УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9640 відвідувачів онлайн
Новини Удари по РФ
3 148 30

Україна застосувала ракети "Фламінго" та "Нептун" у парі для ударів по окупантах, - Зеленський

Зеленський підтвердив застосування ракети Фламінго

Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування крилатих ракет "Фламінго" для ударів по об'єктах російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави повідомив під час зустрічі із журналістами.

"Останній тиждень - не буду казати в якій кількості - було застосування нашої пари "Нептун" та "Фламінго". Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", - зазначив він.

За словами президента, "Паляниця" вже в десятках випадків почала уражати військові склади ворога.

"Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже (говоримо. - Ред.) не про поодинокі випадки. Другий позитив: "Рута", наша ракета-дрон, вперше вразила 250 кілометрів+ морську вишку. Найбільший успіх - "Лютий", Fire Point - було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулось, - це дійсно, на мій погляд, великий успіх", - додав Зеленський.

Читайте: Три ракети "Фламінго" використали для атаки на базу ФСБ в окупованому Криму, - Welt

Автор: 

крилаті ракети (1097) ракети (4215)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Якби ракета з зарядом в 1000кг прилетіла по рашистам так вже б всі рашисти були б на вухах. А так по вухах тільки нам їздять
показати весь коментар
09.10.2025 10:30 Відповісти
+5
Незграбні США виробляють максимум 90 Томагавків в рік, а ми 90 Фламінгів(котрі краще за Томагавк) за 13 днів. Головне - вірити.
показати весь коментар
09.10.2025 10:34 Відповісти
+4
Пока веры мало в их"хламинго_". Где-то полетела и упала- но я вам не скажу где. Верьте на слово. Уже верили с девятнадцатого года. Когда гахнет по кабмину в Москве, как кацапы влупили по нашему в Киеве-вот тогда я поверю. Что эти "хламинго"не очередная успокоительная шляпа жОпы зеЗедента
показати весь коментар
09.10.2025 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.10.2025 10:19 Відповісти
"Поки що Fire Point виробляє приблизно одну ракету "Фламінго" на день, але до жовтня виробники сподіваються збільшити потужність до семи на день".
Про це ВВС писали ще 21 серпня.
Тобто на зараз Фламінгов має бути від пів сотні до сотні особєй.
І де?
показати весь коментар
09.10.2025 10:20 Відповісти
Незграбні США виробляють максимум 90 Томагавків в рік, а ми 90 Фламінгів(котрі краще за Томагавк) за 13 днів. Головне - вірити.
показати весь коментар
09.10.2025 10:34 Відповісти
"а ми" - це шо, 95 квартал чи шо?

а, тоді да - ці можуть
показати весь коментар
09.10.2025 11:16 Відповісти
Там де завжди.. в основному в африканських озерах
показати весь коментар
09.10.2025 11:38 Відповісти
https://x.com/FranzMaser/status/1975523868799332729/photo/1
показати весь коментар
09.10.2025 10:20 Відповісти
Наваляли кацапам? - пристрілюємось - скоро й по ТЕС біля москви втулим?
показати весь коментар
09.10.2025 10:22 Відповісти
Де тепер жарти про Фламіндічі, про рожевий фламінго Зеленського?
показати весь коментар
09.10.2025 10:22 Відповісти
Україна застосувала ракети "Фламінго" та "Нептун" у парі для ударів по окупантах, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3578673
===========
ось він
показати весь коментар
09.10.2025 10:25 Відповісти
треба бути генетично безмоглим, щоб вірити зеленському
показати весь коментар
09.10.2025 11:14 Відповісти
Президент не знає?
показати весь коментар
09.10.2025 10:24 Відповісти
Чого його пердолить: що і з чим застосували?Скажи звідки ще вилітає.
показати весь коментар
09.10.2025 10:26 Відповісти
та яка різниця що він каже? Ніхто ж не перевірить правда то чи ні.
показати весь коментар
09.10.2025 10:27 Відповісти
Пока веры мало в их"хламинго_". Где-то полетела и упала- но я вам не скажу где. Верьте на слово. Уже верили с девятнадцатого года. Когда гахнет по кабмину в Москве, как кацапы влупили по нашему в Киеве-вот тогда я поверю. Что эти "хламинго"не очередная успокоительная шляпа жОпы зеЗедента
показати весь коментар
09.10.2025 10:29 Відповісти
І до речі, що, "потужний" мало брехав? Зазвичай, бреше, як дихає.
показати весь коментар
09.10.2025 10:32 Відповісти
Якби ракета з зарядом в 1000кг прилетіла по рашистам так вже б всі рашисти були б на вухах. А так по вухах тільки нам їздять
показати весь коментар
09.10.2025 10:30 Відповісти
Чем больше информации про Фламингу, тем больше подозрений, что это что то перекрашенное из совковых запасов.
показати весь коментар
09.10.2025 10:30 Відповісти
Ту-141 «Стриж»
показати весь коментар
09.10.2025 10:33 Відповісти
Да, очень похоже, но может где то еще, что то завалялось)
показати весь коментар
09.10.2025 10:36 Відповісти
так і далажі кгбєшнаму куратару-падазрєнія падтвєрділіся-єта савковіє запасі.
показати весь коментар
09.10.2025 10:34 Відповісти
Лантух он и есть лантух, ты хоть знаешь кого в селе лантухом обзывали?
показати весь коментар
09.10.2025 10:40 Відповісти
Точно не рускаязичніх .Але молодець-не сказав "на дєрєвнє"
показати весь коментар
09.10.2025 11:01 Відповісти
Видимо узнал, раз не стал спрашивать
показати весь коментар
09.10.2025 11:07 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2025 10:32 Відповісти
Зеленський з таким успіхом міг сказати,що з Нептуном у парі з рогатки стріляв.
показати весь коментар
09.10.2025 10:34 Відповісти
А без пари зелений фламінго на шось здатний? Десь упав у кущі , але вилетіли разом! ******* наші зелені прохвости вішать лапшу!
показати весь коментар
09.10.2025 10:44 Відповісти
Упарі летіли...??? Це щоб скучно не було??? Чи щоб приховати, що ніяких фламінго не існує взагалі?
показати весь коментар
09.10.2025 11:00 Відповісти
Ага, "ми пахали, я і трактор" (С)
Нептуни запустили шоб гарантовано шось долетіло.
показати весь коментар
09.10.2025 11:15 Відповісти
Щоб ганатовано щось долетіло і бабло списати за ракету...
показати весь коментар
09.10.2025 11:18 Відповісти
 
 