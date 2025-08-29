СМИ написали, что НАБУ расследует производство ракет "Фламинго": Бюро опровергло
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отрицает, что проводит расследование в отношении украинской крылатой ракеты "Фламинго".
Об этом НАБУ сообщило в социальных сетях, информирует Цензор.НЕТ.
"В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не осуществляют расследование в отношении упомянутой в медиа ракеты "Фламинго", - отметили в органе.
В то же время в пресс-службе НАБУ не отрицают расследование по Fire Point.
Напомним, ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на пять источников, якобы знакомых с расследованием, сообщило, что расследование ведется против компании Fire Point, которая производит "Фламинго".
Отмечалось, что расследование относительно того, не завышали ли в Fire Point стоимость комплектующих и количество дронов, которые компания поставляет ВСУ.
В Fire Point подтвердили изданию факт расследования. Однако там преуменьшили его значение, мол, оно базируется на слухах и является частью более широких проверок системы оборонных закупок Украины.
Три источника издания уточнили, что текущее расследование НАБУ свидетельствует, что настоящим владельцем Fire Point может быть друг президента Владимира Зеленского и соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич.
Автор: Владислав Смірнов
Війна завжди розкриває правду. Не ту, що ми хочемо чути, а ту, від якої важко сховатися. У ніч з 27 на 28 серпня Росія завдала три удари, які стали дзеркалом для нашої держави. На Дунаї затонув розвідко-корабель «Сімферополь» після атаки морського дрона. На полі бою знищено пускову установку «Нептуна» - ракети, яка ще кілька днів тому демонструвалася як символ технологічної незалежності. А під Києвом у руїнах опинився завод Bayraktar, інфраструктурний символ нашого союзу з Туреччиною.
Ці три точки складаються у трагічний трикутник: морські ворота, стратегічна зброя, союзницька інфраструктура. І в кожному випадку ми виявилися беззахисними.
Дунай: ріка, яку ми не втримали
«Сімферополь» не загинув у морі. Його вбили на річці. У нічному кадрі видно, як російський дрон-катер прорізає воду, наближаючись до корпусу корабля. Друге відео знято з повітряного дрона - ворог бачив усе згори . Удар був точним і жорстоким: пробоїна, переворот, загибель одного моряка і зникнення інших .
Це не випадковість. Експерт Сергій Бескрестнов ще 2 серпня попереджав: росія створила центр «Рубікон» і готує морські дрони до серійного застосування . «Треба ставити сітки, радари, засоби протидії, інакше будемо ахати», - писав він. І ми доахалися: жодних бар'єрів, жодних сенсорів у гирлі Дунаю. Ворог увійшов у нашу ріку, як у власний двір.
Цей удар став символічним. Він показав, що ми не готові навіть там, де мали би бути найобережнішими: на стику кордону з Румунією, у міжнародній артерії, через яку йде зерно, техніка, життя.
«Нептун»: розстріляна гордість
2022-й. Удар двома «Нептунами» потопив крейсер «Москва». Це було диво нашої зброярської думки. 2025-й. МОУ урочисто демонструє «Довгий Нептун» із дальністю ураження до 1000 км . А через кілька днів російський «Іскандер» б'є по пусковій установці, яку розгорнули надто близько до фронту .
За даними OSINT, установка готувалася до пуску. Її відстежив «Орлан» або інший дрон, і буквально за хвилини прилетів «Іскандер-М» . Уламки пробили корпус, а вибух прискорювача ракети добив машину. Це перша задокументована втрата «Нептуна» від початку війни .
Парадокс у тому, що якщо дальність ракети справді сягає тисячі кілометрів, установка не мала би бути біля фронту. Це ставить питання: чи справді нова модифікація готова, чи, може, ми воюємо старим варіантом із дальністю в 300 км? Чому ми підставляємо стратегічний актив під удар у зоні, де ворог контролює небо дронами?
Це не лише втрата техніки. Це удар по довірі до самої ідеї незалежного українського озброєння. «Нептун» мав стати нашим знаком сили. Замість цього він став прикладом того, як швидко символ можна обернути на руїну.
«Фламінго»: тіньова ціль
Коли згорів «Нептун», на сцену вийшов новий символ - ракета FP-5 «Flamingo». Вона має дальність до 3000 км, бойову частину в тонну і здатність бити вглиб росії . Прем'єр-міністр Шмигаль оголосив про серійне виробництво. Associated Press зняла сюжет у «секретному» цеху, де поруч із дронами стояли білі корпуси «Фламінго».
Через кілька днів російські пропагандисти заявили: «Ми знайшли завод у Вишневому під Києвом». Вони вказали на звичайний склад, співставивши його з фото. Українські експерти відразу спростували: «У цьому місці ніколи не було виробництва» . Але тривога вже з'явилася. Людей у Вишневому попередили: можливий удар.
Тут ми маємо справу не з реальністю, а з ІПСО. Росія створює картинку: «ось точка, де вони збирають ракети». І тепер будь-який удар по цивільному складу можна пояснити як атаку на «завод». Це не про конкретний об'єкт. Це про легалізацію майбутнього терору.
Bayraktar: четвертий і найболючіший удар
Удар по турецькому заводу Bayraktar під Києвом - це окрема історія. Об'єкт будували майже рік, його вже атакували тричі, але роботи відновлювали. І от, за кілька тижнів до запуску, два «Іскандери» розбивають корпуси вщент . Baykar підтвердила втрати, турецькі інженери лишилися ні з чим.
Це більше, ніж руйнування. Це демонстрація Москви: «Ми можемо знищити вашу співпрацю з союзниками». Вдарити по символу партнерства з Анкарою - означає підважити віру в безпеку інвестицій. Це меседж і Туреччині, і всім іншим: заводи в Україні - під прицілом.
Стратегічний розріз: три удари - одна хвороба
Три події серпня - це не збіг. Це симптом. Ми бачимо кризу стратегічного захисту:
• На Дунаї не було мінімального протидиверсійного захисту.
• «Нептун» опинився в зоні досяжності дронів і «Іскандера».
• Завод Bayraktar після кількох атак так і не отримав достатнього прикриття.
• «Фламінго» вже стає мішенню в інформаційному полі.
Це не лише військові провали. Це про управління. Це про культуру відповідальності. Коли ми вкладаємося в презентації та піар нових ракет, але не вкладаємося в їхній захист. Коли символи створюються швидше, ніж інфраструктура, яка їх охороняє.
Висновок: або цифрове ПРО, або нові похорони
Серпень показав, що війна ХХІ століття не про окремі бої, а про систему. Ворог працює комплексно: розвідка дронами, удари балістикою, інформаційний шум навколо нових розробок, точкове знищення інфраструктури. Ми ж поки що відповідаємо фрагментами.
Без єдиної цифрової протидронової системи , без захисту критичної інфраструктури, без маскування та розосередження стратегічних активів ми приречені на повторення таких серпневих ночей. І тоді кожна нова ракета, кожен корабель, кожен завод стане лише коротким епізодом - від презентації до руїни.
Ворог б'є не по техніці. Він б'є по нашій суб'єктності. Або ми зробимо висновки зараз, або будемо прокидатися щоразу від нового болю - на Дунаї, у Києві, в будь-якій точці карти.
Джерела: The War Zone, Naval News, Defence Blog, Euromaidan Press, Focus, TSN, Associated Press; коментарі Сергія Бескрестнова («Флеш»), компанії Fire Point, офіційні заяви Baykar.
1. Ірина Терех (Iryna Terekh)
Вона очолює виробничий напрямок компанії як керівниця виробництва (head of production), відповідальна за організаційні процеси на фабриках, де виготовляються FP-1 дрони й FP-5 ракети.
У публікаціях вона позначена як CEO або головне обличчя компанії, яка демонструє продукцію та заявляє плани масштабування виробництва.
2. Єгор Скалига (Yehor Skalyha)
За документами - формальний власник компанії (legal owner) і керівник TOV "Фаєр Пойнт", згідно з даними YouControl (з ЕДРПОУ).
Його біографія - не з оборонної галузі: він був пов'язаний із кінопроєктами, займався локаціями для українських фільмів.
3. Денис Штильберман (Denys Shtylerman)
Відомий як інженер-дизайнер, який разом із Терех та Скалигою фінансував і керував проєктом до того, як компанія стала оборонним підрядником.
Резюме: хто за що відповідає
Особа
Роль у Fire Point
Ірина Терех
CEO / керівниця виробництва; публічна особа компанії
Єгор Скалига
Формальний власник та керівник юридично
Денис Штильберман
Інженер-дизайнер, співзасновник
Раніше Терех працювала у сфері архітектурного дизайну. Її фірма Terekh.Group спеціалізувалась на художніх бетонових інсталяціях, за що сама Терех потрапила до списку Forbes Ukraine 30 under 30 (2022) .
2. Фонд "Frieden"
Вона керувала благодійним фондом Frieden, зареєстрованим у Німеччині. Це свідчить про її залученість у громадську діяльність і міжнародні проєкти .
3. Civic Hub та запуск Fire Point
Після повномасштабного вторгнення РФ, Терех (разом із співзасновниками) долучилася до запуску Civic Hub - некомерційної ініціативи, яка згодом перетворилась на технологічний проєкт виробництва дронів, що й призвело до утворення компанії Fire Point .
І понесуться сотні дописів супроти набу з добавкою своїх тверджень.
Вчора був продюсером в кварталі95. Разом з конструктором Бенею (під прикриттям, наче в буцегарні сидить, щоб орки не здогадались)
Потужно. Квартал 95 просто збіговисько геніїв та інженерів військової техніки.
Ну і примкнувша обізяна з абхазьких гір. Теж вундеркінд.
А я думала ну чому генерал Кривоніс так знущався з цього пректу - думаю, все йому не так
Он і угорський сіярто з алкоголічкою захаровою в унісон про "українських провокаторів" *************.
Певне в рашці настільки погано що намагаються пошвидше заморозити війну та вдобних їм позиціях.
Так вони бісилися лише коли була весна 2022 року.
Ви почитайте їхні дуже рідкі але частково анонімні форуми.
Там таке про уйла і його війну пишуть прям як у нас в Україні.
От лахта і намагається побільше істерики в Укрінфо вкинути.
Щось таке починається цікаве.
На таке лише лахтоботи спроміжні.
До речі. Вечірні суфлерні побрехеньки Зеленского про ракету "Сапсан", з фото і відео репортажами, та похвальба заїжджим закордонним гостям, закінчилась традиційним прильотом трьох ракет. Весь виробничий цикл похоронили. Всі три заводи.
Скільки ще фейків народить зелена наволоч? "Довгий Нептун", "Сапсан", "Фламінго". "Паляниця".
Спочатку ми сміялись з кацапів, тепер вони з нас ржуть.
Задача зелених шмар - привести Україну до такої поразки, щоб більше жодному українцю не прийшла в голову думка захищати країну від військової агресії.
Тепер я впевнений, що "колективний Зеленський" (хто там його кукловодить - Коломойський руками Єрмака?) спеціально дав наказ ТЦК і поліції вчиняти беззаконня при мобілізації, щоб у цивільних українців склалась однозначна асоціація - до армії їх відправляють суцільні кінчені мразоти, чи захочеться після цього туди йти? ТЦК не має повноважень застосовувати силу, а поліція може застосувати силу при арешті, а не щоб доставити громадян в ТЦК. Не з'явився за повісткою - відкривайте кримінальну справу і саджайте в тюрму за рішенням суду, це все, на що у вас є повноваження.
Без допомоги від Зеленського кацапи ніколи не виграють цю війну. Кацапам так подобаються пам'ятники, то вони Зеленському мають поставити пам'ятник на якійсь площі в москві, бо він зробив для їх перемоги найбільше, ніж будь-хто за всю історію, починаючи з Русі. Кацапи вдячні тобі, клоуне квартальний!