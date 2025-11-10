НАБУ проводить обшуки у співвласника "Квартал-95" Міндіча, - ЗМІ
Національне антикорупційне бюро прийшло із обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча вранці 10 листопада.
Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники зазначили, що обшук проходить у Києві.
Наразі про інші деталі не відомо.
Що передувало?
Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч виїхав з України.
За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.
В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.
За даними ЗМІ, Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нічого не знайдуть, скажуть нема складу злочину.
Зе буде цілий тиждень потужно гундосити про кришталеву чистоту своїх друзів.
люди"кварталівці" живуть
Дали "міндічу" час усе підчистити, а потім -- "обшук"
Бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада - це відбулося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".
І якщо навіть у міндіча позачищали хвости по справі FirePoint, то з Одеським припортовим (це десь 2020-2021 роки) могли документики залишитися: бухгалтери могли забути в архів сходити.