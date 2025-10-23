"Репараційний кредит": РФ відповідальна за розв’язання війни та має відшкодувати збитки Україні, – Каллас

Лідери ЄС 23 жовтня обговорять надання Україні "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами РФ.

Про це повідомила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, наголосвши, що Росія відповідальна за завдані збитки і має їх відшкодувати.

"Ми обговоримо "репараційний кредит". Є ще деякі питання, які нам потрібно розглянути, але я думаю, що фундаментальне повідомлення полягає в тому, що Росія несе відповідальність за збитки, завдані Україні, і повинна їх відшкодувати. Що стосується заморожених активів, то у нас є "репараційний кредит", на підставі якого Україна зможе себе захистити", – зазначила вона.

Каллас підкреслила важливий сигнал, який має створити це рішення.

"Один – Україні, що ми підтримуємо їх у самозахисті. Інший – Росії, що вони не можуть перечекати нас. І третій – Америці, щоб показати, що ми самі робимо дуже важливі кроки", – заявила вона.

У ЄС визнають, що залишаються технічні питання щодо механізму надання кредиту, але політичний меседж визначений. Обговорення відбудеться на тлі триваючої агресії РФ та пошуку довгострокових фінансових рішень для підтримки України.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.