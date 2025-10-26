Зеленський: Держзамовлення на ракети "Фламінго" буде виконане до кінця року

Президент Володимир Зеленський заявив, що держзамовлення на виробництво вітчизняних ракет "Фламінго" буде повністю виконане до кінця року. Україна знайшла власні ресурси для проплати.

Про це глава держави розповів в телефонній розмові з ведучою Аллою Мазур, передає "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

"Була технологічна проблема на виробництві "Фламінго". Є затримка з фінасуванням від партнерів, яку вирішують",- сказав глава держави.

Держзамовлення буде виконане

Президент зазначив, що держзамовлення буде повністю виконане до кінця року. Зеленський запевнив, що Україна знайшла власні ресурси, щоб проплатити. Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підтвердив застосування крилатих ракет "Фламінго" для ударів по об'єктах російських загарбників.

