ЗМІ написали, що НАБУ розслідує виробництво ракет "Фламінго": Бюро заперечило

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заперечило, що проводить розслідування щодо української крилатої ракети "Фламінго".

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго", - зазначили в органі.

Водночас у пресслужбі НАБУ не заперечили розслідування щодо Fire Point.

Нагадаємо, раніше видання Kyiv Independent із посиланням на п’ять джерел, нібито обізнаних із розслідуванням, повідомило, що розслідування ведеться проти компанії Fire Point, яка виробляє "Фламінго".

Зазначалося, що розслідування щодо того, чи у Fire Point не завищували вартість комплектуючих та кількість дронів, які компанія постачає ЗСУ.

У Fire Point підтвердили виданню факт розслідування. Однак там применшили його значення, мовляв, воно базується на чутках і є частиною ширших перевірок системи оборонних закупівель України.

Три джерела видання уточнили, що поточне розслідування НАБУ свідчить, що справжнім власником Fire Point може бути друг президента Володимира Зеленського і співзасновник студії "Квартал 95 Тимур Міндіч.