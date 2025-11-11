Обстоятельства побега совладельца "Квартал-95" Миндича расследуются, попробуем его вернуть, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро изучает обстоятельства побега совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича из Украины.

Об этом в эфире УП заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы исследуем обстоятельства его побега, мы детально разбираем шаг за шагом, кто ему помогал, и всему этому будет дана надлежащая оценка", - отметил он.

Смотрите: Заместитель руководителя САП Синюк мог сорвать дело Миндича, - СМИ. ВИДЕО

По словам Абакумова, Миндич, вероятно, узнал о том, что у него будут проводиться обыски, и покинул территорию Украины

"Но мы сделаем все, чтобы попытаться вернуть его в страну", - сказал он, напомнив о "практике выдачи".

"Будем смотреть, где он находится. Я сегодня слышал, что он уже в Израиле, поэтому будем делать все для того, чтобы вернуть", - подытожил представитель НАБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Читайте также: Вывезти Миндича перед обысками, чтобы потом сказать о "неотвратимости наказания" – это как убить лису, а через несколько часов вступить в Greenpeace, - Ткач