Зеленский: Госзаказ на ракеты "Фламинго" будет выполнен до конца года

Президент Владимир Зеленский заявил, что госзаказ на производство отечественных ракет "Фламинго" будет полностью выполнен до конца года. Украина нашла собственные ресурсы для проплаты.

Об этом глава государства рассказал в телефонном разговоре с ведущей Аллой Мазур, передает "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

"Была технологическая проблема на производстве "Фламинго". Есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают",- сказал глава государства.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Госзаказ будет выполнен

Президент отметил, что госзаказ будет полностью выполнен до конца года. Зеленский заверил, что Украина нашла собственные ресурсы, чтобы проплатить. Поэтому Украина будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подтвердил применение крылатых ракет "Фламинго" для ударов по объектам российских захватчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская Fire Point может начать производство в Дании в ближайшие месяцы, - Поульсен