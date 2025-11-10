УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7887 відвідувачів онлайн
Новини Бізнес Міндіча
9 717 28

НАБУ проводить обшуки у співвласника "Квартал-95" Міндіча, - ЗМІ

Обшук у Міндіча в Києві проводить НАБУ. Що відомо?

Національне антикорупційне бюро прийшло із обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча вранці 10 листопада.

Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники зазначили, що обшук проходить у Києві.

Наразі про інші деталі не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держфінмоніторинг не надає НАБУ дані щодо руху коштів компанії Fire Point, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

За даними ЗМІ, Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

НАБУ (5729) обшук (2061) Міндіч Тімур (331)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
нарешті! З нетерпінням чекаємо обшуків на Банковій, у бункері, де поїдають мівіну!
показати весь коментар
10.11.2025 09:14 Відповісти
+27
Зараз знов Малюка з ланцюга на НАБУ спустять.
показати весь коментар
10.11.2025 09:14 Відповісти
+22
Нарешті НАБУ взялося за тимурку та його команду. Будем очікувати, коли буде покараний і головний мародер країни, який поки що володіє недоторканістю
показати весь коментар
10.11.2025 09:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.11.2025 09:11 Відповісти
нарешті! З нетерпінням чекаємо обшуків на Банковій, у бункері, де поїдають мівіну!
показати весь коментар
10.11.2025 09:14 Відповісти
На які знахідки ви чекаєте після двох місяців підчистки?
Нічого не знайдуть, скажуть нема складу злочину.
Зе буде цілий тиждень потужно гундосити про кришталеву чистоту своїх друзів.
показати весь коментар
10.11.2025 09:30 Відповісти
Зараз знов Малюка з ланцюга на НАБУ спустять.
показати весь коментар
10.11.2025 09:14 Відповісти
Якщо зараз СБУ знову почне пресувати НАБУ, то висновок один - Зеленський тісно пов'язаний з корупцією в Україні.
показати весь коментар
10.11.2025 09:23 Відповісти
Цей висновок давно зроблено, тільки що з того? Ці смарагдові виродки недоторкані.
показати весь коментар
10.11.2025 09:36 Відповісти
А если сбу не начнёт террор против набу, то зеля чист как ангел? Не смешите мои помидоры!)))
показати весь коментар
10.11.2025 09:43 Відповісти
Капець одкровення. 😁
показати весь коментар
10.11.2025 09:53 Відповісти
Та это уже давным давно ясно, проснись
показати весь коментар
10.11.2025 13:51 Відповісти
Нарешті НАБУ взялося за тимурку та його команду. Будем очікувати, коли буде покараний і головний мародер країни, який поки що володіє недоторканістю
показати весь коментар
10.11.2025 09:16 Відповісти
А де фото/відео? Хочу подивитися як люди "кварталівці" живуть
показати весь коментар
10.11.2025 09:20 Відповісти
Та міндіч же, начебто, за кордоном? Чи ні?
показати весь коментар
10.11.2025 09:22 Відповісти
толку з того, з тих обшуків, після двох місяців, коли стало відомо про відкриття кримінальної справи проти Міндіча та інших корупціонерів. Все вони переховали, а особливо дошкульні компромати знищили. Цей общук не дасть нічого такого, з чим можна буде йти до суду стосовно посадки корупціонерів.
показати весь коментар
10.11.2025 09:24 Відповісти
Знову вистава для дурнів. Як з коломИйським, який нібито в "сізо", а насправді в карпатській резиденції вже втомився пити віскі...

Дали "міндічу" час усе підчистити, а потім -- "обшук"
показати весь коментар
10.11.2025 09:25 Відповісти
Интересно, а НАБУ разувалось, как при обыске в маетке у Бени?
показати весь коментар
10.11.2025 09:27 Відповісти
І ноги мили!!!
показати весь коментар
11.11.2025 00:54 Відповісти
хочуть викрасти у друга прєзє клістрони для фламінго, у пратівні!!!
показати весь коментар
10.11.2025 09:30 Відповісти
Ось що ФБР животворяща робить...
показати весь коментар
10.11.2025 09:39 Відповісти
А в Австрію візит буде?
показати весь коментар
10.11.2025 09:46 Відповісти
Тепер коли втік за кордон (попередили та відпустили), можна і обшукувати.
Бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада - це відбулося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".
показати весь коментар
10.11.2025 10:07 Відповісти
"Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі" - це часом не про вертольоти https://uk.wikipedia.org/wiki/RAH-66_Comanche RAH-66 Comanche які "збиралися" в Одесі? Бо щось схема дуже схожа на Хламінгі: вони є, але їх ніхто не бачив.
І якщо навіть у міндіча позачищали хвости по справі FirePoint, то з Одеським припортовим (це десь 2020-2021 роки) могли документики залишитися: бухгалтери могли забути в архів сходити.
показати весь коментар
10.11.2025 10:09 Відповісти
Міндіч може вивести на Зеленського та Єрмака, тому його поки що тримають в Австрії. Поки що ще живий( згадаймо Портнова)...
показати весь коментар
10.11.2025 10:24 Відповісти
В мене особисто вже така "новина" нічого крім сміху і огиди не викликає.
показати весь коментар
10.11.2025 10:29 Відповісти
+1. Бо результат буде = 0.
показати весь коментар
10.11.2025 10:40 Відповісти
"До святої людини прийшли шахраї та гвалтівники! Ну як так можна? Куди дивиться президент???"
показати весь коментар
10.11.2025 10:39 Відповісти
Навколо зеленського роботи не початий край з приводу корупції ця гнида має відповідати за свої вчинки
показати весь коментар
10.11.2025 10:45 Відповісти
 
 