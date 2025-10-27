РУС
Производитель ракет "Фламинго" и дальнобойных дронов ранее был кастинговым агентством, которое предоставляло площадку для съемок фильмов с Зеленским, - NYT

Компания Fire Point, которая занимается производством дальнобойных дронов и баллистических ракет "Фламинго", ранее была кастинговым агентством, которое предоставляло услуги, в частности, для фильмов с участием Владимира Зеленского, когда тот еще работал актером. Сейчас компания является одним из крупнейших подрядчиков для украинской армии, имея контракты на 1 миллиард долларов.

Об этом пишет издание New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о прошлом компании?

По данным издания, компания, которая впоследствии стала Fire Point, занималась кастингом для кинематографических и телевизионных проектов, согласно регистрационным документам украинского правительства.

Ее официально зарегистрированный владелец, Егор Скалыга, является исполнительным директором другой компании - At Point, которая занимается поиском мест для съемок фильмов. Технический директор Fire Point, Ирина Терех, ранее руководила компанией, которая производила бетонную уличную мебель.

New York Times, пишет, что Fire Point происходит из той самой украинской кино- и телевизионной индустрии, где когда-то работал действующий президент Владимир Зеленский, когда был актером.

В частности, во время съемок комедии "Восемь лучших свиданий" (2016) с Зеленским в главной роли компания по поиску мест для съемок фильмов, возглавляемая владельцем Fire Point, была указана в титрах как ответственная за поиск мест для съемок.

Один из крупнейших подрядчиков

Сейчас компания является одним из крупнейших подрядчиков украинской армии, с контрактами на сумму 1 миллиард долларов, пишет издание. Это составляет около 10% от всех оборонных закупок Украины в этом году.

В около 30 секретных местах в Украине Fire Point производит взрывные дроны дальнего действия, используя дешевые материалы, такие как пенопласт, фанера, пластик и композит.

Компания заявляет, что также наращивает производство оружия дальнего действия под названием Flamingo - с заявленной дальностью около 1 800 миль и боезапалом до одной тонны.

Связи между Fire Point и бизнесменом Тимуром Миндичем

Издание напомнило, что в августе газета The Kyiv Independent сообщала, что Национальное антикоррупционное агентство Украины проверяет связи между Fire Point и бизнесменом Тимуром Миндичем, который является совладельцем фирмы "Квартал 95".

Однако впоследствии НАБУ отрицало, что проводит расследование в отношении компании-производителя крылатой ракеты "Фламинго".

27.10.2025 23:36 Ответить
Що це за наєзди на Країну Мрій ?
27.10.2025 23:33 Ответить
який кінчений зельоний стыд
27.10.2025 23:35 Ответить
Що це за наєзди на Країну Мрій ?
27.10.2025 23:33 Ответить
27.10.2025 23:36 Ответить
Нема часу вчитися - війна. За два роки від кастинга до ракетобудування.
27.10.2025 23:33 Ответить
Летит Флиминдич одинокий
В тумане моря голубой )
27.10.2025 23:36 Ответить
Он деньги скрыл в сране далекой
И кинул всех в краю родном...
27.10.2025 23:41 Ответить
...і кінул всех в стане родной
показать весь комментарий
А сколько лет от саун в Zосскве до Гигаватника Потужности ?
показать весь комментарий
2-3 тижні. Ну, максимум, до кінця весни.
показать весь комментарий
Тобто всё с росийскими бизнесс-связями а может и капиталом.
показать весь комментарий
який кінчений зельоний стыд
27.10.2025 23:35 Ответить
27.10.2025 23:36 Ответить
О, Уляна! Давненько не чули
показать весь комментарий
Ахаха, от і фінал чергового зеленого балаболічтичного проєкту
показать весь комментарий
Не потрібно " напрасліну" на Гофмаршала..
Гоф, учора все роз'яснив.
-До канца года будєт ізготовлєно " нєкоторое калічєство Фламінгов( в імєнно- ДВА. Одін массово- габарітний макєт, аднаму січас прікручівают спісаній турбовєнтіляторній двігатєль).
А той " мільярд"-вигадка( НАБУ записала розмову у МІндіча про 5 ярдів).
27.10.2025 23:40 Ответить
27.10.2025 23:42 Ответить
А тепер питання по суті - колір змінять з ржевого змінять? Ну хоча б на голубий для ясності.
показать весь комментарий
ділов то! весь зелений корабельний дипкорпус, і не тільки він, раніше надавав послуги на об'їздних шляхах українських міст, а також знімався на майданчиках для зйомок фільмів, в яких фсб знімала зєлёнського, та в яких він і сам залюбки знімався, як композитор та піаніст! )
27.10.2025 23:42 Ответить
Та оці балачки про рожевого фламінго брехня ? А я дурний повірив . Тона динаміта прилетить до мацкви, буде дуже дивно. Ех.
показать весь комментарий
І що? Кожен може перепрофілюватися. Отак - із домохозяйки у військові конструктори. Країна можливостей.
Те що компанія має прямий зв'язок із Зельцем - це просто співпало.
27.10.2025 23:44 Ответить
кастінг - це не домогосподарки

кастінг, взагалі то - це сутенери
27.10.2025 23:55 Ответить
пздц
показать весь комментарий
''Головний постачальник'', а на кожному каналі хлопці просять допомогти всім!
показать весь комментарий
Гаманець Зеленського , дружбан Міндіч ,
втік із краіни , а про фінансування Фламінгів забув
показать весь комментарий
Оце попиляли грошенят та будуть продовжувати...
показать весь комментарий
Без коментарів....не знаю на скільки вистачить терпіння...
показать весь комментарий
"Компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і балістичних ракет "Фламінго"

Ого! Они ещё и баллистические оказывается
показать весь комментарий
Взагалі то фламінго класифікуються як дрон, в вже потім ракета!!!
показать весь комментарий
а двигун у нього зі списаних літаків столітньої давності

не сьогодні-завтра буде побудовано завод з відновлення випуску цих двигунів десь в Покровську чи Харкові і Манько передасть кацапам точні координати в тіктоці
показать весь комментарий
Це по яким характеристикам Фламинго - дрон, чому не ракета
показать весь комментарий
Зеленский осуществил ленинскую мечту
Кухарки наконец могут управлять государством
Ну шо, Владимир Ильич, довольны Владимиром Александровичем?
показать весь комментарий
Перша куля в лузу пішла.
Тепер зі змінною швидкістю після цієї статті в Нью-Йорк таймс - почнуть з'являтись у різних авторитетних медіа все цікавіші і цікавіші матеріали - про брудні злочинні і зрадницькі діяння команди Єрмака-Зеленського-Міндіча-Татарова.

Вишенькою на торті напевно будуть розслідування Белінгкет і оприлюднення плівок розмов Зеленського з командою на золотих унітазах і діамантових біде Міндіча.

Нас очікують дуже цікаві відкриття злочинів команди Зеленського під час війни проти москальських окупантів.
27.10.2025 23:57 Ответить
ой, дуже несподівано, сутенери з сутенерської кампанії - виробник фуфла за міліард доларів, яки чи то не літає, чи то не попадає, чи то не існує

показать весь комментарий
Теоретично будь який профан може купити технічну документацію, найняти фахівців, знайти замовника, отримати передплату і знайти виробника. Але схоже що у "зелених" на практиці вийде "Велике ракетобудування" яке проросло з "Великого будівництва".
показать весь комментарий
так, для випуску двигунів АІ-25 якраз на дорозі валяються міліард фахівців
показать весь комментарий
Кастінг фламінгі відбувся, було красиво і рожево - що вам ще треба?
показать весь комментарий
Бюджет на фламінго пиляють! А ракети будуть там де мільйон дерев, мільйон дронів, там де всі обіцянки великосяйного!
показать весь комментарий
New York Times жжот)) Свінарчук - а шо так можно було?!
показать весь комментарий
Хто знає , де наразі Міндіч ??
показать весь комментарий
Та ніби то сховався у Відні.
Хоча ця скотина може таємно мігрувати - у нього декілька паспортів різних країн.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Датчанам та голандцям на замітку - дивіться кому і куди ви даєте свої гроші.
показать весь комментарий
