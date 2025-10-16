Україна має отримати 140 мільярдів євро "репараційної позики" без виконання умов, – Мінфін

Україна наполягає на отриманні "репараційного кредиту" від ЄС та країн "Великої сімки" без необхідності виконувати будь-які умови та хоче самостійно визначати напрямки використання цих коштів.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час зустрічі фінансового блоку країн у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Він нагадав, що непокриті потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки оцінюються у близько $60 млрд.

З огляду на це, Марченко закликав партнерів використати для цього російські заморожені активи вже з початку 2026 року та подякував Єврокомісії за пропозицію створити новий фінансовий інструмент для підтримки України з їх використанням – Reparations Loan (репараційний кредит).

"Механізм, який передбачає використання заморожених активів РФ, має стати одним із основних у забезпеченні фінансових потреб України у 2026-2027 роках. Важливо, щоб цей інструмент був безумовним для України та гнучким у визначенні напрямів спрямування коштів", – наголошується у повідомленні Мінфіну.

Водночас Марченко зауважив, що внутрішні доходи державного бюджету зростають, а податкові надходження становитимуть орієнтовно 37,2% ВВП у 2026 році.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.