6 270 47

Три ракети "Фламінго" використали для атаки на базу ФСБ в окупованому Криму, - Welt

Ракети Фламінго використали під час удару по Криму

Україна застосувала крилаті ракети "Фламінго" під час атаки на тимчасово окупований Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Welt.

Так, три ракети було застосовано під час удару по базі російської внутрішньої розвідки (ФСБ) на півночі окупованого Криму.

Експерт з ракетних технологій Фабіан Гофман з Університету Осло вважає, що лише дві ракети досягли цілі.

Також читайте: Буде час, коли ми зможемо регулярно застосовувати українську балістику, - Зеленський

Одна з "Фламінго" впала за 100 метрів від цілі.

"На перший погляд, це здається не дуже гарним результатом. Але враховуючи, що внаслідок ударів залишилися кратери діаметром до п'ятнадцяти метрів, стає зрозуміло: недостатня точність компенсується величезною потужністю", - пише видання.

Журналісти вважають, що ракети "Фламінго" та інша далекобійна зброя України можуть підштовхнути РФ до компромісів. Якщо Росія не виконає вимоги, ЗСУ зможуть атакувати не лише об'єкти енергетики, а й заводи з виробництва зброї та боєприпасів.

крилаті ракети (1097) Крим (14267)
+9
Біда нашої влади, ще з часів приходу Зе-непорозуміння, піар перевершив роботу. Одне діло хотіння, а інше практичні результати. Поки Зе-піарився на ПЄРЄМОГІ, пиття кави в Криму, піарився на реактивних дронах, далекобійних дронах, мільйонах ФПВ дронах, ракетах і такого подібного, то кацабня прорвала фронт, практично впровадила реактивні дрони, модернізувала шахеди, які в реальному часі корегуються та наносять біди українцям та на декілька років випередила Україну по всім показникам. Сумно і обурює, що влада риго-зелених живе у віртуальному світі і не приземлина до народу і війська.
показати весь коментар
09.10.2025 10:09 Відповісти
+7
Від знищення кацапських фсбешників кацапи почнуть мерзнути та залишаться без світла? Де удари по електростанціях?
показати весь коментар
09.10.2025 10:11 Відповісти
+6
По-перше, це черговий фейк оскільки реально літаючих фламінго в нас немиає. Є відосики. Про це говорили експерти і то не один.
По-друге, якби вони ті фламінго реально були, то навіщо їх витрачати на кубло бюрократів від яких і самій то росії толку немає. Заводи шахедів та ракет, електростанції (особливо які живлять Москву), великві НПЗ ось реальні цілі длдя таких ракет. Але, повторюю, що якби -то стріляють по кримському ФСБ реальними ракетами а насправді вішають лапшу на вуха
показати весь коментар
09.10.2025 10:09 Відповісти
Українці терплячі, але і до відсічі, гарячі!!
показати весь коментар
09.10.2025 10:02 Відповісти
так не має ж підтвердження від генштабу

є якийсь Віслюччо з жовтої німецької газети і зелений наркоман,
показати весь коментар
09.10.2025 11:20 Відповісти
Коли це було? Це тоді, коли катери на повітряній подушці пошкодили? Так тоді новина з бородою...
показати весь коментар
09.10.2025 10:03 Відповісти
саме так. новині десь місяць, а там тільки помітили.
показати весь коментар
09.10.2025 10:32 Відповісти
гадання на кавовій гущі. Треб ї2ашити фламінгами і покуй на точність. Щоб сиділи в блекауті по Архангельськ і Новосибірськ.
показати весь коментар
09.10.2025 10:04 Відповісти
треба

але фуФломінго існує поки що тільки в зелених казках і в жовтій закордонній пресі
показати весь коментар
09.10.2025 11:22 Відповісти
Третя ж ракета добула води? - ФСБ відлетіло?
показати весь коментар
09.10.2025 10:05 Відповісти
Експерт не міг сказати "лише" два з трьох. Це дуже успішний результат. Таке навіть не снилося іранцям, які дірявили Залізний купол.
показати весь коментар
09.10.2025 10:05 Відповісти
причому тут система "Залізний купол" до іранських балістичних ракет?! в Ізраїлі балістику перехватують за допомогою ракет Хец і американських THAAD!
показати весь коментар
09.10.2025 10:14 Відповісти
та ну, які два з трьох?

міліард з трьох

то мабуть ті три ракети, що на відосику - літали місяць, доки пальне не закінчилось і от нарешті
показати весь коментар
09.10.2025 11:24 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2025 10:06 Відповісти
скумбрінго?
показати весь коментар
09.10.2025 10:20 Відповісти
Біда нашої влади, ще з часів приходу Зе-непорозуміння, піар перевершив роботу. Одне діло хотіння, а інше практичні результати. Поки Зе-піарився на ПЄРЄМОГІ, пиття кави в Криму, піарився на реактивних дронах, далекобійних дронах, мільйонах ФПВ дронах, ракетах і такого подібного, то кацабня прорвала фронт, практично впровадила реактивні дрони, модернізувала шахеди, які в реальному часі корегуються та наносять біди українцям та на декілька років випередила Україну по всім показникам. Сумно і обурює, що влада риго-зелених живе у віртуальному світі і не приземлина до народу і війська.
показати весь коментар
09.10.2025 10:09 Відповісти
Хороший иксперд, аж з Осло💩🤡
показати весь коментар
09.10.2025 10:09 Відповісти
З жОПи проплатили-він перднув
показати весь коментар
09.10.2025 10:13 Відповісти
а що, в Ослі гроші пахнуть?

чи хтось поїде перевіряти чи є такий експерт-гінеколог в Ослі чи нема?
показати весь коментар
09.10.2025 11:25 Відповісти
По-перше, це черговий фейк оскільки реально літаючих фламінго в нас немиає. Є відосики. Про це говорили експерти і то не один.
По-друге, якби вони ті фламінго реально були, то навіщо їх витрачати на кубло бюрократів від яких і самій то росії толку немає. Заводи шахедів та ракет, електростанції (особливо які живлять Москву), великві НПЗ ось реальні цілі длдя таких ракет. Але, повторюю, що якби -то стріляють по кримському ФСБ реальними ракетами а насправді вішають лапшу на вуха
показати весь коментар
09.10.2025 10:09 Відповісти
Це самий експертний висновок, який я чув: цього не може бути, бо не може бути ніколи!
Тобі на службу в експерти йти треба!
Повертайся з Польщі!
показати весь коментар
09.10.2025 10:54 Відповісти
а покажи нам фото кримського мосту, нє?

з трьома 15-метровими кратерами?

чи до кримського мосту від України відстань більша за 3000 км?
показати весь коментар
09.10.2025 11:27 Відповісти
Від знищення кацапських фсбешників кацапи почнуть мерзнути та залишаться без світла? Де удари по електростанціях?
показати весь коментар
09.10.2025 10:11 Відповісти
на хкук фламінго такі дальні по Криму можна бити і дешевшим а от по Алабузі чому не вї бали
показати весь коментар
09.10.2025 11:14 Відповісти
тому що фуФломінго поки що не існує

на папері вони дальні, на відео невідомі вундервафлі випльовуються з пускових установок і кудась летять, можливо в Антарктиду

але нема ніяких ніде фото уламків, ні навіть фотошопа уламків
показати весь коментар
09.10.2025 11:31 Відповісти
"Поки що Fire Point виробляє приблизно одну ракету "Фламінго" на день, але до жовтня виробники сподіваються збільшити потужність до семи на день".
Тю, та пів дня роботи!
показати весь коментар
09.10.2025 10:11 Відповісти
уж жовтень на дворє, а фламінг не видно не чути. Мабудь кацапи таки пошкодили їх виробництво. Або зелений ішак збрехав.
показати весь коментар
09.10.2025 10:57 Відповісти
мабуть кацапи пошкодили єдинорогів, водяних, домових і виробництво фуФломінго

нам залишились тільки світлини уражень кримського мосту тестовими екземплярами фуФломінги, але нам їх не показують

правда, зелений наркоман може заявити, що фуФломінго атакував кримський мост разом з тою вантажівкою, йому це ************ - як дурному з гори зкотитися

показати весь коментар
09.10.2025 11:37 Відповісти
То що, за весь час виготовлено й використано АЖ ТРИ екземпляри?
показати весь коментар
09.10.2025 10:11 Відповісти
Як що подивитися час розробки і прийняття на озброєння крилатих ракет як Томогавк, або калібр, то це тривало роками, а у випадку кацапів дисятиріччя, а вам от візьми і видай прямо зараз купу ракет, які ВІДРАЗУ будуть робити всяе як треба.
Проблема крилатих ракет у тому що вони повинні не тільки летіти, але ще і влучати точно у ціль а не за 100 метрів від неї.
Те що зараз роблять можно назвати випробування і доведення до кондиції.
показати весь коментар
09.10.2025 10:20 Відповісти
Я розумію, що це не коника з г....на зліпити. Але чим їх не влаштовують вже напрацьовані проекти? Бо на них вже не попиляєш стільки мільярдів?
"У середині травня відбулися надзвичайно успішні випробування української балістичної ракети. Вона подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт. Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак".
А що далі, Бобік здох і в арсеналі залишилась лише балаболістика?
Можливо, знайдеться хтось, хто зможе пояснити - нахіба зелені істоти відкривають свої брехливі пащеки та триндять людям про те, чого немає? Для чого?
показати весь коментар
09.10.2025 10:48 Відповісти
для того, щоб данці заплатили гроші, це мільярди євро - онукам вистачить
показати весь коментар
09.10.2025 11:39 Відповісти
Внаслідок ударів залишилися кратери...так я не зрозумів, база ФСБ знищена цими ударами чи ні? Бо схоже, сам експерд цього теж не знає. Ціллю було знищити базу чи тільки зробити кратери на пляжі? Якщо база продовжує існувати, то толку з тих велетенських дірок.
показати весь коментар
09.10.2025 10:13 Відповісти
Мені особисто дуже не віриться про застосування ракет "Фламінго".
показати весь коментар
09.10.2025 10:16 Відповісти
віра не потребує доказів.
віруй і все станеться.
на сьогодні, сезон шоу голоборотька про віру у фламінгу!
показати весь коментар
09.10.2025 10:20 Відповісти
Ты суслика видишь?
Нет
А он есть
показати весь коментар
09.10.2025 11:06 Відповісти
ну, от навіщо, знову починаєте?
що литвин написав експерту, те експерт і перднув.
ні литвин ні евсперт в душі не *****, що таке фламінга, нахєра вона нужна і навіщо полювати на базу фсб.
показати весь коментар
09.10.2025 10:19 Відповісти
Тобто, попасти не попала але налякала рашистів дуже сильно? І нахера стріляти ракетами з дальністю 3000км на дальність 200км? Ще зрозумів би якщо б в криму ТЕС винесли. А так...
показати весь коментар
09.10.2025 10:27 Відповісти
ні, одна влучила прямісінько в один з будинків застави феесбе, а труга десь метрах в 20 від катерів на повітряній подушці, значно їх пошкодивши.
навіщо стріляти? це були перші випробувально-бойові пуски.
для того, шоб стріляти далі, потрібно виріб взяти на озброєння для початку (а ця фламінга все ще дослідний зразок), розчистити систему ппо на шляху (бо ці фламінги є дуже вразливими майже для всіх засобів ппо), підготувати комбінований удар принаймні з кількома хвилями дронів і т.д.
показати весь коментар
09.10.2025 10:38 Відповісти
Взагалі ця фламінго нагадує якусь недолугу вундервафлю. Навіщо вона така здорова якщл вона не попадає в ціль і сама при цьому як дережабль на всіх ворожих радарах? Навіщо їй дальність аж 3000км якщо 90% всіх цілей в радіусі до 1000км? Чому б замість б/к в 1000 кг не зменшити б/к до 500кг і зменшити її розміри в 2 рази, а також підвищити її точність, а також збільшити кількість ракет
показати весь коментар
09.10.2025 10:49 Відповісти
у будь-якої зброї є як свої переваги, так і недоліки. перевагою фламінги є її простота, дешевизна і велика кількість уже існуючих критичних компонентів, з якої її можна зібрати як-то двигуни і є підозра і щодо бойової частини (фаб-1500). цього добра уже в світі навалом.
щодо дальності, то є дуже критичні цілі і на 2-2,5 тищі км. а оскільки ракеті треба летіти не по прямій, а обходити зону ппо, то і 3 тищі не зайві. до того ж ніхто не впевнений, що вона дійсно полетить так далеко.
ракета з бойовою частиної у пів тони вже є - довгий нептун (що значно технологічніше за фламінгу), і тому повторювати те саме - безглуздо.
ну а недоліки я вже зазначив - вона велика і її добре видно на радарах. що потребує коплексного підходу до її застосування.
показати весь коментар
09.10.2025 11:00 Відповісти
щодо точності то можна взяти вже працюючу систему наведення як у Тормагавка
низко пошла видать к дождю
на 50 м їх х радар бачить
а так це має буди комплексна операція дронами і Нептунами по ПВО на шляху і тіки потім Фламінго
показати весь коментар
09.10.2025 11:18 Відповісти
💡 Блекаут буде в Бєлгороді та Курську, як відповідь на масові відключення світла в Україні - Зеленський
показати весь коментар
09.10.2025 10:30 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2025 10:33 Відповісти
зе то зе а де щезли всі розробки Южмашу що вироБЛЯв міжконтинентальні ракети і по мериці де люди хто розвалив Южмаш це ж все є в паперах Кучма Ющ яникович потрох і тішіна немає винних
показати весь коментар
09.10.2025 11:21 Відповісти
жОПа інтенсивно організовує проплачену джинсу про міфічні фламінги в різноманітних світових ЗМІ для розвішування локшини по вухах зелного лохоторату
показати весь коментар
09.10.2025 10:41 Відповісти
Який сенс бити ракетою з дальністю 3000 км на відстань 300 км?Чекаємо на супутникові знімки трьох кратерів по 15 метрів кожен ,від неіснуючих фламінго.
показати весь коментар
09.10.2025 11:10 Відповісти
Кому цю туфту хочуть втюхати? Ну нема цих Фуфлінго, це чистий зелений піар і крадівництво на крові. Ракетну програму, яку створили при Порошенко, позбавили фінансування. і по суті знищили. Зато створили фікцію в особі FP, а в реальності РОГА І КОПИТА, для вимивання грошей.
показати весь коментар
09.10.2025 11:23 Відповісти
чому не завдаються удари по території РФ? навіщо Зеленський просить томагавки?
показати весь коментар
09.10.2025 11:32 Відповісти
 
 