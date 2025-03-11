Підмосков’я масовано атакували безпілотники: не працюють аеропорти (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Вночі, 11 березня, невідомі дрони атакували Підмосков'я. Росіяни заявили про роботу ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.
Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше 58 дронів, які рухалися у бік столиці країни-агресорки.
У своїх дописах у Telegram Собянін заявив, що БПЛА нібито були збиті у міському окрузі Домодєдово та Раменському міському окрузі.
Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, через атаку БПЛА було призупинено роботу аеропортів Жуковський та Домодєдово в Підмосков'ї.
Російські ЗМІ поширюють відео пожежі в багатоповерхівці в Раменському, яка, за їхніми даними, нібито виникла через удар безпілотника.
Також повідомляється про ще одне влучання дрона в житловий будинок у підмосковному Видному.
Одна людина загинула і троє постраждали після масованої атаки безпілотників ЗСУ на Московський регіон. Усі з Видного і Домодєдово. Про це заявив губернатор області Андрій Воробйов.
Також уламки впали на багатоквартирний будинок у Раменському. Там пошкоджено щонайменше сім квартир з 19 по 22 поверхи будинку на Північному шосе. З них евакуйовано 12 осіб, включно з 3 дітьми.
Також за даними російських Telegram-каналів о 6:30 продовжувалась атака дронів на Москву і Підмосков'я. Жителі Раменського повідомляють про нові безпілотники, що пролітають над містом. Також про нові звуки вибухів повідомили мешканці Жуковського
В аеропорту Внуково також запроваджено режим "Килим". Затримано рейси на виліт і на приліт через масовану атаку
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
заїбався я писати - бомбіть мокву інакше діла не буде
Хоча може на МНПЗ у Капотню летіли, та трохи не долетіли - там у Жуковському/раменському дуже щільне ППО.
А акцент там давно такий щонайменше у третини населення.
Тому наші і атакують в основному периферію , там де ППО не так багато . Щоб прикрити мацькву , кацапи познімали Панцирі навіть з охорони своїх НПЗ .
майже готова
В населення ерефії виникають панічні атаки, від переляку українськими БПЛА.
Центрами розповсюдження паніки на далеку відстань і в різних напрямках мабуть є аеропорти русні, які закривають "Ковдрами". Але проти чуток та паніки не діє жодна ППО.
Москва сгорела целиком
Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший Избирком