Три ракеты "Фламинго" использовали для атаки на базу ФСБ в оккупированном Крыму, - Welt
Украина применила крылатые ракеты "Фламинго" во время атаки на временно оккупированный Крым.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt.
Так, три ракеты были применены во время удара по базе российской внутренней разведки (ФСБ) на севере оккупированного Крыма.
Эксперт по ракетным технологиям Фабиан Гофман из Университета Осло считает, что лишь две ракеты достигли цели.
Одна из "Фламинго" упала в 100 метрах от цели.
"На первый взгляд, это кажется не очень хорошим результатом. Но учитывая, что в результате ударов остались кратеры диаметром до пятнадцати метров, становится понятно: недостаточная точность компенсируется огромной мощностью", - пишет издание.
Журналисты считают, что ракеты "Фламинго" и другое дальнобойное оружие Украины могут подтолкнуть РФ к компромиссам. Если Россия не выполнит требования, ВСУ смогут атаковать не только объекты энергетики, но и заводы по производству оружия и боеприпасов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По-друге, якби вони ті фламінго реально були, то навіщо їх витрачати на кубло бюрократів від яких і самій то росії толку немає. Заводи шахедів та ракет, електростанції (особливо які живлять Москву), великві НПЗ ось реальні цілі длдя таких ракет. Але, повторюю, що якби -то стріляють по кримському ФСБ реальними ракетами а насправді вішають лапшу на вуха
Тю, та пів дня роботи!
Проблема крилатих ракет у тому що вони повинні не тільки летіти, але ще і влучати точно у ціль а не за 100 метрів від неї.
Те що зараз роблять можно назвати випробування і доведення до кондиції.
"У середині травня відбулися надзвичайно успішні випробування української балістичної ракети. Вона подолала майже 300 км і знищила російський командний пункт. Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак".
А що далі, Бобік здох і в арсеналі залишилась лише балаболістика?
Можливо, знайдеться хтось, хто зможе пояснити - нахіба зелені істоти відкривають свої брехливі пащеки та триндять людям про те, чого немає? Для чого?
віруй і все станеться.
на сьогодні, сезон шоу голоборотька про віру у фламінгу!
що литвин написав експерту, те експерт і перднув.
ні литвин ні евсперт в душі не *****, що таке фламінга, нахєра вона нужна і навіщо полювати на базу фсб.
навіщо стріляти? це були перші випробувально-бойові пуски.
для того, шоб стріляти далі, потрібно виріб взяти на озброєння для початку (а ця фламінга все ще дослідний зразок), розчистити систему ппо на шляху (бо ці фламінги є дуже вразливими майже для всіх засобів ппо), підготувати комбінований удар принаймні з кількома хвилями дронів і т.д.