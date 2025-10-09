Украина применила ракеты "Фламинго" и "Нептун" в паре для ударов по оккупантам, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подтвердил применение крылатых ракет "Фламинго" для ударов по объектам российских захватчиков.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами.
"Последнюю неделю - не буду говорить в каком количестве - было применение нашей пары "Нептун" и "Фламинго". Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия", - отметил он.
По словам президента, "Паляниця" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага.
"Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже (говорим. - Ред.) не о единичных случаях. Второй позитив: "Рута", наша ракета-дрон, впервые поразила 250 километров+ морскую вышку. Самый большой успех - "Лютый", Fire Point - было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск - достижимы. То, что произошло, - это действительно, на мой взгляд, большой успех", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це ВВС писали ще 21 серпня.
Тобто на зараз Фламінгов має бути від пів сотні до сотні особєй.
І де?
===========
ось він