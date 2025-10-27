Производитель ракет "Фламинго" и дальнобойных дронов ранее был кастинговым агентством, которое предоставляло площадку для съемок фильмов с Зеленским, - NYT
Компания Fire Point, которая занимается производством дальнобойных дронов и баллистических ракет "Фламинго", ранее была кастинговым агентством, которое предоставляло услуги, в частности, для фильмов с участием Владимира Зеленского, когда тот еще работал актером. Сейчас компания является одним из крупнейших подрядчиков для украинской армии, имея контракты на 1 миллиард долларов.
Об этом пишет издание New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о прошлом компании?
По данным издания, компания, которая впоследствии стала Fire Point, занималась кастингом для кинематографических и телевизионных проектов, согласно регистрационным документам украинского правительства.
Ее официально зарегистрированный владелец, Егор Скалыга, является исполнительным директором другой компании - At Point, которая занимается поиском мест для съемок фильмов. Технический директор Fire Point, Ирина Терех, ранее руководила компанией, которая производила бетонную уличную мебель.
New York Times, пишет, что Fire Point происходит из той самой украинской кино- и телевизионной индустрии, где когда-то работал действующий президент Владимир Зеленский, когда был актером.
В частности, во время съемок комедии "Восемь лучших свиданий" (2016) с Зеленским в главной роли компания по поиску мест для съемок фильмов, возглавляемая владельцем Fire Point, была указана в титрах как ответственная за поиск мест для съемок.
Один из крупнейших подрядчиков
Сейчас компания является одним из крупнейших подрядчиков украинской армии, с контрактами на сумму 1 миллиард долларов, пишет издание. Это составляет около 10% от всех оборонных закупок Украины в этом году.
В около 30 секретных местах в Украине Fire Point производит взрывные дроны дальнего действия, используя дешевые материалы, такие как пенопласт, фанера, пластик и композит.
Компания заявляет, что также наращивает производство оружия дальнего действия под названием Flamingo - с заявленной дальностью около 1 800 миль и боезапалом до одной тонны.
Связи между Fire Point и бизнесменом Тимуром Миндичем
Издание напомнило, что в августе газета The Kyiv Independent сообщала, что Национальное антикоррупционное агентство Украины проверяет связи между Fire Point и бизнесменом Тимуром Миндичем, который является совладельцем фирмы "Квартал 95".
Однако впоследствии НАБУ отрицало, что проводит расследование в отношении компании-производителя крылатой ракеты "Фламинго".
В тумане моря голубой )
И кинул всех в краю родном...
Гоф, учора все роз'яснив.
-До канца года будєт ізготовлєно " нєкоторое калічєство Фламінгов( в імєнно- ДВА. Одін массово- габарітний макєт, аднаму січас прікручівают спісаній турбовєнтіляторній двігатєль).
А той " мільярд"-вигадка( НАБУ записала розмову у МІндіча про 5 ярдів).
Те що компанія має прямий зв'язок із Зельцем - це просто співпало.
кастінг, взагалі то - це сутенери
втік із краіни , а про фінансування Фламінгів забув
Ого! Они ещё и баллистические оказывается
не сьогодні-завтра буде побудовано завод з відновлення випуску цих двигунів десь в Покровську чи Харкові і Манько передасть кацапам точні координати в тіктоці
Кухарки наконец могут управлять государством
Ну шо, Владимир Ильич, довольны Владимиром Александровичем?
Тепер зі змінною швидкістю після цієї статті в Нью-Йорк таймс - почнуть з'являтись у різних авторитетних медіа все цікавіші і цікавіші матеріали - про брудні злочинні і зрадницькі діяння команди Єрмака-Зеленського-Міндіча-Татарова.
Вишенькою на торті напевно будуть розслідування Белінгкет і оприлюднення плівок розмов Зеленського з командою на золотих унітазах і діамантових біде Міндіча.
Нас очікують дуже цікаві відкриття злочинів команди Зеленського під час війни проти москальських окупантів.
Хоча ця скотина може таємно мігрувати - у нього декілька паспортів різних країн.