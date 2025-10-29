Людей из моего подразделения вызывают на многочасовые допросы. Хотят показаний против меня, - Касьянов

Майор и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что людей из его расформированного подразделения вызывают на многочасовые допросы и пытаются заставить свидетельствовать против него.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Делается это в лучших традициях сталинского НКВД – никаких доказательств нет, но нужно посадить человека, и по заранее утвержденному "опроснику из 24 вопросов" из людей выбивают нужные показания. Презумпция невиновности смыта в унитаз.

Одновременно интернет-свалщики распространяют фантастическую ложь об "эксплуатации военнослужащих", о завышении цен "на 200 процентов", о плохих характеристиках самолетов "из дерьма и палок" и тому подобное", - отметил Касьянов.

Майор отметил, что БПЛА его подразделения атаковали Кремль в 2023 году, много раз долетали до Москвы, атаковали самолеты РФ на аэродромах, уничтожали ПВО врага и останавливали важный для российского ВПК завод "Кремний Эл".

"Задача проста – дискредитировать Касьянова, его подразделение, уничтожить саму память об успехах подразделения, ликвидировать разработку и производство эффективных беспилотников, закрыть Касьянова в СИЗО, чтобы не писал о коррупции и не давал показания в НАБУ.

Одновременно рядовым дешевым ботам и недешевым, близким к ОП "лидерам общественного мнения" поставлена задача мочить NYT, Касьянова и, заодно, хотя они в статье NYT и не упоминались, всех "антикоррупционеров" и антикоррупционные органы", - считает офицер.

Он заявил, что компания Fire Point производит около 70% всех украинских дальнобойных дронов (до 2500 штук в месяц из 3000 штук, производимых в целом).

"Конечно, за полтора года эти дроны стали более-менее эффективными. Но что такое "эффективность" сегодня ... как оценить эту эффективность, с какой другой эффективностью сравнить, если конкурентов почти не осталось, и вот уже наше подразделение расформировали?

Является ли высоким показателем эффективности нанесение удара по одному НПЗ сотней дронов FP-1, из которых до цели долетают единицы?.. 10 млн долларов расходов на дроны за одну ночь, а какова стоимость ущерба врага?.. Кто-то считает эффективность в деньгах, а не только в красивых картинках?", - добавил он.

Издание NYT ранее обнародовало материал, в котором сообщило, что компания Fire Point, занимающаяся производством дальнобойных дронов и баллистических ракет "Фламинго", ранее была кастинговым агентством, которое предоставляло услуги, в частности, для фильмов с участием Владимира Зеленского, когда тот еще работал актером. Сейчас компания является одним из крупнейших подрядчиков для украинской армии, имея контракты на 1 миллиард долларов.

Что предшествовало?

3 октября офицер ГПСУ, специалист по аэроразведке и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов заявил, что расформирование возглавляемого им подразделения роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ произошло по приказу главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, бойцов подразделения "таскают" на допрос в службу внутренней безопасности и на полиграф. Он обратился с предупреждением к Ермаку из-за давления и преследования.

Также Касьянов обратился с призывом к президенту Зеленскому из-за ликвидации эффективного подразделения. Кроме того, он сообщил, что выходит к ОП на Майдан.

Вечером воскресенья, 5 октября, Касьянов вместе с семьей и сторонниками вышел на Майдан в знак протеста против расформирования его эффективного подразделения. Военный рассказал, что более двух часов они ждали президента Владимира Зеленского, однако он так и не пришел.

Впоследствии Касьянов заявил, что командование уволило с должности офицера, который исполнял обязанности командира. Военного с субботы удерживали на территории воинской части.

6 октября в ГПСУ сообщили, что подразделение Касьянова решили расформировать из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Юрий Касьянов назвал заявления Госпогранслужбы об отсутствии результатов у подразделения роты ударных БПЛА ложью.

12 октября Касьянов заявил, что он является разоблачителем и ключевым свидетелем в деле Национального антикоррупционного бюро в отношении компании Fire Point. Именно это он назвал основной причиной ликвидации созданного им подразделения. Также военный попросил НАБУ о защите для себя и родных по программе для свидетелей.

Ранее СМИ заявили, что совладельцем компании Fire Point является Тимур Миндич.

Позже стало известно, что Касьянов будет выполнять задания в одном из подразделений ГПСУ на востоке.

