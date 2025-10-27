УКР
Новини Атака дронів на регіони РФ
1 846 23

Росія заявила про масовану атаку дронів: нібито збили майже 200 БпЛА, 34 з них летіло на Москву

Українські дрони атакували Москву та область

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі проти 27 жовтня російська ППО начебто перехопила та знищила 193 безпілотники, які "летіли з боку України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.

Поблизу столиці РФ лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу ППО. В аеропортах Домодєдово і Жуковський вводилися тимчасові обмеження. Інформації про постраждалих немає.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією міністерства оборони РФ:

  • 47 дронів були знищені над Брянською областю,

  • 42 - над Калузькою,

  • 40 - над Московською областю, зокрема 34 нібито прямували до Москви,

  • 32 - над Тульською,

  • 10 - над Курською,

  • 7 - над Орловською,

  • по 4 - над Ростовською та Воронезькою,

  • по 2 - над Оренбурзькою та Тамбовською,

  • по одному - над Бєлгородською, Липецькою і Самарською областями.

За даними російських телеграм-каналів,  в Серпухові Московської області горіла нафтобаза. Пожежу нібито вже загасили, однак деталі уточнюються.

Масовані атаки на Москву

Увечері 22 вересня на Москву та Московську область було здійснено масовану атаку безпілотників. Пролунало щонайменше 10 вибухів.  За даними росіян, усього над Москвою російська ППО збила до 9 дронів, відбиваючи атаку безпілотників. Про роботу ППО також повідомляють мешканці підмосковних Нахабіно і Зеленограда. Повітряний простір над Москвою досі закритий. Російські телеграм-канали повідомляють, що в місті Реутов, яке неподалік Москви, внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено 4 автомобілі.

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА. Атака стала наймасовішою у 2025 році, заявили в Міністерстві оборони Росії. А мер Москви Собянін заявив, що на підльоті до столиці збили 73 дрони.

Автор: 

безпілотник (5095) москва (1283) Удари по РФ (624)
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
27.10.2025 07:25 Відповісти
+2
Якщо сотні "кукурузників" одночасно запускати, то щось і до Москви долетить, але чи будуть такі руйнування інфраструктури як майже щодня у Києві?
показати весь коментар
27.10.2025 07:24 Відповісти
+2
Не бачу ракет на Москву, товаришч Зеленский. Эх молодость, Москва, КВН, конкурс капитанов, "я простой еврейский мальчик из Кривого Рога и вот я я выступаю в самой Москве!" (он реально так говорил).
показати весь коментар
27.10.2025 07:25 Відповісти
Якщо сотні "кукурузників" одночасно запускати, то щось і до Москви долетить, але чи будуть такі руйнування інфраструктури як майже щодня у Києві?
показати весь коментар
27.10.2025 07:24 Відповісти
Ви хочете усе і відразу.
Україну довблють ракетами і шахедами ЩОДЕННО протягом трьох з половиною років, а вам з першого мазку треба щоб картина уся була намальована, з першого удару, щоб усе було зруйновано.
показати весь коментар
27.10.2025 07:30 Відповісти
А чому цей перший удар лише через 3,5 роки? Де ракети, випробовування яких проводились під керівництвом Турчинова?
показати весь коментар
27.10.2025 07:40 Відповісти
Там же, де і Фламінго, спитайте у гаманця Зеленського Міндіча
Генеральна директорка компанії-розробниці ракет Фламінго https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/shcho-vidomo-pro-fire-point-virobnika-raketi-flamingo-i-mindicha-yakimi-cikavitsya-nabu-nikolov-50541275.html Fire Point, каже, що підприємство нарощує виробництво та одночасно працює над системою ППО нового покоління. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню https://tech.liga.net/ua/technology/novosti/kompaniia-fire-point-zbilshyla-vyrobnytstvo-raket-flaminho LIGA.net.
За словами Терех, на цей час Fire Point виготовляє 50 ракет на місяць і планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. У серпні підприємство виготовило 30 ракет.
(https://nv.ua/ukr/ukraine/events/raketi-flamingo-kompaniya-fire-point-narostila-virobnictvo-zbroji-50546142.html)
Де "фламінго" та чому не летять?
показати весь коментар
27.10.2025 07:49 Відповісти
Тобто, вже не до кінця жовтня?
показати весь коментар
27.10.2025 08:07 Відповісти
та летять але без особливої помпи
показати весь коментар
27.10.2025 08:35 Відповісти
Про "велике крадівницьтво і шашлики забув?
показати весь коментар
27.10.2025 07:50 Відповісти
Точно, ми могли б збільшити фінансування ЗСУ в два-три рази, але тоді б були не взмозі будувати, наприклад, дороги. Для мене це проблеми. Лютий 2022 р. Зєльц потужний. А тебе які проблеми? - недоумство?
показати весь коментар
27.10.2025 08:36 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2025 07:25 Відповісти
Вірю. Тепер будь-ласка список об'єктів ( НПЗ, дамб, військояих об' єктів), якими збивалися українські дрони.
показати весь коментар
27.10.2025 07:28 Відповісти
Треба почати наслідувати російську тактику: не бити зразу всюди, а вибирати якусь одну жирну ціль та спрямовувати все на неї. Арифметика дуже проста: одна установка с-300 чи с-400 має 4 ракети, 'панцир' -- 8 ракет (потім потрібен достатньо тривалий час для перезарядження), тож, якщо на ту ж Москву пустити зразу всі 200 дронів (та й ще з заходом на ціль з різних азимутів), то там буде дійсно пекло.
показати весь коментар
27.10.2025 07:57 Відповісти
Ви все таки оберіть щось одне. Чи перевантажувати системи ППО на одному напрямку, чи розпорошити атаку "з різних азимутів", і тоді ППО спокійно справиться з задачею, враховуючи скільки там зосереджено різноманітних систем.
показати весь коментар
27.10.2025 08:14 Відповісти
Я маю на увазі ЗАХІД на ціль з різних азимутів (а ще і на різних висотах) для посилення перевантаження ппо: рлски зенітних батарей технічно не можуть одночасно відстрілюватися на всі боки...
показати весь коментар
27.10.2025 08:31 Відповісти
давайте - ще повчіть військових, це завжди виглядає дуже мило
показати весь коментар
27.10.2025 08:36 Відповісти
Щось у москалів арифметика не сходиться - прямувало на москвабадщину чи то 40 чи то 35 дронів, але собянін збив на підльоті вже 73. Видно, двіжуха була непогана.
показати весь коментар
27.10.2025 08:06 Відповісти
если запускать так распотрошено, то все собьют ибо маленькая нагрузка на ПВО. Это расточительство и саботаж. Чтобы пробить ПВО - нужно запускать по одному направлению - один за одним чтобы летели и тогда ПВО разрядят первые и следующие пролетят. Если еще после разрядки ПВО - установить его расположение и чтобы за первыми летели сразу атаковать ПВО и РЛС и дальше уже пролетать пробивать эшелоны и пробивать путь, как муравьи жертвуют собой и строят мосты из собственных тел, чтобы колония выжила. Только тут дроны первые жертвуют собой, чтобы остальные пролетели дальше. Нужно атаковать ТЭС и электроподстанции и остальное, чтобы они были без тепла и света и воды и газа и тогда максимум 2 недели и будет штурм кремля. И еще цели главные не НПЗ, а добыча. Потому что добычу они за года не восстановят. Это настоящий ущерб. Как они в Украине по газодобыче бахнули и все на года проблема и приходится импортировать. Нужно как то власть сменить на Украинскую, чтобы войну вели по настоящему. А то, с этими только хуже все и хуже и они очевидно саботажем занимаются. Контрнаступление было максимально тупое и ни к чему не привело. Ну и удары саботаж. Это очевидно согласовано по НПЗ удары. Потому что Россия меняет модуль за пару недель и все дальше работает. Никто не бьет по добыче, что привело бы к сокращению экспорта России. Это конечно же и рынки мировые начало изменять. Но пофиг, нам за себя надо думать. Чтобы выиграть, нужно по добыче бить беспрерывно. Это настоящий урон. А НПЗ - это саботаж! Эту власть надо судить за саботаж. За слив юга Украины и мосты не взорванные. За не подготовку границ к войне, хотя и я всюду писал в комментах, что нужно строить оборону и линию Маннергейма и доты и болта затапливать и мины и стены и нихера не делалось. Они строили дороги для российских танков. И народ голыми руками боролся с русскими. Запустили их со всех сторон ибо обороны не было и сколько страданий и смертей на совести этой власти конченной за все годы. они должны ответить рано или поздно за всю боль и страдания Украинского народа. Эти кланы вонючие - пособники путина. Они уничтожали страну и продавали ее и они даже не Украинцы - евреи и татары и русские, и может хохлы, но Украинцев во власти не было. Потому и они разваливали все армию, и промышленность, и все и вся. И грабили и рейдерский бандитский передел всего провели. Нужно что то решать, как проводить выборы. Этих гнид надо не просто гнать, их под трибунал надо!!!
показати весь коментар
27.10.2025 08:14 Відповісти
Це ази загальної тактики, яким вчать лейтенантів у військових вишах (принаймні колись вчили). Можна на початковому етапі дійсно бити одночасно по різним цілям не стільки для їх знищення, а для промацування про.
показати весь коментар
27.10.2025 08:24 Відповісти
на холеру летіти на на ту мацкву - в гущу пво

не слухайте дебілів і бийте по чомусь менш захищеному
показати весь коментар
27.10.2025 08:27 Відповісти
Можна летіти на все, що завгодно, але треба використовувати масований удар, а не поодинокі дрони (лише тоді від об'єкту дійсно нічого не залишиться).
показати весь коментар
27.10.2025 08:35 Відповісти
та там без вас краще знають що робити - не переймайтеся так

а у кацапів завжди все збито - тільки потом тиждень чось само палає
показати весь коментар
27.10.2025 08:37 Відповісти
 
 