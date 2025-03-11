Безпілотники масовано атакували шість регіонів Росії: міноборони відзвітувало про збиття 337 БпЛА (оновлено). ВIДЕО
У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА над
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Близько першої години ночі про щонайменше п'ять вибухів повідомили мешканці Курська та Курчатова.
Незабаром вибухи також пролунали в небі над Рязанню. Місцеві повідомляли про щонайменше 10 звуків вибухів. Через них у будинках тремтіли стіни та вікна, у машин спрацювала сигналізація.
Також загрозу атаки БПЛА оголошували в Самарській області та в Татарстані, дрони також збивали над Володимирською, Тульською та Калузькою областями.
Зокрема, над Калузькою областю за ніч сили російської ППО нібито збили 8 дронів, постраждалих немає, повідомив губернатор.
337 українських безпілотників збили за ніч над кількома регіонами РФ. Атака стала наймасовішою у 2025 році, заявили в Міністерстві оборони Росії. А мер Москви Собянін заявив, що на підльоті до столиці збили 73 дрони.
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Завтра виводять всі війска і підписують капітуляцію.
з ТВ передачі "В мире животних" українською мовою.
"Чого, брате, так збілів?
Що з тобою сталось?"
- Ах, за мною через став
Аж сто вовків гналось!
"Бог з тобою... Сто вовків!..
Та б село почуло..."
- Та вірно пак і не сто,
А п'ятдесят було.
"Та й п'ятдесят диво в нас...
Де б їх стільки взялось?"
- Ну, Іванцю! нехай так,
Але десять гналось.
"Та і десять не було!
Знать, один усього?"
- А як один? аби вовк!
Страшно і одного...
"А може, то і не вовк?"
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
А хвостик, як шило.
1859. Степан Руданський 😊
Навіть русня, з їх ресурсами та підтримкою, стільки не запускає. Поки що.
Знову збрехало руде чмо?
Тим часом з самого ранку два радіолокаційні борти А50У рашистів вже працюють в небі, так зазвичай буває перед великою ракетною атакою.
И действительно, количество локаций, куда «упали обломки», оказалось рекордным и потому надо было изобразить какое-то нереально гигантское количество всего сбитого. Таким образом будет перекрыто все то, что уже появилось в Сети и то, что еще может появиться в ближайшие несколько часов. Ну а треть тысячи сбитых дронов, и звучит гордо и отчитаться о таком перед высочайшею особою - не стыдно. Тем временем, их пресса, пусть и прямо не оппонируя бодрости сапогов, все же намекает на то, что мол широковато пошел охват европейской части страны. Выглядит это так:
«Рано утром 11 марта украинские беспилотники массировано атаковали Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, примерно с 4:30 до 7:00 по местному времени на подлете к городу было сбито 69 дронов… Вызовы в экстренные службы по поводу беспилотников поступили из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников, добавил Воробьев… В деревне Сапроново обломки сбитого дрона врезались в верхние этажи жилого комплекса «Квартал западный», в деревне Мисайлово повреждения получил ЖК «Пригород Лесное», крыша которого загорелась, также дрон попал в верхние этажи жилой многоэтажки на улице Домодедовской в Москве. Предварительно, обошлось без пострадавших.
В Московской железной дороге сообщили, что в результате падения обломков дронов незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Никто не пострадал. На месте работают ремонтные бригады, движение поездов в сторону Москвы задерживается. В аэропортах Жуковский и Домодедово на фоне атаки дронов вводили план «Ковер», который предполагает ограничения на полеты…»
Понятно, что эта география нам мало о чем говорит, поскольку все это локации в пригородах столицы страны-агрессора, но тем не менее, по этим данным СМИ можно говорить о том, что живые картинки войны смогли посмотреть многие из тех, кто отходил ко сну со сладкими мыслями о том, что вот поставили Трампа в коленно - локтевую и теперь всем покажем кузькину мать. А в итоге - аномальная нагрузка на системы канализации и бессонная ночь. Несмотря на то, что именно их СМИ все описывают максимально обтекаемо, все же некоторые моменты обращают на себя внимание:
«Москву атаковали дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». Они запускались из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей и шли стаями по 6-12 штук, чтобы системы противовоздушной обороны не успевали их сбивать».
Тут они явно копируют сводки наших ВВС, которые всегда указывают, откуда производились пуски ракет и дронов. Например только что наши ВВС дали сводку боевой работы за ночь и начинается она так:
«У ніч на 11 березня 2025 року (із 19.00 10 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога - рф та 126-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф»
То есть - стиль подачи и ее структура, явно позаимствована из того, что мы читаем уже более трех лет. Раньше лапти в этом замечены не были, а теперь - время пришло. Но они пошли дальше и согласно легенде ведомства Белоусова, развернули полную географию сегодняшней ночи, безусловно под соусом того, что они все сбили:
«Согласно https://t.me/mod_russia/49954 сводке Минобороны РФ, всего за ночь над территорией России было уничтожено 337 украинских беспилотников - рекордное число с февраля 2022 года, когда российская армия вторглась в Украину. В частности, над территорией Московской области сбит 91 беспилотник, над Курской - 126, над Брянской - 38, над Белгородской - 25, над Рязанской - 22, над Калужской - 10, над Липецкой и Орловской - по 8, над Воронежской - 6 и над Нижегородской - 3»
Если все это уложить на карту и каждую из указанных областей, упомянутых в отчете, пометить красным цветом, то окажется, что красной оказалась вся зона самого плотного расселения федерации. И в этом как раз состоял аккуратный камешек, брошенный в адрес молельщика. Ведь если поверить ему и действительно, все это было сбито, то как-то дроны долетели до той же Калужской или Нижегородской, а особенно - московской областей? И ведь это при том, что царь «порешал» вопрос с остановкой обмена разведданными. Они думали, что на этом дальние удары уже закончатся, но все оказалось не совсем так. В общем, бурление говен там только началось и сегодня у них будет весело.
https://dl-news.defence-line.org/?p=53716
зʼявились тільки на словах у херпіду ?🙁
+ ця атака, наймасованіша за 3 роки саме в день переговорів
збіг ? не думаю