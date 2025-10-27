Виробник ракет "Фламінго" і далекобійних дронів раніше був кастинговою агенцією, яка надавала майданчик для зйомок фільмів із Зеленським, - NYT

Компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і балістичних ракет "Фламінго", раніше була кастинговою агенцією, яка надавала послуги, зокрема, для фільмів за участю Володимира Зеленського, коли той ще працював актором. Наразі компанія є одним із найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на 1 мільярд доларів.

Про це пише видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про минуле компанії?

За даними видання, компанія, яка згодом стала Fire Point, займалася кастингом для кінематографічних і телевізійних проєктів, згідно з реєстраційними документами українського уряду.

Її офіційно зареєстрований власник, Єгор Скалига, є виконавчим директором іншої компанії - At Point, яка займається пошуком місць для зйомок фільмів. Технічний директор Fire Point, Ірина Терех, раніше керувала компанією, яка виробляла бетонні вуличні меблі.

New York Times пише, що Fire Point походить з тієї самої української кіно- та телевізійної індустрії, де колись працював чинний президент Володимир Зеленський, коли був актором.

Так, під час зйомок комедії "Вісім найкращих побачень" (2016) із Зеленським у головній ролі компанія з пошуку місць для зйомок фільмів, очолювана власником Fire Point, була зазначена в титрах як відповідальна за пошук місць для зйомок.

Один із найбільших підрядників

Зараз компанія є одним з найбільших підрядників української армії, з контрактами на суму 1 мільярд доларів, пише видання. Це становить близько 10% від усіх оборонних закупівель України цього року.

У близько 30 секретних місцях в Україні Fire Point виробляє вибухові дрони дальньої дії, використовуючи дешеві матеріали, такі як пінопласт, фанера, пластик та композит.

Компанія заявляє, що також нарощує виробництво зброї дальньої дії під назвою Flamingo - з заявленою дальністю близько 1 800 миль і боєзапалом до однієї тонни.

Зв'язки між Fire Point і бізнесменом Тимуром Міндічем

Видання нагадало, що у серпні газета The Kyiv Independent повідомляла, що Національне антикорупційне агентство України перевіряє зв'язки між Fire Point і бізнесменом Тимуром Міндічем, який є співвласником фірми "Квартал 95".

Однак згодом НАБУ заперечило, що проводить розслідування щодо компанії-виробника крилатої ракети "Фламінго".

