Підмосков’я масовано атакували безпілотники: не працюють аеропорти (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Вночі, 11 березня, невідомі дрони атакували Підмосков'я. Росіяни заявили про роботу ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше 58 дронів, які рухалися у бік столиці країни-агресорки.

У своїх дописах у Telegram Собянін заявив, що БПЛА нібито були збиті у міському окрузі Домодєдово та Раменському міському окрузі.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, через атаку БПЛА було призупинено роботу аеропортів Жуковський та Домодєдово в Підмосков'ї.

Російські ЗМІ поширюють відео пожежі в багатоповерхівці в Раменському, яка, за їхніми даними, нібито виникла через удар безпілотника.

Також повідомляється про ще одне влучання дрона в житловий будинок у підмосковному Видному.

Одна людина загинула і троє постраждали після масованої атаки безпілотників ЗСУ на Московський регіон. Усі з Видного і Домодєдово. Про це заявив губернатор області Андрій Воробйов.

Також уламки впали на багатоквартирний будинок у Раменському. Там пошкоджено щонайменше сім квартир з 19 по 22 поверхи будинку на Північному шосе. З них евакуйовано 12 осіб, включно з 3 дітьми.

Також за даними російських Telegram-каналів о 6:30 продовжувалась атака дронів на Москву і Підмосков'я. Жителі Раменського повідомляють про нові безпілотники, що пролітають над містом. Також про нові звуки вибухів повідомили мешканці Жуковського

В аеропорту Внуково також запроваджено режим "Килим". Затримано рейси на виліт і на приліт через масовану атаку

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