Украина применила ракеты "Фламинго" и "Нептун" в паре для ударов по оккупантам, - Зеленский

Зеленский подтвердил применение ракеты Фламинго

Президент Владимир Зеленский подтвердил применение крылатых ракет "Фламинго" для ударов по объектам российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами.

"Последнюю неделю - не буду говорить в каком количестве - было применение нашей пары "Нептун" и "Фламинго". Соответствующие результаты можно самостоятельно проанализировать. Мы не говорим, что это массовое применение этой пары. Мы просто говорим, что есть применение, и есть первые ощутимые результаты именно этого нашего оружия", - отметил он.

По словам президента, "Паляниця" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага.

"Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже (говорим. - Ред.) не о единичных случаях. Второй позитив: "Рута", наша ракета-дрон, впервые поразила 250 километров+ морскую вышку. Самый большой успех - "Лютый", Fire Point - было массовое применение до 300 штук, и это серьезная операция. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск - достижимы. То, что произошло, - это действительно, на мой взгляд, большой успех", - добавил Зеленский.

Читайте: Три ракеты "Фламинго" использовали для атаки на базу ФСБ в оккупированном Крыму, - Welt

Пока веры мало в их"хламинго_". Где-то полетела и упала- но я вам не скажу где. Верьте на слово. Уже верили с девятнадцатого года. Когда гахнет по кабмину в Москве, как кацапы влупили по нашему в Киеве-вот тогда я поверю. Что эти "хламинго"не очередная успокоительная шляпа жОпы зеЗедента
Якби ракета з зарядом в 1000кг прилетіла по рашистам так вже б всі рашисти були б на вухах. А так по вухах тільки нам їздять
09.10.2025 10:19 Ответить
"Поки що Fire Point виробляє приблизно одну ракету "Фламінго" на день, але до жовтня виробники сподіваються збільшити потужність до семи на день".
Про це ВВС писали ще 21 серпня.
Тобто на зараз Фламінгов має бути від пів сотні до сотні особєй.
І де?
Незграбні США виробляють максимум 90 Томагавків в рік, а ми 90 Фламінгів(котрі краще за Томагавк) за 13 днів. Головне - вірити.
https://x.com/FranzMaser/status/1975523868799332729/photo/1
Наваляли кацапам? - пристрілюємось - скоро й по ТЕС біля москви втулим?
Де тепер жарти про Фламіндічі, про рожевий фламінго Зеленського?
Президент не знає?
Чого його пердолить: що і з чим застосували?Скажи звідки ще вилітає.
та яка різниця що він каже? Ніхто ж не перевірить правда то чи ні.
І до речі, що, "потужний" мало брехав? Зазвичай, бреше, як дихає.
Чем больше информации про Фламингу, тем больше подозрений, что это что то перекрашенное из совковых запасов.
Ту-141 «Стриж»
Да, очень похоже, но может где то еще, что то завалялось)
так і далажі кгбєшнаму куратару-падазрєнія падтвєрділіся-єта савковіє запасі.
Лантух он и есть лантух, ты хоть знаешь кого в селе лантухом обзывали?
Зеленський з таким успіхом міг сказати,що з Нептуном у парі з рогатки стріляв.
А без пари зелений фламінго на шось здатний? Десь упав у кущі , але вилетіли разом! ******* наші зелені прохвости вішать лапшу!
