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Новини БпЛА атакують Росію
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Безпілотники масовано атакували шість регіонів Росії: міноборони відзвітувало про збиття 337 БпЛА (оновлено). ВIДЕО

У ніч проти 11 березня невідомі безпілотники атакували низку регіонів РФ. Міноборони РФ заявило про збиття 337 БпЛА над 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Близько першої години ночі про  щонайменше п'ять вибухів  повідомили мешканці Курська та Курчатова. 

Незабаром вибухи також пролунали в небі над Рязанню. Місцеві повідомляли про щонайменше 10 звуків вибухів. Через них у будинках тремтіли стіни та вікна, у машин спрацювала сигналізація.

Також загрозу атаки БПЛА оголошували в Самарській області та в Татарстані, дрони також збивали над Володимирською, Тульською  та Калузькою областями.

Зокрема, над Калузькою областю за ніч сили російської ППО нібито збили 8 дронів, постраждалих немає, повідомив губернатор.

337 українських безпілотників збили за ніч над кількома регіонами РФ. Атака стала наймасовішою у 2025 році, заявили в Міністерстві оборони Росії. А мер Москви Собянін заявив, що на підльоті до столиці збили 73 дрони. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підмосков’я масовано атакували безпілотники: не працюють аеропорти (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

безпілотник (4094) дрони (4624) Удари по РФ (266)


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Топ коментарі
+21
Весна , українські БПЛА збираються у перельотні зграї, прямуючи на північ, шукають нові жирні місця гніздування.©
з ТВ передачі "В мире животних" українською мовою.
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11.03.2025 07:18
+11
🔥 В 5 ранку 69 дронів атакували Підмосковʼя: у русні вибухали квартири, будинки та автівки
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11.03.2025 07:14
+10
сподіваюсь у Владімірской долетіло до 73-го арсеналу ГРАУ. Або до 51-го.
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11.03.2025 07:25
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«патєрь нєт» 🤣🤣🤣🤣
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11.03.2025 07:11 Відповісти
Коли в Україні влада покриває втрати, то так треба, а які втрати на ресее? Чи їх немає, або пшик чі теж так треба?
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11.03.2025 07:14 Відповісти
🔥 В 5 ранку 69 дронів атакували Підмосковʼя: у русні вибухали квартири, будинки та автівки
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11.03.2025 07:14 Відповісти
Ну що випердиші кацапорилі подобається? Так отож...
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11.03.2025 07:16 Відповісти
Та кацапи просто повсерались - "...тремтіли стіни та вікна, у машин спрацювала сигналізація...." Джерело: https://censor.net/ua/v3540400
Завтра виводять всі війска і підписують капітуляцію.
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11.03.2025 07:25 Відповісти
У війні проти України РФ втратила ще 1300 військових - Генштаб
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11.03.2025 07:17 Відповісти
Де Паляниці?!
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11.03.2025 07:18 Відповісти
потужний Боневтік Херпіду сказав, що вони розробляються
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11.03.2025 08:24 Відповісти
Зняли з виробницва, бо мусьє самий главний камандующій украЫнЭц, не може вимовити цю назву.
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11.03.2025 09:32 Відповісти
Весна , українські БПЛА збираються у перельотні зграї, прямуючи на північ, шукають нові жирні місця гніздування.©
з ТВ передачі "В мире животних" українською мовою.
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11.03.2025 07:18 Відповісти
сподіваюсь у Владімірской долетіло до 73-го арсеналу ГРАУ. Або до 51-го.
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11.03.2025 07:25 Відповісти
И еще одна попытка усилить позицию на переговорах по прекращению огня, там где Украина предлагает прекратить войну в воздухе... Скоро станет "хотят ли паузы" рашисты...
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11.03.2025 07:25 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/111289 Наслідки атаки дронів Підмосковʼя
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11.03.2025 07:27 Відповісти
Не открывается (
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11.03.2025 09:00 Відповісти
Рубіо завив шо сша не надаватиме зброю росії
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11.03.2025 07:41 Відповісти
Ех(було б то правдою хоч на третину((
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11.03.2025 07:43 Відповісти
Подобаються мені ці невідомі безпілотники. Хай кацапи з кожним познайомляться
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11.03.2025 07:44 Відповісти
⚡️У Міноборони рф заявили, що нібито збили 337 безпілотників над десятьма областями. Атаку назвали наймасовішою у 2025 році.
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11.03.2025 07:45 Відповісти
у страху очі великі
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11.03.2025 07:47 Відповісти
Значит сотни полторы точно было, а может и пару сотен.
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11.03.2025 07:54 Відповісти
337 , Я худею
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11.03.2025 07:57 Відповісти
https://www.ukrlib.com.ua/books/printitzip.php?tid=205

"Чого, брате, так збілів?
Що з тобою сталось?"
- Ах, за мною через став
Аж сто вовків гналось!
"Бог з тобою... Сто вовків!..
Та б село почуло..."
- Та вірно пак і не сто,
А п'ятдесят було.
"Та й п'ятдесят диво в нас...
Де б їх стільки взялось?"
- Ну, Іванцю! нехай так,
Але десять гналось.
"Та і десять не було!
Знать, один усього?"
- А як один? аби вовк!
Страшно і одного...
"А може, то і не вовк?"
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
А хвостик, як шило.

1859. Степан Руданський 😊
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11.03.2025 08:10 Відповісти
⚡️ Збито 79 зі 126 ворожих БпЛА, ще 35 було локаційно втрачено. Також ліквідовано 1 балістичну ракету
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11.03.2025 08:08 Відповісти
Это должно быть регулярно, чтобы в Рашке были всегда в тонусе. Для этого нужно ооочеь много дронов, но в Европе ещё не начали штамповать дроны, как москали шахеды. Включить надо промышленность ЕС для производства дронов для ЗСУ это большая была бы помощь
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11.03.2025 08:08 Відповісти
І так треба щодня. Щодня ******* москало-ублюдію трьома сотнями дронів.
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11.03.2025 08:17 Відповісти
Та ми не проти, проблемка тільки маленька: де їх взяти, ті триста дронів щодня?
Навіть русня, з їх ресурсами та підтримкою, стільки не запускає. Поки що.
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11.03.2025 09:17 Відповісти
Шоб кожної ночі горіли їхні бутово-шмутово, хімкі-х@їмки і все інше підмацковьє..
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11.03.2025 08:36 Відповісти
337 наших дронів збили кацапи? Звідки така кількість їх взялася у ЗСУ? А чого не набрехали, що 1337 шт. аж!
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11.03.2025 08:51 Відповісти
А старий підор казав, що в України не має козирів.
Знову збрехало руде чмо?
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11.03.2025 08:53 Відповісти
Редакторы, прекратите антироссийскую риторику и перепишите заголовок: "Беспилотники массированно несли мир в шесть регионов России.' А то Трампон переживает.
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11.03.2025 08:53 Відповісти
Сойдет за "беспилотник"

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11.03.2025 09:09 Відповісти
я сподіваюсь, що на раше їх збивали ракетами, якнайменше 337 ракет мінус, по друге, не всі 337 були бойовими, може хоч 200 - ні, іншими словами ракети в більшості пуляли просто в ніщо, це - надихає...
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11.03.2025 09:16 Відповісти
Щеля і Дєрьмак дупой відчувають, що їх зливають, і тому перед перемовинами запустили свої дрони пукавки по мацквє - попалили машини та побили шибки. Галасу багато, руйнувань мало - це неспівставно навіть з шахедами, не кажучі вже про ракети і КАБи, яких в нас нема - хтось крав гроші, замість відбудови ВПК, бо був впевнений, що русня підпише Стамбул-2.

Тим часом з самого ранку два радіолокаційні борти А50У рашистів вже працюють в небі, так зазвичай буває перед великою ракетною атакою.
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11.03.2025 09:25 Відповісти
и шо та атака ракетная не первый не последний раз,пох и *******.ты еще скажи болезненый что по укрытием бегаешь,тушку свою сейвишь
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11.03.2025 09:33 Відповісти
откуда у нас столько дронов?
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11.03.2025 10:05 Відповісти
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11.03.2025 10:12 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=53716 На москву? (Часть 2)


И действительно, количество локаций, куда «упали обломки», оказалось рекордным и потому надо было изобразить какое-то нереально гигантское количество всего сбитого. Таким образом будет перекрыто все то, что уже появилось в Сети и то, что еще может появиться в ближайшие несколько часов. Ну а треть тысячи сбитых дронов, и звучит гордо и отчитаться о таком перед высочайшею особою - не стыдно. Тем временем, их пресса, пусть и прямо не оппонируя бодрости сапогов, все же намекает на то, что мол широковато пошел охват европейской части страны. Выглядит это так:

«Рано утром 11 марта украинские беспилотники массировано атаковали Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, примерно с 4:30 до 7:00 по местному времени на подлете к городу было сбито 69 дронов… Вызовы в экстренные службы по поводу беспилотников поступили из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников, добавил Воробьев… В деревне Сапроново обломки сбитого дрона врезались в верхние этажи жилого комплекса «Квартал западный», в деревне Мисайлово повреждения получил ЖК «Пригород Лесное», крыша которого загорелась, также дрон попал в верхние этажи жилой многоэтажки на улице Домодедовской в Москве. Предварительно, обошлось без пострадавших.


В Московской железной дороге сообщили, что в результате падения обломков дронов незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово. Никто не пострадал. На месте работают ремонтные бригады, движение поездов в сторону Москвы задерживается. В аэропортах Жуковский и Домодедово на фоне атаки дронов вводили план «Ковер», который предполагает ограничения на полеты…»

Понятно, что эта география нам мало о чем говорит, поскольку все это локации в пригородах столицы страны-агрессора, но тем не менее, по этим данным СМИ можно говорить о том, что живые картинки войны смогли посмотреть многие из тех, кто отходил ко сну со сладкими мыслями о том, что вот поставили Трампа в коленно - локтевую и теперь всем покажем кузькину мать. А в итоге - аномальная нагрузка на системы канализации и бессонная ночь. Несмотря на то, что именно их СМИ все описывают максимально обтекаемо, все же некоторые моменты обращают на себя внимание:

«Москву атаковали дроны типов PD-2, «Рубака» и «Лютый». Они запускались из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей и шли стаями по 6-12 штук, чтобы системы противовоздушной обороны не успевали их сбивать».

Тут они явно копируют сводки наших ВВС, которые всегда указывают, откуда производились пуски ракет и дронов. Например только что наши ВВС дали сводку боевой работы за ночь и начинается она так:

«У ніч на 11 березня 2025 року (із 19.00 10 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога - рф та 126-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф»

То есть - стиль подачи и ее структура, явно позаимствована из того, что мы читаем уже более трех лет. Раньше лапти в этом замечены не были, а теперь - время пришло. Но они пошли дальше и согласно легенде ведомства Белоусова, развернули полную географию сегодняшней ночи, безусловно под соусом того, что они все сбили:

«Согласно https://t.me/mod_russia/49954 сводке Минобороны РФ, всего за ночь над территорией России было уничтожено 337 украинских беспилотников - рекордное число с февраля 2022 года, когда российская армия вторглась в Украину. В частности, над территорией Московской области сбит 91 беспилотник, над Курской - 126, над Брянской - 38, над Белгородской - 25, над Рязанской - 22, над Калужской - 10, над Липецкой и Орловской - по 8, над Воронежской - 6 и над Нижегородской - 3»

Если все это уложить на карту и каждую из указанных областей, упомянутых в отчете, пометить красным цветом, то окажется, что красной оказалась вся зона самого плотного расселения федерации. И в этом как раз состоял аккуратный камешек, брошенный в адрес молельщика. Ведь если поверить ему и действительно, все это было сбито, то как-то дроны долетели до той же Калужской или Нижегородской, а особенно - московской областей? И ведь это при том, что царь «порешал» вопрос с остановкой обмена разведданными. Они думали, что на этом дальние удары уже закончатся, но все оказалось не совсем так. В общем, бурление говен там только началось и сегодня у них будет весело.
https://dl-news.defence-line.org/?p=53716

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11.03.2025 11:05 Відповісти
Опять сами себя обстреляли чтоб Украину обвинить? Вообще конечно правильно делают,бьют своих чтоб другие боялись. Все как завещали вожди. Хотя одной пули хватило бы чтоб остановить войну. Понятно всему миру,что в каждой высотке московской по военной базе или как минимум ночлежка бендеровцев с неграми на абррамсах
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11.03.2025 11:18 Відповісти
ось така дивна війна, україна сама себе обстрілює, рф сама себе обстрілює....
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11.03.2025 13:18 Відповісти
А ракетами закидати кацапів слабо , чи вони ( ракети)
зʼявились тільки на словах у херпіду ?🙁
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11.03.2025 12:14 Відповісти
дай Бог до Пасхи сгорит все к такой бабушке. спасибо Вам пацаны.
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11.03.2025 12:56 Відповісти
сьогодні західні змі обговорюють як Укр дрони атакували москву і можливо вбили 2 цивільних ! ніхто не говорить скільки цивільних було вбито в Україні. ні сьогодні, ні за тиждень.
+ ця атака, наймасованіша за 3 роки саме в день переговорів
збіг ? не думаю
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11.03.2025 14:06 Відповісти
За Добропілля, суки, за Костянтинівку, за Кривий Ріг, за Богодухів....
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11.03.2025 17:55 Відповісти
 
 