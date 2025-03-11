Безпілотники масовано атакували шість регіонів Росії: міноборони відзвітувало про збиття 337 БпЛА (оновлено). ВIДЕО

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА над

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Близько першої години ночі про щонайменше п'ять вибухів повідомили мешканці Курська та Курчатова.

Незабаром вибухи також пролунали в небі над Рязанню. Місцеві повідомляли про щонайменше 10 звуків вибухів. Через них у будинках тремтіли стіни та вікна, у машин спрацювала сигналізація.

Також загрозу атаки БПЛА оголошували в Самарській області та в Татарстані, дрони також збивали над Володимирською, Тульською та Калузькою областями.

Зокрема, над Калузькою областю за ніч сили російської ППО нібито збили 8 дронів, постраждалих немає, повідомив губернатор.

337 українських безпілотників збили за ніч над кількома регіонами РФ. Атака стала наймасовішою у 2025 році, заявили в Міністерстві оборони Росії. А мер Москви Собянін заявив, що на підльоті до столиці збили 73 дрони.

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