалось локализовать огонь. О погибших или пострадавших не сообщалось.
Жалобы на вонь
Власти заверили, что угрозы для жителей окрестных населенных пунктов нет, и что уровень загрязнения воздуха контролируется. Перед этим многие люди в социальных сетях жаловались на вонь.
"В понедельник вечером запах нефти на трассе M6 возле Сазхаломбатты был невыносимым. Гораздо хуже, чем на заправке. Уже было заметно, что что-то не так", - отметил один из пользователей на Facebook.
Между тем житель города Эрд, что в пригороде Будапешта, рассказал, что проснулся от звука взрыва и увидел красное от пламени небо.
Причина аварии расследуется
Точная причина аварии все еще расследуется. Завод в Сазхаломбатти считается крупнейшим и самым современным в нефтеперерабатывающей отрасли Венгрии. Нефть для него поставляют из России. Теперь он может временно остановить работу.
Как сообщают венгерские медиа, похожий инцидент на нефтеперерабатывающем заводе произошел в июле, когда с предприятия валил черный дым.
Угорський завод MOL спалахнув ввечері в понеділок, до цього очевидці чули вибух. Він отримує нафту трубопроводом «Дружба». Зараз пожежу ліквідовано, але тривають роботи.
На румунському заводі Petrotel-Lukoil пролунав вибух. Він належить російській компанії «Лукойл». Річна потужність цього НПЗ становить 2,5 млн тонн, що робить його одним із найбільших у Румунії.