На нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, получающем сырую нефть из РФ, произошел взрыв. ВИДЕО

На Дунайском НПЗ в городе Сазхаломбатта, принадлежащем компании MOL и получающем сырую нефть из России, произошел взрыв и масштабный пожар. Огонь локализован, жертв нет, причины аварии выясняются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromаdske со ссылкой на Telex и Euronews.

Пожар на Дунайском НПЗ

Дунайский нефтеперерабатывающий завод расположен в 27 километрах от Будапешта.

По информации венгерской нефтяной компании MOL, владеющей предприятием, пожар произошел вечером 20 октября после взрыва. Утром 21 октября пожарным удалось локализовать огонь. О погибших или пострадавших не сообщалось.

Жалобы на вонь

Власти заверили, что угрозы для жителей окрестных населенных пунктов нет, и что уровень загрязнения воздуха контролируется. Перед этим многие люди в социальных сетях жаловались на вонь.

"В понедельник вечером запах нефти на трассе M6 возле Сазхаломбатты был невыносимым. Гораздо хуже, чем на заправке. Уже было заметно, что что-то не так", - отметил один из пользователей на Facebook.

Между тем житель города Эрд, что в пригороде Будапешта, рассказал, что проснулся от звука взрыва и увидел красное от пламени небо.

Причина аварии расследуется

Точная причина аварии все еще расследуется. Завод в Сазхаломбатти считается крупнейшим и самым современным в нефтеперерабатывающей отрасли Венгрии. Нефть для него поставляют из России. Теперь он может временно остановить работу.

Как сообщают венгерские медиа, похожий инцидент на нефтеперерабатывающем заводе произошел в июле, когда с предприятия валил черный дым.

