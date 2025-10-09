Три ракети "Фламінго" використали для атаки на базу ФСБ в окупованому Криму, - Welt
Україна застосувала крилаті ракети "Фламінго" під час атаки на тимчасово окупований Крим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Welt.
Так, три ракети було застосовано під час удару по базі російської внутрішньої розвідки (ФСБ) на півночі окупованого Криму.
Експерт з ракетних технологій Фабіан Гофман з Університету Осло вважає, що лише дві ракети досягли цілі.
Одна з "Фламінго" впала за 100 метрів від цілі.
"На перший погляд, це здається не дуже гарним результатом. Але враховуючи, що внаслідок ударів залишилися кратери діаметром до п'ятнадцяти метрів, стає зрозуміло: недостатня точність компенсується величезною потужністю", - пише видання.
Журналісти вважають, що ракети "Фламінго" та інша далекобійна зброя України можуть підштовхнути РФ до компромісів. Якщо Росія не виконає вимоги, ЗСУ зможуть атакувати не лише об'єкти енергетики, а й заводи з виробництва зброї та боєприпасів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
є якийсь Віслюччо з жовтої німецької газети і зелений наркоман,
але фуФломінго існує поки що тільки в зелених казках і в жовтій закордонній пресі
міліард з трьох
то мабуть ті три ракети, що на відосику - літали місяць, доки пальне не закінчилось і от нарешті
чи хтось поїде перевіряти чи є такий експерт-гінеколог в Ослі чи нема?
По-друге, якби вони ті фламінго реально були, то навіщо їх витрачати на кубло бюрократів від яких і самій то росії толку немає. Заводи шахедів та ракет, електростанції (особливо які живлять Москву), великві НПЗ ось реальні цілі длдя таких ракет. Але, повторюю, що якби -то стріляють по кримському ФСБ реальними ракетами а насправді вішають лапшу на вуха
Тобі на службу в експерти йти треба!
Повертайся з Польщі!
з трьома 15-метровими кратерами?
чи до кримського мосту від України відстань більша за 3000 км?
на папері вони дальні, на відео невідомі вундервафлі випльовуються з пускових установок і кудась летять, можливо в Антарктиду
але нема ніяких ніде фото уламків, ні навіть фотошопа уламків
Тю, та пів дня роботи!
нам залишились тільки світлини уражень кримського мосту тестовими екземплярами фуФломінги, але нам їх не показують
правда, зелений наркоман може заявити, що фуФломінго атакував кримський мост разом з тою вантажівкою, йому це ************ - як дурному з гори зкотитися
Проблема крилатих ракет у тому що вони повинні не тільки летіти, але ще і влучати точно у ціль а не за 100 метрів від неї.
Те що зараз роблять можно назвати випробування і доведення до кондиції.
"У середині травня відбулися надзвичайно успішні випробування української балістичної ракети. Вона подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт. Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак".
А що далі, Бобік здох і в арсеналі залишилась лише балаболістика?
Можливо, знайдеться хтось, хто зможе пояснити - нахіба зелені істоти відкривають свої брехливі пащеки та триндять людям про те, чого немає? Для чого?
віруй і все станеться.
на сьогодні, сезон шоу голоборотька про віру у фламінгу!
Нет
А он есть
що литвин написав експерту, те експерт і перднув.
ні литвин ні евсперт в душі не *****, що таке фламінга, нахєра вона нужна і навіщо полювати на базу фсб.
навіщо стріляти? це були перші випробувально-бойові пуски.
для того, шоб стріляти далі, потрібно виріб взяти на озброєння для початку (а ця фламінга все ще дослідний зразок), розчистити систему ппо на шляху (бо ці фламінги є дуже вразливими майже для всіх засобів ппо), підготувати комбінований удар принаймні з кількома хвилями дронів і т.д.
щодо дальності, то є дуже критичні цілі і на 2-2,5 тищі км. а оскільки ракеті треба летіти не по прямій, а обходити зону ппо, то і 3 тищі не зайві. до того ж ніхто не впевнений, що вона дійсно полетить так далеко.
ракета з бойовою частиної у пів тони вже є - довгий нептун (що значно технологічніше за фламінгу), і тому повторювати те саме - безглуздо.
ну а недоліки я вже зазначив - вона велика і її добре видно на радарах. що потребує коплексного підходу до її застосування.
низко пошла видать к дождю
на 50 м їх х радар бачить
а так це має буди комплексна операція дронами і Нептунами по ПВО на шляху і тіки потім Фламінго