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Новини Фото Підмосков’я атакували дрони
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Підмосков’я масовано атакували безпілотники: не працюють аеропорти (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Вночі, 11 березня, невідомі дрони атакували Підмосков'я. Росіяни заявили про роботу ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше 58 дронів, які рухалися у бік столиці країни-агресорки.

У своїх дописах у Telegram Собянін заявив, що БПЛА нібито були збиті у міському окрузі Домодєдово та Раменському міському окрузі.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, через атаку БПЛА було призупинено роботу аеропортів Жуковський та Домодєдово в Підмосков'ї.

Російські ЗМІ поширюють відео пожежі в багатоповерхівці в Раменському, яка, за їхніми даними, нібито виникла через удар безпілотника.

Також повідомляється про ще одне влучання дрона в житловий будинок у підмосковному Видному.

Одна людина загинула і троє постраждали після масованої атаки безпілотників ЗСУ на Московський регіон. Усі з Видного і Домодєдово. Про це заявив губернатор області Андрій Воробйов.

Також уламки впали на багатоквартирний будинок у Раменському. Там пошкоджено щонайменше сім квартир з 19 по 22 поверхи будинку на Північному шосе. З них евакуйовано 12 осіб, включно з 3 дітьми.

Також за даними російських Telegram-каналів о 6:30 продовжувалась атака дронів на Москву і Підмосков'я. Жителі Раменського повідомляють про нові безпілотники, що пролітають над містом. Також про нові звуки вибухів повідомили мешканці Жуковського 

В аеропорту Внуково також запроваджено режим "Килим". Затримано рейси на виліт і на приліт через масовану атаку

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили НПЗ у Рязанській та Самарській областях РФ, - Генштаб

Підмосков'я
Підмосков'я
Підмосков'я
Підмосков'я

Автор: 

Підмосков’я (42) дрони (4624) Удари по РФ (266)


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Топ коментарі
+40
нарешті дійшло до ідіотів
заїбався я писати - бомбіть мокву інакше діла не буде
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11.03.2025 06:33
+27
Як там кацапня, в особі Лаврова, заявляла у 2022-му? "А нечего было сбивать наши ракеты с беспилотниками, над жилыми районами городов... Ани летели на ваенные абъекты... Пусть и дальше летели-бы...".
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11.03.2025 07:17
+21
Бодьорого ранку лаптерилі! Двіжуху замовляли?
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11.03.2025 07:00
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нарешті дійшло до ідіотів
заїбався я писати - бомбіть мокву інакше діла не буде
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11.03.2025 06:33 Відповісти
Це далеко не москва. Поки що Жуковський та Раменське. Можливо летіли на жуковський НДІ Приладобудування ім. Тіхомірова ( займається створенням систем управління озброєнням для літаків МіГ-31, Су-30, Су-35, а також ЗРК "Бук", та є головним підприємством із створення радіоелектронної інтегрованої системи винищувача 5-го покоління). У жуковському є щедостойні цілі - НТУ "Динаміка" і ФГУП ЦАГІ ім Жуковського. А у Раменському - приладобудівний завод (виробляє інерційні навігаційні системи, пілотажно-навігаційні комплекси та прилади, системи траєкторного управління; курсовертикалі; курсові системи, лазерні гіроскопи для "сушок" та гвинтокрилів).
Хоча може на МНПЗ у Капотню летіли, та трохи не долетіли - там у Жуковському/раменському дуже щільне ППО.
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11.03.2025 07:09 Відповісти
Мацква вже не та... налякана, у другому роліку навіть акцент помінявся
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11.03.2025 09:52 Відповісти
у другому роліку - то не москва, то ще замкад'є, містечко Відноє. Можливо дрони проривались у Капотню на МНПЗ, бо впали на Відноє, і навіть на вулицю Домоддовскую, вже перелетівши МКАД.
А акцент там давно такий щонайменше у третини населення.
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11.03.2025 10:15 Відповісти
Її б і бомбили хоч і щодня , але не все так просто . Територія біля мацькви щільно нашпигована Панцирями і іншими системами ППО . Дуже важко знайти хоч якусь шпарину . Коли з 2-3 десятків бпла крізь ППО мацькви пролітає хоч один , це вважається неймовірною вдачею .
Тому наші і атакують в основному периферію , там де ППО не так багато . Щоб прикрити мацькву , кацапи познімали Панцирі навіть з охорони своїх НПЗ .
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11.03.2025 10:35 Відповісти
ну наче ж зе казав що балістику робить
майже готова
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11.03.2025 11:13 Відповісти
а чого ж у нас дрони по центру Києва вільно літають?
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12.03.2025 03:20 Відповісти
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11.03.2025 12:14 Відповісти
дай то Бог
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12.03.2025 03:00 Відповісти
Вот это я уже понимаю! Надо ипашить Москвабад и Питер, а не НПЗ по 100 тысяч раз или Спиртазоводы! Пускай кацапы тоже почувствуют войну
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11.03.2025 06:36 Відповісти
вистачить всім - полетіло і на НПЗ, і на рязань, і на самару, а може ще і на ТАНЕКО полетіли. Там теж кацапи, якщо шо.
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11.03.2025 07:19 Відповісти
СВО
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11.03.2025 08:15 Відповісти
Аби долетіло куди спрямовували. Бо мене не радують повідомлення московитів про кількість збитих. Хочется про кількість тих, які досягли мети. Чи вони готувались?
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11.03.2025 08:45 Відповісти
У кількості збитих є значна частка хибних цілей. І не думаю що у якомусь там литкаріно хтось готується.
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11.03.2025 08:59 Відповісти
Питер не надо, это самый антипутинский город рашки
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11.03.2025 08:28 Відповісти
ну да, там за підписання контракту дають аж на 300 тисяч рублів менше ніж у москві. Просто нєв'****** фронда, однім словом.
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11.03.2025 09:03 Відповісти
Следите за расценками? А зачем?
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11.03.2025 10:03 Відповісти
щоб опонувати всіляким хитрозробленим адвокатам.
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11.03.2025 10:07 Відповісти
Відчули тільки пара сотень мешканців житла, що постраждало. Інші мільйони - не відчули нічого, крім сплочьонності вокруг вождя.
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11.03.2025 08:33 Відповісти
Чутки про атаку та вогняні руйнування від падіння "уламків" поширюються в росії за моделлю ланцюгової ядерної реакції.
В населення ерефії виникають панічні атаки, від переляку українськими БПЛА.
Центрами розповсюдження паніки на далеку відстань і в різних напрямках мабуть є аеропорти русні, які закривають "Ковдрами". Але проти чуток та паніки не діє жодна ППО.
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11.03.2025 10:10 Відповісти
Красота-то какая! Лєпота!
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11.03.2025 06:52 Відповісти
😱тажемірниєлюді! Укронацистибєндєрофашисти...
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11.03.2025 06:57 Відповісти
Ну нарешті дАрАгіє масквічі побудуть хоч хвилинку в нашій шкурі!
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11.03.2025 06:58 Відповісти
Бодьорого ранку лаптерилі! Двіжуху замовляли?
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11.03.2025 07:00 Відповісти
...єслі б зналі ви как мне дорогі подмосковниє вечера...
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11.03.2025 07:01 Відповісти
Смерть кацапам!
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11.03.2025 07:03 Відповісти
«патєрь нєт» 🤣
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11.03.2025 07:05 Відповісти
Як там кацапня, в особі Лаврова, заявляла у 2022-му? "А нечего было сбивать наши ракеты с беспилотниками, над жилыми районами городов... Ани летели на ваенные абъекты... Пусть и дальше летели-бы...".
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11.03.2025 07:17 Відповісти
То не ми, в нас комендантська година до 5-ї ранку, ми спимо.
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11.03.2025 07:25 Відповісти
Тримайте по заслузі, черті!!!
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11.03.2025 07:28 Відповісти
Що може бути краще, чим коли вищать від страху кацапи і кладуть коричневі лінії собі в матню
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11.03.2025 07:38 Відповісти
Ранок хмарний, прохолодний. А тут наче сонечко виглянуло й потепліло на душі!!!
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11.03.2025 07:53 Відповісти
..за Доброполье !
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11.03.2025 07:59 Відповісти
Нашо московський режим сам себе бомбить?
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11.03.2025 08:04 Відповісти
До речі, для знущання над кассабами можна було на дронах поналіплювати шильдьки "сдєлано нарассіі". Отримати через прожажних москалів фото уламків цього шильдика і опублікувати у всіх можливих соцмережах: мовляв, мацкало-ублюдки ******** самі себе
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11.03.2025 08:23 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный
Москва сгорела целиком
Пожар на площади на Красной
И тлеет бывший Избирком
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11.03.2025 08:13 Відповісти
и у стены кремлевской ели горели ******* так
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11.03.2025 10:04 Відповісти
Слющай, ни хрена себе дирка.
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11.03.2025 08:24 Відповісти
От би так на протязі хоча б двох-трьох місяців кожної ночі.
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11.03.2025 08:44 Відповісти
Збивають наші мирні безпілотники та й ще обурюються. Нахаби!
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11.03.2025 08:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oZL8aZdtWds Москва в огне:Рой дронов прорвался в столицу РФ! БПЛА "героически" сбивали домами!
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11.03.2025 08:48 Відповісти
це вам не дамбіть бамбас.
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11.03.2025 08:58 Відповісти
Виновато кривожопое роSSийское ПВО - Z-патриоты помнят как правильно надо говорить!
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11.03.2025 09:00 Відповісти
Виноват Илон Маск и Трамп. Если б дали более точные цели, курятники б у них не сгорели а тихо сгнили
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11.03.2025 10:15 Відповісти
визгом свиноматок задоволений!!!
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11.03.2025 12:06 Відповісти
Наші ввічливі дрончики
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11.03.2025 13:31 Відповісти
Зрештою, хоч якась справедливість. Ось нехай верещать і розбігаються. Бо дуже раділи, коли Украина горіла. Хай не сплять, не їдять, не мають спокою. А якщо помруть, то воля Божья. 😁
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12.03.2025 10:48 Відповісти
 
 