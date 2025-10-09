Україна застосувала ракети "Фламінго" та "Нептун" у парі для ударів по окупантах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування крилатих ракет "Фламінго" для ударів по об'єктах російських загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави повідомив під час зустрічі із журналістами.

"Останній тиждень - не буду казати в якій кількості - було застосування нашої пари "Нептун" та "Фламінго". Відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Ми не кажемо, що це масове застосування цієї пари. Ми просто кажемо, що є застосування, і є перші відчутні результати саме цієї нашої зброї", - зазначив він.

За словами президента, "Паляниця" вже в десятках випадків почала уражати військові склади ворога.

"Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже (говоримо. - Ред.) не про поодинокі випадки. Другий позитив: "Рута", наша ракета-дрон, вперше вразила 250 кілометрів+ морську вишку. Найбільший успіх - "Лютий", Fire Point - було масове застосування до 300 штук, і це серйозна операція. Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулось, - це дійсно, на мій погляд, великий успіх", - додав Зеленський.

Читайте: Три ракети "Фламінго" використали для атаки на базу ФСБ в окупованому Криму, - Welt