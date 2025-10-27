Виробник ракет "Фламінго" і далекобійних дронів раніше був кастинговою агенцією, яка надавала майданчик для зйомок фільмів із Зеленським, - NYT
Компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і балістичних ракет "Фламінго", раніше була кастинговою агенцією, яка надавала послуги, зокрема, для фільмів за участю Володимира Зеленського, коли той ще працював актором. Наразі компанія є одним із найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на 1 мільярд доларів.
Про це пише видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про минуле компанії?
За даними видання, компанія, яка згодом стала Fire Point, займалася кастингом для кінематографічних і телевізійних проєктів, згідно з реєстраційними документами українського уряду.
Її офіційно зареєстрований власник, Єгор Скалига, є виконавчим директором іншої компанії - At Point, яка займається пошуком місць для зйомок фільмів. Технічний директор Fire Point, Ірина Терех, раніше керувала компанією, яка виробляла бетонні вуличні меблі.
New York Times пише, що Fire Point походить з тієї самої української кіно- та телевізійної індустрії, де колись працював чинний президент Володимир Зеленський, коли був актором.
Так, під час зйомок комедії "Вісім найкращих побачень" (2016) із Зеленським у головній ролі компанія з пошуку місць для зйомок фільмів, очолювана власником Fire Point, була зазначена в титрах як відповідальна за пошук місць для зйомок.
Один із найбільших підрядників
Зараз компанія є одним з найбільших підрядників української армії, з контрактами на суму 1 мільярд доларів, пише видання. Це становить близько 10% від усіх оборонних закупівель України цього року.
У близько 30 секретних місцях в Україні Fire Point виробляє вибухові дрони дальньої дії, використовуючи дешеві матеріали, такі як пінопласт, фанера, пластик та композит.
Компанія заявляє, що також нарощує виробництво зброї дальньої дії під назвою Flamingo - з заявленою дальністю близько 1 800 миль і боєзапалом до однієї тонни.
Зв'язки між Fire Point і бізнесменом Тимуром Міндічем
Видання нагадало, що у серпні газета The Kyiv Independent повідомляла, що Національне антикорупційне агентство України перевіряє зв'язки між Fire Point і бізнесменом Тимуром Міндічем, який є співвласником фірми "Квартал 95".
Однак згодом НАБУ заперечило, що проводить розслідування щодо компанії-виробника крилатої ракети "Фламінго".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В тумане моря голубой )
И кинул всех в краю родном...
Гоф, учора все роз'яснив.
-До канца года будєт ізготовлєно " нєкоторое калічєство Фламінгов( в імєнно- ДВА. Одін массово- габарітний макєт, аднаму січас прікручівают спісаній турбовєнтіляторній двігатєль).
А той " мільярд"-вигадка( НАБУ записала розмову у МІндіча про 5 ярдів).
Те що компанія має прямий зв'язок із Зельцем - це просто співпало.
кастінг, взагалі то - це сутенери
втік із краіни , а про фінансування Фламінгів забув
Ого! Они ещё и баллистические оказывается
не сьогодні-завтра буде побудовано завод з відновлення випуску цих двигунів десь в Покровську чи Харкові і Манько передасть кацапам точні координати в тіктоці
Кухарки наконец могут управлять государством
Ну шо, Владимир Ильич, довольны Владимиром Александровичем?
Тепер зі змінною швидкістю після цієї статті в Нью-Йорк таймс - почнуть з'являтись у різних авторитетних медіа все цікавіші і цікавіші матеріали - про брудні злочинні і зрадницькі діяння команди Єрмака-Зеленського-Міндіча-Татарова.
Вишенькою на торті напевно будуть розслідування Белінгкет і оприлюднення плівок розмов Зеленського з командою на золотих унітазах і діамантових біде Міндіча.
Нас очікують дуже цікаві відкриття злочинів команди Зеленського під час війни проти москальських окупантів.
Хоча ця скотина може таємно мігрувати - у нього декілька паспортів різних країн.