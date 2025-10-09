РУС
Три ракеты "Фламинго" использовали для атаки на базу ФСБ в оккупированном Крыму, - Welt

Ракеты Фламинго использовали во время удара по Крыму

Украина применила крылатые ракеты "Фламинго" во время атаки на временно оккупированный Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt.

Так, три ракеты были применены во время удара по базе российской внутренней разведки (ФСБ) на севере оккупированного Крыма.

Эксперт по ракетным технологиям Фабиан Гофман из Университета Осло считает, что лишь две ракеты достигли цели.

Одна из "Фламинго" упала в 100 метрах от цели.

"На первый взгляд, это кажется не очень хорошим результатом. Но учитывая, что в результате ударов остались кратеры диаметром до пятнадцати метров, становится понятно: недостаточная точность компенсируется огромной мощностью", - пишет издание.

Журналисты считают, что ракеты "Фламинго" и другое дальнобойное оружие Украины могут подтолкнуть РФ к компромиссам. Если Россия не выполнит требования, ВСУ смогут атаковать не только объекты энергетики, но и заводы по производству оружия и боеприпасов.

+6
Від знищення кацапських фсбешників кацапи почнуть мерзнути та залишаться без світла? Де удари по електростанціях?
09.10.2025 10:11 Ответить
+5
Біда нашої влади, ще з часів приходу Зе-непорозуміння, піар перевершив роботу. Одне діло хотіння, а інше практичні результати. Поки Зе-піарився на ПЄРЄМОГІ, пиття кави в Криму, піарився на реактивних дронах, далекобійних дронах, мільйонах ФПВ дронах, ракетах і такого подібного, то кацабня прорвала фронт, практично впровадила реактивні дрони, модернізувала шахеди, які в реальному часі корегуються та наносять біди українцям та на декілька років випередила Україну по всім показникам. Сумно і обурює, що влада риго-зелених живе у віртуальному світі і не приземлина до народу і війська.
09.10.2025 10:09 Ответить
+4
Українці терплячі, але і до відсічі, гарячі!!
09.10.2025 10:02 Ответить
Українці терплячі, але і до відсічі, гарячі!!
09.10.2025 10:02 Ответить
Коли це було? Це тоді, коли катери на повітряній подушці пошкодили? Так тоді новина з бородою...
09.10.2025 10:03 Ответить
саме так. новині десь місяць, а там тільки помітили.
09.10.2025 10:32 Ответить
гадання на кавовій гущі. Треб ї2ашити фламінгами і покуй на точність. Щоб сиділи в блекауті по Архангельськ і Новосибірськ.
09.10.2025 10:04 Ответить
Третя ж ракета добула води? - ФСБ відлетіло?
09.10.2025 10:05 Ответить
Експерт не міг сказати "лише" два з трьох. Це дуже успішний результат. Таке навіть не снилося іранцям, які дірявили Залізний купол.
09.10.2025 10:05 Ответить
причому тут система "Залізний купол" до іранських балістичних ракет?! в Ізраїлі балістику перехватують за допомогою ракет Хец і американських THAAD!
09.10.2025 10:14 Ответить
09.10.2025 10:06 Ответить
скумбрінго?
09.10.2025 10:20 Ответить
Біда нашої влади, ще з часів приходу Зе-непорозуміння, піар перевершив роботу. Одне діло хотіння, а інше практичні результати. Поки Зе-піарився на ПЄРЄМОГІ, пиття кави в Криму, піарився на реактивних дронах, далекобійних дронах, мільйонах ФПВ дронах, ракетах і такого подібного, то кацабня прорвала фронт, практично впровадила реактивні дрони, модернізувала шахеди, які в реальному часі корегуються та наносять біди українцям та на декілька років випередила Україну по всім показникам. Сумно і обурює, що влада риго-зелених живе у віртуальному світі і не приземлина до народу і війська.
09.10.2025 10:09 Ответить
Хороший иксперд, аж з Осло💩🤡
09.10.2025 10:09 Ответить
З жОПи проплатили-він перднув
09.10.2025 10:13 Ответить
По-перше, це черговий фейк оскільки реально літаючих фламінго в нас немиає. Є відосики. Про це говорили експерти і то не один.
По-друге, якби вони ті фламінго реально були, то навіщо їх витрачати на кубло бюрократів від яких і самій то росії толку немає. Заводи шахедів та ракет, електростанції (особливо які живлять Москву), великві НПЗ ось реальні цілі длдя таких ракет. Але, повторюю, що якби -то стріляють по кримському ФСБ реальними ракетами а насправді вішають лапшу на вуха
09.10.2025 10:09 Ответить
Від знищення кацапських фсбешників кацапи почнуть мерзнути та залишаться без світла? Де удари по електростанціях?
09.10.2025 10:11 Ответить
"Поки що Fire Point виробляє приблизно одну ракету "Фламінго" на день, але до жовтня виробники сподіваються збільшити потужність до семи на день".
Тю, та пів дня роботи!
09.10.2025 10:11 Ответить
То що, за весь час виготовлено й використано АЖ ТРИ екземпляри?
09.10.2025 10:11 Ответить
Як що подивитися час розробки і прийняття на озброєння крилатих ракет як Томогавк, або калібр, то це тривало роками, а у випадку кацапів дисятиріччя, а вам от візьми і видай прямо зараз купу ракет, які ВІДРАЗУ будуть робити всяе як треба.
Проблема крилатих ракет у тому що вони повинні не тільки летіти, але ще і влучати точно у ціль а не за 100 метрів від неї.
Те що зараз роблять можно назвати випробування і доведення до кондиції.
09.10.2025 10:20 Ответить
Я розумію, що це не коника з г....на зліпити. Але чим їх не влаштовують вже напрацьовані проекти? Бо на них вже не попиляєш стільки мільярдів?
"У середині травня відбулися надзвичайно успішні випробування української балістичної ракети. Вона подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт. Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак".
А що далі, Бобік здох і в арсеналі залишилась лише балаболістика?
Можливо, знайдеться хтось, хто зможе пояснити - нахіба зелені істоти відкривають свої брехливі пащеки та триндять людям про те, чого немає? Для чого?
09.10.2025 10:48 Ответить
Внаслідок ударів залишилися кратери...так я не зрозумів, база ФСБ знищена цими ударами чи ні? Бо схоже, сам експерд цього теж не знає. Ціллю було знищити базу чи тільки зробити кратери на пляжі? Якщо база продовжує існувати, то толку з тих велетенських дірок.
09.10.2025 10:13 Ответить
Мені особисто дуже не віриться про застосування ракет "Фламінго".
09.10.2025 10:16 Ответить
віра не потребує доказів.
віруй і все станеться.
на сьогодні, сезон шоу голоборотька про віру у фламінгу!
09.10.2025 10:20 Ответить
ну, от навіщо, знову починаєте?
що литвин написав експерту, те експерт і перднув.
ні литвин ні евсперт в душі не *****, що таке фламінга, нахєра вона нужна і навіщо полювати на базу фсб.
09.10.2025 10:19 Ответить
Тобто, попасти не попала але налякала рашистів дуже сильно? І нахера стріляти ракетами з дальністю 3000км на дальність 200км? Ще зрозумів би якщо б в криму ТЕС винесли. А так...
09.10.2025 10:27 Ответить
ні, одна влучила прямісінько в один з будинків застави феесбе, а труга десь метрах в 20 від катерів на повітряній подушці, значно їх пошкодивши.
навіщо стріляти? це були перші випробувально-бойові пуски.
для того, шоб стріляти далі, потрібно виріб взяти на озброєння для початку (а ця фламінга все ще дослідний зразок), розчистити систему ппо на шляху (бо ці фламінги є дуже вразливими майже для всіх засобів ппо), підготувати комбінований удар принаймні з кількома хвилями дронів і т.д.
09.10.2025 10:38 Ответить
Взагалі ця фламінго нагадує якусь недолугу вундервафлю. Навіщо вона така здорова якщл вона не попадає в ціль і сама при цьому як дережабль на всіх ворожих радарах? Навіщо їй дальність аж 3000км якщо 90% всіх цілей в радіусі до 1000км? Чому б замість б/к в 1000 кг не зменшити б/к до 500кг і зменшити її розміри в 2 рази, а також підвищити її точність, а також збільшити кількість ракет
09.10.2025 10:49 Ответить
💡 Блекаут буде в Бєлгороді та Курську, як відповідь на масові відключення світла в Україні - Зеленський
09.10.2025 10:30 Ответить
09.10.2025 10:33 Ответить
жОПа інтенсивно організовує проплачену джинсу про міфічні фламінги в різноманітних світових ЗМІ для розвішування локшини по вухах зелного лохоторату
09.10.2025 10:41 Ответить
 
 