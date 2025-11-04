НАБУ расследует возможное завышение цен на БПЛА компанией Fire Point, - Касьянов

НАБУ проводит расследование по факту возможного завышения цен на конкретные беспилотники компанией Fire Point, которые Министерство обороны Украины закупило для украинской армии на средства, поступившие, в частности, от правительства Дании.

передает Цензор.НЕТ.

Он приводит материал датского издания Frihedsbrevet.

Подробности

Журналисты напомнили, что правительство Дании выделило 500 млн крон на создание украинских оборонных предприятий в стране. В рамках этого соглашения в Дании в скором времени будет создано предприятие Fire Point.

Однако украинские СМИ сообщили, что украинская Fire Point находится под следствием НАБУ по подозрению в незаконном завышении цен на беспилотники.

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен опроверг расследование коррупции на одной из пресс-конференций.

В середине октября Fire Point подтвердила "Зеркалу недели" факт расследования:

"Возбуждено дело в отношении должностных лиц Министерства обороны и Службы безопасности Украины, которые, действуя совместно с представителями компаний-поставщиков, могли завысить закупочные цены на беспилотники. В рамках дела проверяются семь компаний, в том числе наша".

Касьянов - свидетель по делу

Майор Юрий Касьянов заявил, что Fire Point в сотрудничестве с высокопоставленными чиновниками Украины установила цену на свои беспилотники выше законной.

Журналистам Frihedsbretet он рассказал, что является свидетелем в расследовании дела Fire Point. В частности, Касьянов предоставил журналистам повестку от НАБУ. В Бюро также подтвердили, что он причастен к "одному из их дел".

Касьянов отметил, что расследование предполагает, что компания Fire Point в сотрудничестве с высокопоставленными чиновниками якобы осуществляла незаконное завышение цен на конкретные беспилотники, которые Министерство обороны Украины закупило для украинской армии на средства, поступившие, в частности, от правительства Дании.

"В деле НАБУ против Fire Point я выступаю как свидетель. Я технический специалист, который знает, сколько может стоить дрон и его возможности, и я даю экономическую экспертизу расходов, которые лежат в основе сомнений НАБУ относительно цены, которую государство заплатило за эти дроны", - рассказал он Frihedsbrevet.

По словам офицера, он дал три показания по делу, расследование еще продолжается.

3 октября, на следующий день после его первых показаний, подразделение Касьянова расформировали из-за "недостаточной эффективности".

Реакция Дании

Журналисты обратились к министру обороны Троельсу Лунду Поульсену с вопросом о том, как он и министерство обороны Дании относятся к обвинениям в адрес Fire Point, предприятие которой вскоре будет создано на датской территории

Там ответили:

"Министерство обороны запросило у украинских властей заявление-информацию по данному вопросу. Ответ пока не получен, поэтому Министерство обороны в настоящее время не будет давать дальнейших комментариев по этому вопросу".

Издание также обратилось в посольство Украины с просьбой высказать свое мнение по поводу критики со стороны Юрия Касьянова, но ответа не получило. В Fire Point также отказались комментировать ситуацию.

Что предшествовало?

Ранее издание The New Yor Times сообщало, что компания Fire Point, которая занимается производством дальнобойных дронов и ракет "Фламинго", ранее была кастинговым агентством, которое предоставляло услуги, в частности, для фильмов с участием Владимира Зеленского, когда тот еще работал актером. Сейчас компания является одним из крупнейших подрядчиков для украинской армии, имея контракты на 1 миллиард долларов.

