Три ракеты "Фламинго" использовали для атаки на базу ФСБ в оккупированном Крыму, - Welt

Украина применила крылатые ракеты "Фламинго" во время атаки на временно оккупированный Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Welt.

Так, три ракеты были применены во время удара по базе российской внутренней разведки (ФСБ) на севере оккупированного Крыма.

Эксперт по ракетным технологиям Фабиан Гофман из Университета Осло считает, что лишь две ракеты достигли цели.

Также читайте: Будет время, когда мы сможем регулярно применять украинскую баллистику, - Зеленский

Одна из "Фламинго" упала в 100 метрах от цели.

"На первый взгляд, это кажется не очень хорошим результатом. Но учитывая, что в результате ударов остались кратеры диаметром до пятнадцати метров, становится понятно: недостаточная точность компенсируется огромной мощностью", - пишет издание.

Журналисты считают, что ракеты "Фламинго" и другое дальнобойное оружие Украины могут подтолкнуть РФ к компромиссам. Если Россия не выполнит требования, ВСУ смогут атаковать не только объекты энергетики, но и заводы по производству оружия и боеприпасов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале