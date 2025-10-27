Росія заявила про масовану атаку дронів: нібито збили майже 200 БпЛА, 34 з них летіло на Москву

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі проти 27 жовтня російська ППО начебто перехопила та знищила 193 безпілотники, які "летіли з боку України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.

Поблизу столиці РФ лунали вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу ППО. В аеропортах Домодєдово і Жуковський вводилися тимчасові обмеження. Інформації про постраждалих немає.

За інформацією міністерства оборони РФ:

47 дронів були знищені над Брянською областю,

42 - над Калузькою,

40 - над Московською областю, зокрема 34 нібито прямували до Москви,

32 - над Тульською,

10 - над Курською,

7 - над Орловською,

по 4 - над Ростовською та Воронезькою,

по 2 - над Оренбурзькою та Тамбовською,

по одному - над Бєлгородською, Липецькою і Самарською областями.

За даними російських телеграм-каналів, в Серпухові Московської області горіла нафтобаза. Пожежу нібито вже загасили, однак деталі уточнюються.

Масовані атаки на Москву

Увечері 22 вересня на Москву та Московську область було здійснено масовану атаку безпілотників. Пролунало щонайменше 10 вибухів. За даними росіян, усього над Москвою російська ППО збила до 9 дронів, відбиваючи атаку безпілотників. Про роботу ППО також повідомляють мешканці підмосковних Нахабіно і Зеленограда. Повітряний простір над Москвою досі закритий. Російські телеграм-канали повідомляють, що в місті Реутов, яке неподалік Москви, внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено 4 автомобілі.

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА. Атака стала наймасовішою у 2025 році, заявили в Міністерстві оборони Росії. А мер Москви Собянін заявив, що на підльоті до столиці збили 73 дрони.

