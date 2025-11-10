НАБУ проводить обшуки у співвласника "Квартал-95" Міндіча, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро прийшло із обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча вранці 10 листопада.

Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники зазначили, що обшук проходить у Києві.

Наразі про інші деталі не відомо.

Що передувало?

Раніше нардеп депутат Ярослав Железняк повідомляв, що близький до Офісу Президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч виїхав з України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Міндіч переховується від НАБУ в Австрії.

В НАБУ готують підозру співвласнику "Студії "Квартал 95" Тімуру Міндичу. Відповідну інформацію журналістам озвучив "впливовий співрозмовник" в антикорупційних органах.

За даними ЗМІ, Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі.

