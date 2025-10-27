УКР
4 603 52

Виробник ракет "Фламінго" і далекобійних дронів раніше був кастинговою агенцією, яка надавала майданчик для зйомок фільмів із Зеленським, - NYT

фламінго ракета

Компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і балістичних ракет "Фламінго", раніше була кастинговою агенцією, яка надавала послуги, зокрема, для фільмів за участю Володимира Зеленського, коли той ще працював актором. Наразі компанія є одним із найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на 1 мільярд доларів.

Про це пише видання New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про минуле компанії?

За даними видання, компанія, яка згодом стала Fire Point, займалася кастингом для кінематографічних і телевізійних проєктів, згідно з реєстраційними документами українського уряду.

Її офіційно зареєстрований власник, Єгор Скалига, є виконавчим директором іншої компанії - At Point, яка займається пошуком місць для зйомок фільмів. Технічний директор Fire Point, Ірина Терех, раніше керувала компанією, яка виробляла бетонні вуличні меблі.

New York Times пише, що Fire Point походить з тієї самої української кіно- та телевізійної індустрії, де колись працював чинний президент Володимир Зеленський, коли був актором.

Так, під час зйомок комедії "Вісім найкращих побачень" (2016) із Зеленським у головній ролі компанія з пошуку місць для зйомок фільмів, очолювана власником Fire Point, була зазначена в титрах як відповідальна за пошук місць для зйомок.

Читайте також: Українська Fire Point може розпочати виробництво в Данії найближчими місяцями, - Поульсен

Один із найбільших підрядників

Зараз компанія є одним з найбільших підрядників української армії, з контрактами на суму 1 мільярд доларів, пише видання. Це становить близько 10% від усіх оборонних закупівель України цього року.

У близько 30 секретних місцях в Україні Fire Point виробляє вибухові дрони дальньої дії, використовуючи дешеві матеріали, такі як пінопласт, фанера, пластик та композит. 

Компанія заявляє, що також нарощує виробництво зброї дальньої дії під назвою Flamingo -  з заявленою дальністю близько 1 800 миль і боєзапалом до однієї тонни.

Читайте також: Зеленський: Держзамовлення на ракети "Фламінго" буде виконане до кінця року

Зв'язки між Fire Point і бізнесменом Тимуром Міндічем

Видання нагадало, що у серпні газета The Kyiv Independent повідомляла, що Національне антикорупційне агентство України перевіряє зв'язки між Fire Point і бізнесменом Тимуром Міндічем, який є співвласником  фірми "Квартал 95".

Однак згодом НАБУ заперечило, що проводить розслідування щодо компанії-виробника крилатої ракети "Фламінго".

Читайте також: НАБУ розслідує зв’язок виробника ракет "Фламінго" з Міндічем, він виявився найбільшим постачальником Міноборони, – Kyiv Independent (оновлено)

Автор: 

виробництво (1800) дрони (6188) Міндіч Тимур (24) ракета Фламінго (1)
Топ коментарі
+27
27.10.2025 23:36 Відповісти
+22
Що це за наєзди на Країну Мрій ?
27.10.2025 23:33 Відповісти
+20
який кінчений зельоний стыд
27.10.2025 23:35 Відповісти
Що це за наєзди на Країну Мрій ?
27.10.2025 23:33 Відповісти
... краще б одразу танком пройтись? без наєздов...
27.10.2025 23:36 Відповісти
І швець і жнець і в дуду грець...
28.10.2025 00:52 Відповісти
Нема часу вчитися - війна. За два роки від кастинга до ракетобудування.
27.10.2025 23:33 Відповісти
Летит Флиминдич одинокий
В тумане моря голубой )
27.10.2025 23:36 Відповісти
Он деньги скрыл в сране далекой
И кинул всех в краю родном...
27.10.2025 23:41 Відповісти
...і кінул всех в стане родной
28.10.2025 00:13 Відповісти
А сколько лет от саун в Zосскве до Гигаватника Потужности ?
27.10.2025 23:37 Відповісти
2-3 тижні. Ну, максимум, до кінця весни.
27.10.2025 23:41 Відповісти
Тобто всё с росийскими бизнесс-связями а может и капиталом.
27.10.2025 23:35 Відповісти
який кінчений зельоний стыд
27.10.2025 23:35 Відповісти
27.10.2025 23:36 Відповісти
О, Уляна! Давненько не чули
27.10.2025 23:41 Відповісти
Ахаха, от і фінал чергового зеленого балаболічтичного проєкту
27.10.2025 23:38 Відповісти
Не потрібно " напрасліну" на Гофмаршала..
Гоф, учора все роз'яснив.
-До канца года будєт ізготовлєно " нєкоторое калічєство Фламінгов( в імєнно- ДВА. Одін массово- габарітний макєт, аднаму січас прікручівают спісаній турбовєнтіляторній двігатєль).
А той " мільярд"-вигадка( НАБУ записала розмову у МІндіча про 5 ярдів).
27.10.2025 23:40 Відповісти
27.10.2025 23:42 Відповісти
А тепер питання по суті - колір змінять з ржевого змінять? Ну хоча б на голубий для ясності.
27.10.2025 23:51 Відповісти
ділов то! весь зелений корабельний дипкорпус, і не тільки він, раніше надавав послуги на об'їздних шляхах українських міст, а також знімався на майданчиках для зйомок фільмів, в яких фсб знімала зєлёнського, та в яких він і сам залюбки знімався, як композитор та піаніст! )
27.10.2025 23:42 Відповісти
Та оці балачки про рожевого фламінго брехня ? А я дурний повірив . Тона динаміта прилетить до мацкви, буде дуже дивно. Ех.
27.10.2025 23:42 Відповісти
І що? Кожен може перепрофілюватися. Отак - із домохозяйки у військові конструктори. Країна можливостей.
Те що компанія має прямий зв'язок із Зельцем - це просто співпало.
27.10.2025 23:44 Відповісти
кастінг - це не домогосподарки

кастінг, взагалі то - це сутенери
27.10.2025 23:55 Відповісти
пздц
27.10.2025 23:45 Відповісти
''Головний постачальник'', а на кожному каналі хлопці просять допомогти всім!
27.10.2025 23:45 Відповісти
Гаманець Зеленського , дружбан Міндіч ,
втік із краіни , а про фінансування Фламінгів забув
27.10.2025 23:46 Відповісти
Оце попиляли грошенят та будуть продовжувати...
27.10.2025 23:49 Відповісти
Без коментарів....не знаю на скільки вистачить терпіння...
27.10.2025 23:49 Відповісти
"Компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і балістичних ракет "Фламінго"

Ого! Они ещё и баллистические оказывается
27.10.2025 23:54 Відповісти
Взагалі то фламінго класифікуються як дрон, в вже потім ракета!!!
27.10.2025 23:59 Відповісти
а двигун у нього зі списаних літаків столітньої давності

не сьогодні-завтра буде побудовано завод з відновлення випуску цих двигунів десь в Покровську чи Харкові і Манько передасть кацапам точні координати в тіктоці
28.10.2025 00:03 Відповісти
Це по яким характеристикам Фламинго - дрон, чому не ракета
28.10.2025 00:10 Відповісти
Зеленский осуществил ленинскую мечту
Кухарки наконец могут управлять государством
Ну шо, Владимир Ильич, довольны Владимиром Александровичем?
27.10.2025 23:55 Відповісти
Владимир Ильич- псевдоним , а в натуре Вохен Ицкович Бланк.
28.10.2025 00:35 Відповісти
Перша куля в лузу пішла.
Тепер зі змінною швидкістю після цієї статті в Нью-Йорк таймс - почнуть з'являтись у різних авторитетних медіа все цікавіші і цікавіші матеріали - про брудні злочинні і зрадницькі діяння команди Єрмака-Зеленського-Міндіча-Татарова.

Вишенькою на торті напевно будуть розслідування Белінгкет і оприлюднення плівок розмов Зеленського з командою на золотих унітазах і діамантових біде Міндіча.

Нас очікують дуже цікаві відкриття злочинів команди Зеленського під час війни проти москальських окупантів.
27.10.2025 23:57 Відповісти
ой, дуже несподівано, сутенери з сутенерської кампанії - виробник фуфла за міліард доларів, яки чи то не літає, чи то не попадає, чи то не існує

27.10.2025 23:59 Відповісти
Теоретично будь який профан може купити технічну документацію, найняти фахівців, знайти замовника, отримати передплату і знайти виробника. Але схоже що у "зелених" на практиці вийде "Велике ракетобудування" яке проросло з "Великого будівництва".
28.10.2025 00:01 Відповісти
так, для випуску двигунів АІ-25 якраз на дорозі валяються міліард фахівців
28.10.2025 00:05 Відповісти
Кастінг фламінгі відбувся, було красиво і рожево - що вам ще треба?
28.10.2025 00:10 Відповісти
Бюджет на фламінго пиляють! А ракети будуть там де мільйон дерев, мільйон дронів, там де всі обіцянки великосяйного!
28.10.2025 00:10 Відповісти
New York Times жжот)) Свінарчук - а шо так можно було?!
28.10.2025 00:13 Відповісти
Хто знає , де наразі Міндіч ??
28.10.2025 00:14 Відповісти
Та ніби то сховався у Відні.
Хоча ця скотина може таємно мігрувати - у нього декілька паспортів різних країн.
28.10.2025 00:20 Відповісти
28.10.2025 00:22 Відповісти
Датчанам та голандцям на замітку - дивіться кому і куди ви даєте свої гроші.
28.10.2025 00:24 Відповісти
Звичайна афера команди " 95 квартал таінш."
28.10.2025 00:33 Відповісти
Я це навіть коментувати не буду. Країна кончениї імбецилів, які посадили собі на шиї прокацапського клоуна. Ще й дивуються , чому війну не виграють. Ось чому!
28.10.2025 00:34 Відповісти
Піар на цих довгих фламінго зробили величезний в це по суті, розробки 70 років.
28.10.2025 00:41 Відповісти
Напевно ми на порозі, великого скандалу.
28.10.2025 00:48 Відповісти
Походу будь-кого з оточення ЗЄ можна і треба буде сміливо знищувати. Порядних людей серед них нема.
28.10.2025 00:55 Відповісти
Так ми ніколи війну не закінчимо якщо зеленим вигідно виробляти зброю
28.10.2025 01:06 Відповісти
Здається зе використовує державу для власного збагачення
28.10.2025 01:07 Відповісти
Зеленский всех друзей пристроил на отмывание денег. Всю свою мафию обогатить решил получая помощь для Украины перенаправляя ее всем своим друзьям. Евреи удивительно ловкие аферисты. Помогите Украине, а я помогу своим друзьям стать сказочно богатыми. Ловкость ума и отсутствие совести делают сказочно богатыми.
28.10.2025 01:08 Відповісти
 
 