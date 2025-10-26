УКР
Зеленський: Держзамовлення на ракети "Фламінго" буде виконане до кінця року

фламінго

Президент Володимир Зеленський заявив, що держзамовлення на виробництво вітчизняних ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця року. Україна знайшла власні ресурси для проплати.

Про це глава держави розповів в телефонній розмові з ведучою Аллою Мазур, передає "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

"Була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінасуванням від партнерів, яку вирішують",- сказав глава держави.

Держзамовлення буде виконане

Президент зазначив, що держзамовлення буде повністю виконане до кінця року. Зеленський запевнив, що Україна знайшла власні ресурси, щоб проплатити. Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підтвердив застосування крилатих ракет "Фламінго" для ударів по об'єктах російських загарбників.

Зеленський Володимир виробництво ракети ракета Фламінго
+23
Один с Буревестником носится другой с Хламингами !
26.10.2025 22:10 Відповісти
+18
Відразу три тисячі штук?
26.10.2025 22:10 Відповісти
+18
Бо гроші звиздив Міндіч...
26.10.2025 22:11 Відповісти
26.10.2025 22:10 Відповісти
По твоєму російські фашисти та українці однакові. Навіщо ти зрівняла жертву і нападника? Це російське ІПСО.
показати весь коментар
26.10.2025 22:21 Відповісти
а це не про зраду - в вересні ротами кіношників обіцяти по 7 в день, а жовтні казати ми нарешті знайшли на це гроші...
показати весь коментар
26.10.2025 22:54 Відповісти
УКРАЇНСЬКИЙ ФОРБС ( Єрмаківський?)

03 вересня 14:30 УСІКЛИ ? а тепер читаймо новину за вересень

Виробник ракети «Фламінго» відкриває в Данії завод із виготовлення твердого ракетного палива

Українська компанія FPRT із 1 грудня розпочне виробництво твердого ракетного палива в Данії. Про це пише https://www.dr.dk/nyheder/indland/firmaet-bag-ukraines-nye-supervaaben-skal-starte-produktion-i-danmark Danmarks Radio з посиланням на конфіденційний лист.

https://forbes.ua/magazine-subscription?utm_source=site&utm_medium=lead Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця https://forbes.ua/magazine-subscription?utm_source=site&utm_medium=lead передплата саме для вас.
Деталі

Виробничий об'єкт розташують поблизу авіабази Скридструп, де базуються винищувачі F-35 Королівських військово-повітряних сил Данії. Компанію FPRT заснувала Fire Point, розробник української крилатої ракети «Фламінго». Для цієї ракети використовують тверде ракетне паливо, яке характеризується швидким займанням і стабільним горінням. На відміну від рідкого палива, воно не потребує заправки перед запуском і є зручнішим у використанні та зберіганні. За інформацією Danmarks Radio, FPRT уже отримала данський реєстраційний номер CVR. Компанія також запустила вебсайт, де анонсує масштабний проєкт зі створення ********* виробництва в місті Военс. «Ми спеціалізуємося на розробці та виготовленні компонентів ракетних двигунів. Кваліфікаційні й експлуатаційні випробування проводять на наших спеціалізованих об'єктах поза межами заводу. Наша діяльність підтримує програми, критичні для національної оборони Данії», - зазначається на сайті FPRT.

Контекст

Компанію Fire Point заснували на початку повномасштабного вторгнення фахівці з різних галузей, об'єднані ідеєю розробки доступних, але ефективних дронів, здатних конкурувати з іранськими БпЛА Shahed, які Росія застосовує у війні проти України. Сьогодні Fire Point щодня виготовляє близько 100 дронів, кожен із яких коштує $55.

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, співпрацюючи з Associated Press, опублікував знімок крилатої ракети «Фламінго», зазначивши, що її дальність польоту Ascending System становить понад 3000 км. Фотографію було зроблено 14 серпня в цеху Fire Point, однієї з провідних оборонних компаній України. За словами Лукацького, ракету вже запущено в серійне виробництво.

Як пізніше уточнило видання Defence Express, на знімку, ймовірно, зображена крилата ракета FP-5, яку компанія презентувала на виставці IDEX-2025 в ОАЕ у лютому 2025 року. Зовнішній вигляд «Фламінго» та FP-5, а також їхні характеристики - великі ракети з прямим фіксованим крилом і двигуном над фюзеляжем - вказують на унікальність цієї розробки, яка не має прямих аналогів у світі.

Характеристики ракети FP-5: дальність польоту 3000 км, тривалість польоту понад чотири години, максимальна швидкість 950 км/год, крейсерська швидкість 850-900 км/год, розмах крила - 6 м, максимальна злітна вага - 6 т, вага бойової частини - 1 т.

Президент Зеленський назвав «Фламінго» найуспішнішою серед українського озброєння та повідомив, що https://forbes.ua/news/ukraina-planue-rozpochati-masove-virobnitstvo-dalekobiynikh-raket-flamingo-do-kintsya-roku-zelenskiy-foto-21082025-32119 серійне виробництво ракети планується розпочати наприкінці 2025-го - на початку 2026 року.

https://forbes.ua/news/nabu-rozslidue-mozhlivu-koruptsiyu-u-virobnika-droniv-fire-point-kyiv-independent-29082025-32285 НАБУ розслідує можливу корупцію у виробника дронів Fire Point - Kyiv Independent
26.10.2025 23:10 Відповісти
26.10.2025 22:58 Відповісти
А обворовывать солдат это ИПСО или не ИПСО. Или так и надо
показати весь коментар
26.10.2025 23:04 Відповісти
Це не ІПСО, а ти тугодум... Сцяти в очі виборцям - це тема обох "вовіків"
показати весь коментар
26.10.2025 23:28 Відповісти
Бо треба не язиком молоти, а діяти мовчки.
показати весь коментар
26.10.2025 22:40 Відповісти
невідома кількість неіснуючих ракет фуфломінго .Забув про балістику "зелупа 1"
показати весь коментар
26.10.2025 23:12 Відповісти
26.10.2025 22:10 Відповісти
26.10.2025 22:11 Відповісти
Данилов з умеровим та генпрокурором, уже шукають зниклі гроші на ракетні програми?!?!?
Невже, гроші в Козині «закопані», на ділянках отих дивних споруд маєтків!?!?
показати весь коментар
26.10.2025 22:13 Відповісти
26.10.2025 22:42 Відповісти
26.10.2025 22:46 Відповісти
26.10.2025 22:47 Відповісти
Зеленський знову щось міцне нюхнув.
Напевно друг Міндіч знову щось ''веселе'' свому квартальному другу Зєлі прислав.
показати весь коментар
26.10.2025 22:12 Відповісти
"держзамовлення буде повністю виконане до кінця року" - якого року?
показати весь коментар
26.10.2025 22:13 Відповісти
Держзамовлення на виробництво вітчизняних ракет "Фламінго" буде повністю виконане , якщо "Фламінго" зможе долетіти до кремля. а не до кордону РФ.
показати весь коментар
26.10.2025 22:18 Відповісти
До кордону і любий "кукурузник" долетить.
показати весь коментар
26.10.2025 22:32 Відповісти
Какое еще Фламинго? Ракеты Фламинго существуют только в больной голове Зеленского и пропоганданов из телемарафона!
показати весь коментар
26.10.2025 22:13 Відповісти
ну, чого ви?
ще є на фотожабах.
навіть директориня, на фоні якогось макету щось булькала.
по тридцять штук в день.
26.10.2025 22:17 Відповісти
Головне, що під це освоюються реальні гроші.
показати весь коментар
27.10.2025 00:23 Відповісти
та ні у Трампа думали за Фламіго видати обіцяні ERAM , щоб не злити ху а зЄ збрехали, бо думали ERAMи видати за -Фламінго
показати весь коментар
А ті що працюють на марафоні та на 24-му пустили інфу, що Фламінги вже просто складаються взапас для скорого наступу Сирського
26.10.2025 22:23 Відповісти
Невже МІНІДІЧ розпакував валізи з офшорів зЄрмакомародерату ?
26.10.2025 22:15 Відповісти
Та дайте йому ще одну доріжку, нехай не 3,14здить, бо вже блювотний рефлекс...
26.10.2025 22:15 Відповісти
2027 року.
26.10.2025 22:17 Відповісти
Так ти ж казав шо їх вже виготовили тільки перефарбувати треба
26.10.2025 22:18 Відповісти
Віримо,віримо - він нам ще жодного разу не *******!
26.10.2025 22:18 Відповісти
******, не надоело врать обо всем что попало, в одном предложении то одно то другое. Были технологические проблемы, потом уже задержка в финансировании, ты определись уже
26.10.2025 22:18 Відповісти
Мали ж в ОПі скинутись на Фламінго - шо пішло не так?
26.10.2025 22:18 Відповісти
Зірвався віслючий план видавати удари неотриманими томагавками за роботу гіпотетичних фламінго. Але це ж було вже в Остапа Бендера, який заробляв на ярмарку тим, що видавав грудастого ченця за бородату жінку
показати весь коментар
26.10.2025 22:19 Відповісти
це теж тема
26.10.2025 22:29 Відповісти
Так "технологічна" чи "затримка з фінансуванням"??? Шо воно меле???
26.10.2025 22:20 Відповісти
за допомогою
Міндича
ЗЕ стане фламінгою
26.10.2025 22:20 Відповісти
Це схоже як пуйло триндить що до 2030 року у них все буде, і літаки тисячі штук і все все все, мабуть Оманський консультується в нього час від часу про те як мізки нашому лохторату зассикати.
26.10.2025 22:21 Відповісти
цікаві казки на ніч......казкар сьогодні в ударі,правда не ясно яким місцем і об що....
26.10.2025 22:22 Відповісти
Та вже не треба, в наступному році російська економіка колапсує, забули чи шо. Який сенс тоді витрачатися на ракети? Тим більше що після війни в нас будуть гарантії безпеки з євроамериканськими ракетами.
26.10.2025 22:25 Відповісти
"технологічна проблема на виробництві" - це, я так розумію, що кацапи знайшли та роз'їбали місце де їх збирали по ваших злитих фото?
26.10.2025 22:26 Відповісти
та ні Штати зірвали пставки ERAM - про них же теж не чути , а їх піарили паралельно
показати весь коментар
26.10.2025 22:32 Відповісти
Штаты сорвали поставки ERAM - поэтому технологические проблемы на производстве Фламинго, вы это хотели сказать?
показати весь коментар
26.10.2025 23:27 Відповісти
26.10.2025 23:46 Відповісти
Кожен день одні пройоби - немає державників при владі - одні хапуги і *********
26.10.2025 22:27 Відповісти
а виявляється 3 вересня укроФОРБС написав це
-Президент Зеленський назвав «Фламінго» найуспішнішою серед українського озброєння та повідомив, що https://forbes.ua/news/ukraina-planue-rozpochati-masove-virobnitstvo-dalekobiynikh-raket-flamingo-do-kintsya-roku-zelenskiy-foto-21082025-32119 серійне виробництво ракети планується розпочати наприкінці 2025-го - на початку 2026 року.

стаття уся вище
26.10.2025 23:14 Відповісти
В коли у нас при владі державники були можете нагадати?
26.10.2025 23:23 Відповісти
А як із "Нептунами"?
26.10.2025 22:33 Відповісти
Трохи краще... але.. тссс!! то - папередникі замовили і профінансували розробку! а великі чмути ********** - обсирали, як і багато что іншого
показати весь коментар
26.10.2025 23:26 Відповісти
Оманська Гнида сподівається що до кінця року про фламіндічи забудуть
26.10.2025 22:34 Відповісти
Балістики у мохнорилого дебіла навіть в планах нема.
26.10.2025 22:35 Відповісти
Слухай, йому набрехати не складно, але чи треба тобі його брехня? Ракет від цього, на жаль, не додається... ((
26.10.2025 23:24 Відповісти
3000 ракет за 2 місяці-віримо,як і в мільярд дерев.
26.10.2025 22:38 Відповісти
Гумор в стилі фарсу з нього ніколи не вийде.
26.10.2025 22:39 Відповісти
Вже готові всі 3 тисячі ракет, тільки одна технологічна проблема з фарбою...заказали рожеву, а приїхала зелена.
26.10.2025 22:39 Відповісти
"50 ( мінімум) ракет на місяць" перетворилися на " певну кількість до кінця року". Це що б не було зовсім невдобно про пеїопередній " звіз..ож".
І " певнукількість" тепер означає -ДВІ. Один Масо- габаритний й Макет, у другу якраз зараз намагаються вставити списаний турбовениляторний двигун від списаного літака...
І що єїж ти Вова, будеш розповідати після дємбєлю?
26.10.2025 22:58 Відповісти
Завжди винні партнери, Байден, Трамп і Порошенко.
26.10.2025 23:08 Відповісти
Останній - партнер московії...
показати весь коментар
26.10.2025 23:21 Відповісти
https://x.com/hashtag/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #Сором В цей день 2019 року Зеленський приїхав у Золоте поговорити з добровольцями, які були проти відведення українських військ: «Я ж не лох».

У підсумку українська армія у 2019 під час "розведення військ" розмінувала та відійшла в поле зі своїх обладнаних позицій у "сірій зоні", по якій почали пересуватися рос.окупанти, обстріли українських позицій не припинились. А у 2022 почалось повномасштабне російське вторгнення.

https://x.com/falledlenin/status/1982332621448163458

26.10.2025 23:26 Відповісти
Чекаємо з нетерпінням. "Новий рік" у москві холопи мають зустрічати при свічках!!!
26.10.2025 23:19 Відповісти
А, це ти, Іванов? Ну, може ви всі такі...
26.10.2025 23:23 Відповісти
Згадався анекдот радянських часів про радянську армію. І вибачте, він російскою, бо там не могло бути української мови ((

- ТоварищЪ капитан, ваше указание выполнено!!!
- Так я вроде ни х... не приказывал??
- Та мы ни х.. и не делали!

Держзамовлення 0, ракет зроблено 0, арифметика ((
26.10.2025 23:22 Відповісти
26.10.2025 23:29 Відповісти
 
 