Три ракети "Фламінго" використали для атаки на базу ФСБ в окупованому Криму, - Welt

Україна застосувала крилаті ракети "Фламінго" під час атаки на тимчасово окупований Крим.

Так, три ракети було застосовано під час удару по базі російської внутрішньої розвідки (ФСБ) на півночі окупованого Криму.

Експерт з ракетних технологій Фабіан Гофман з Університету Осло вважає, що лише дві ракети досягли цілі.

Одна з "Фламінго" впала за 100 метрів від цілі.

"На перший погляд, це здається не дуже гарним результатом. Але враховуючи, що внаслідок ударів залишилися кратери діаметром до п'ятнадцяти метрів, стає зрозуміло: недостатня точність компенсується величезною потужністю", - пише видання.

Журналісти вважають, що ракети "Фламінго" та інша далекобійна зброя України можуть підштовхнути РФ до компромісів. Якщо Росія не виконає вимоги, ЗСУ зможуть атакувати не лише об'єкти енергетики, а й заводи з виробництва зброї та боєприпасів.

