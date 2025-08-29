СМИ написали, что НАБУ расследует производство ракет "Фламинго": Бюро опровергло

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отрицает, что проводит расследование в отношении украинской крылатой ракеты "Фламинго".

Об этом НАБУ сообщило в социальных сетях, информирует Цензор.НЕТ.

"В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не осуществляют расследование в отношении упомянутой в медиа ракеты "Фламинго", - отметили в органе.

В то же время в пресс-службе НАБУ не отрицают расследование по Fire Point.

Напомним, ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на пять источников, якобы знакомых с расследованием, сообщило, что расследование ведется против компании Fire Point, которая производит "Фламинго".

Отмечалось, что расследование относительно того, не завышали ли в Fire Point стоимость комплектующих и количество дронов, которые компания поставляет ВСУ.

В Fire Point подтвердили изданию факт расследования. Однако там преуменьшили его значение, мол, оно базируется на слухах и является частью более широких проверок системы оборонных закупок Украины.

Три источника издания уточнили, что текущее расследование НАБУ свидетельствует, что настоящим владельцем Fire Point может быть друг президента Владимира Зеленского и соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич.