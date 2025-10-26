Зеленський: Держзамовлення на ракети "Фламінго" буде виконане до кінця року
Президент Володимир Зеленський заявив, що держзамовлення на виробництво вітчизняних ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця року. Україна знайшла власні ресурси для проплати.
Про це глава держави розповів в телефонній розмові з ведучою Аллою Мазур, передає "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.
"Була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінасуванням від партнерів, яку вирішують",- сказав глава держави.
Держзамовлення буде виконане
Президент зазначив, що держзамовлення буде повністю виконане до кінця року. Зеленський запевнив, що Україна знайшла власні ресурси, щоб проплатити. Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підтвердив застосування крилатих ракет "Фламінго" для ударів по об'єктах російських загарбників.
Виробник ракети «Фламінго» відкриває в Данії завод із виготовлення твердого ракетного палива
Українська компанія FPRT із 1 грудня розпочне виробництво твердого ракетного палива в Данії. Про це пише https://www.dr.dk/nyheder/indland/firmaet-bag-ukraines-nye-supervaaben-skal-starte-produktion-i-danmark Danmarks Radio з посиланням на конфіденційний лист.
https://forbes.ua/magazine-subscription?utm_source=site&utm_medium=lead Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця https://forbes.ua/magazine-subscription?utm_source=site&utm_medium=lead передплата саме для вас.
Деталі
Виробничий об'єкт розташують поблизу авіабази Скридструп, де базуються винищувачі F-35 Королівських військово-повітряних сил Данії. Компанію FPRT заснувала Fire Point, розробник української крилатої ракети «Фламінго». Для цієї ракети використовують тверде ракетне паливо, яке характеризується швидким займанням і стабільним горінням. На відміну від рідкого палива, воно не потребує заправки перед запуском і є зручнішим у використанні та зберіганні. За інформацією Danmarks Radio, FPRT уже отримала данський реєстраційний номер CVR. Компанія також запустила вебсайт, де анонсує масштабний проєкт зі створення ********* виробництва в місті Военс. «Ми спеціалізуємося на розробці та виготовленні компонентів ракетних двигунів. Кваліфікаційні й експлуатаційні випробування проводять на наших спеціалізованих об'єктах поза межами заводу. Наша діяльність підтримує програми, критичні для національної оборони Данії», - зазначається на сайті FPRT.
Контекст
Компанію Fire Point заснували на початку повномасштабного вторгнення фахівці з різних галузей, об'єднані ідеєю розробки доступних, але ефективних дронів, здатних конкурувати з іранськими БпЛА Shahed, які Росія застосовує у війні проти України. Сьогодні Fire Point щодня виготовляє близько 100 дронів, кожен із яких коштує $55.
17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, співпрацюючи з Associated Press, опублікував знімок крилатої ракети «Фламінго», зазначивши, що її дальність польоту Ascending System становить понад 3000 км. Фотографію було зроблено 14 серпня в цеху Fire Point, однієї з провідних оборонних компаній України. За словами Лукацького, ракету вже запущено в серійне виробництво.
Як пізніше уточнило видання Defence Express, на знімку, ймовірно, зображена крилата ракета FP-5, яку компанія презентувала на виставці IDEX-2025 в ОАЕ у лютому 2025 року. Зовнішній вигляд «Фламінго» та FP-5, а також їхні характеристики - великі ракети з прямим фіксованим крилом і двигуном над фюзеляжем - вказують на унікальність цієї розробки, яка не має прямих аналогів у світі.
Характеристики ракети FP-5: дальність польоту 3000 км, тривалість польоту понад чотири години, максимальна швидкість 950 км/год, крейсерська швидкість 850-900 км/год, розмах крила - 6 м, максимальна злітна вага - 6 т, вага бойової частини - 1 т.
Президент Зеленський назвав «Фламінго» найуспішнішою серед українського озброєння та повідомив, що https://forbes.ua/news/ukraina-planue-rozpochati-masove-virobnitstvo-dalekobiynikh-raket-flamingo-do-kintsya-roku-zelenskiy-foto-21082025-32119 серійне виробництво ракети планується розпочати наприкінці 2025-го - на початку 2026 року.
https://forbes.ua/news/nabu-rozslidue-mozhlivu-koruptsiyu-u-virobnika-droniv-fire-point-kyiv-independent-29082025-32285 НАБУ розслідує можливу корупцію у виробника дронів Fire Point - Kyiv Independent
Невже, гроші в Козині «закопані», на ділянках отих дивних споруд маєтків!?!?
Напевно друг Міндіч знову щось ''веселе'' свому квартальному другу Зєлі прислав.
ще є на фотожабах.
навіть директориня, на фоні якогось макету щось булькала.
по тридцять штук в день.
Міндича
ЗЕ стане фламінгою
І " певнукількість" тепер означає -ДВІ. Один Масо- габаритний й Макет, у другу якраз зараз намагаються вставити списаний турбовениляторний двигун від списаного літака...
І що єїж ти Вова, будеш розповідати після дємбєлю?
У підсумку українська армія у 2019 під час "розведення військ" розмінувала та відійшла в поле зі своїх обладнаних позицій у "сірій зоні", по якій почали пересуватися рос.окупанти, обстріли українських позицій не припинились. А у 2022 почалось повномасштабне російське вторгнення.
https://x.com/falledlenin/status/1982332621448163458
- ТоварищЪ капитан, ваше указание выполнено!!!
- Так я вроде ни х... не приказывал??
- Та мы ни х.. и не делали!
Держзамовлення 0, ракет зроблено 0, арифметика ((