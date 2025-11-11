РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12167 посетителей онлайн
Новости Миндич уехал из Украины Бизнес Миндича Коррупция в энергетике
2 939 37

Обстоятельства побега совладельца "Квартал-95" Миндича расследуются, попробуем его вернуть, - НАБУ

Бегство Миндыча из Украины. Что говорят в НАБУ?

Национальное антикоррупционное бюро изучает обстоятельства побега совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича из Украины.

Об этом в эфире УП заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы исследуем обстоятельства его побега, мы детально разбираем шаг за шагом, кто ему помогал, и всему этому будет дана надлежащая оценка", - отметил он.

Смотрите: Заместитель руководителя САП Синюк мог сорвать дело Миндича, - СМИ. ВИДЕО

По словам Абакумова, Миндич, вероятно, узнал о том, что у него будут проводиться обыски, и покинул территорию Украины

"Но мы сделаем все, чтобы попытаться вернуть его в страну", - сказал он, напомнив о "практике выдачи".

"Будем смотреть, где он находится. Я сегодня слышал, что он уже в Израиле, поэтому будем делать все для того, чтобы вернуть", - подытожил представитель НАБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте также: Вывезти Миндича перед обысками, чтобы потом сказать о "неотвратимости наказания" – это как убить лису, а через несколько часов вступить в Greenpeace, - Ткач

Автор: 

НАБУ (4676) побег (384) Миндич Тимур (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
повернути з Ізраїлю?... це все одно, аби змусити їх визнати Голодомор в Україні...
показать весь комментарий
11.11.2025 12:09 Ответить
+7
Ну шо 73% лошари, як вам ваші "нові ліца в політиці" ? Ви задоволені, чи треба ще добавити "потужності" ?
показать весь комментарий
11.11.2025 12:11 Ответить
+6
Міндіч виїхав з України по паспорту Ізраїля, - нардеп Гончаренко.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мєнтально?
показать весь комментарий
11.11.2025 12:09 Ответить
повернути з Ізраїлю?... це все одно, аби змусити їх визнати Голодомор в Україні...
показать весь комментарий
11.11.2025 12:09 Ответить
Ізраїль своїх громадян не повертає !!!!
показать весь комментарий
11.11.2025 12:09 Ответить
ще й як повертає, але Україна не США і не Великобританія
показать весь комментарий
11.11.2025 12:28 Ответить
Як не дивно -видає, але не у всі країни.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:30 Ответить
Міндіч виїхав з України по паспорту Ізраїля, - нардеп Гончаренко.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:09 Ответить
А тепер нехай повертається з Ізраїлю по паспорту України. Так заповідав великий ЗЕ...
показать весь комментарий
11.11.2025 12:43 Ответить
Повернете-Зєля його обнулить і на цьому все
показать весь комментарий
11.11.2025 12:09 Ответить
З Ізраїля вицарапати Міндіча? - він себе чує?
показать весь комментарий
11.11.2025 12:10 Ответить
Зеленський - громадянин Ізраїля, має ізраїльський паспорт як і у міндіча.
Зеля виїде з України аналогічно як і міндіч по своєму ізраїльському паспорту.
Після того, як здасть половину України пуйлу за оманським договорняком.
Майте на увазі.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:17 Ответить
Лякають прізвища, а єжов бєрія та сталін не приймають участі у розслідуванні?
показать весь комментарий
11.11.2025 12:11 Ответить
Каганович є
показать весь комментарий
11.11.2025 12:21 Ответить
В развернувшейся после смерти Ленина в 1924 году острой внутрипартийной борьбе Сталину было крайне важно обеспечить себе поддержку Украины - самой крупной после РСФСР союзной республики. По рекомендации Сталина именно Каганович был избран в 1925 году Генеральным секретарём ЦК КП(б) Украины.

В то время в национальной политике на Украине проводились два курса: на украинизацию - поощрение украинской культуры, языка, школы, выдвижение украинцев в аппарат управления и т. д., - и на борьбу с буржуазным и мелкобуржуазныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC ом нацинализмом. Чётко разграничить эти два курса, особенно в городах и промышленных центрах, было нелегко, и Каганович явно тяготел ко второму курсу: он был безжалостен ко всему, что казалось ему украинским национализмом. У него происходили частые конфликты с председателем СНК Украины Власом Чубарём. Одним из наиболее активных оппонентов Кагановича был также член ЦК КП(б)У и нарком просвещения Украины Александр Шумский, который в 1926 году добился приёма у Сталина и настаивал на отзыве Кагановича с Украины. Хотя Сталин и согласился с некоторыми доводами Шумского, но одновременно поддержал Кагановича, направив специальное письмо в Политбюро ЦК Украины. Дело закончилось отставкой Шумского с поста наркомпроса и отзывом его из УССР.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:31 Ответить
Ну шо 73% лошари, як вам ваші "нові ліца в політиці" ? Ви задоволені, чи треба ще добавити "потужності" ?
показать весь комментарий
11.11.2025 12:11 Ответить
Не втечі, а виїзду. Втечі - це якби наприклад прикордонники виявили, що в Міндіча дружина якась фіктивна (не виглядає на реальне кохання). Не треба плутати незаконні дії з життям повноправного громадянина.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:12 Ответить
а Міндіч інвалід? То може розкажеш як він виїхав при забороні виїзду?
показать весь комментарий
11.11.2025 12:30 Ответить
Тобі ж сказали: всіх кто незаконно виїжджає - знаходять в багажниках, ловлять дронами, фотопастками, пострілами вгору і не тільки. Тобто Міндіч виїхав повністю законно, він не якийсь там ухилянт.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:37 Ответить
А Портнова повернули? Чи загребли "на місці"?
показать весь комментарий
11.11.2025 12:13 Ответить
можете повернути частинами
показать весь комментарий
11.11.2025 12:19 Ответить
Ну шо, ******, навибирали в 2019 році нАвих мАладих та "чесних"? Іржите? Хуже нЯ стАлА?
показать весь комментарий
11.11.2025 12:20 Ответить
Ну цього співолодаря вже відпустили за грошенята, та хопайте інших поки не втекли ...
показать весь комментарий
11.11.2025 12:28 Ответить
танці на граблях самий моднячій танец в Україні. потрібні вибори але лякае думка кого наступного здатен вибрати наш ******** нарід
показать весь комментарий
11.11.2025 12:28 Ответить
Именно побега? Побег мог бы быть из-под стражи.
А так - это утечка внутри НАБУ. За несколько часов до вероятного обыска кто-то внутри НАБУ сдал намерения НАБУ третьим лицам.
Воспользовавшись этой информацией фигурант не сбежал, а избежал личного присутствия.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:29 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 12:29 Ответить
За день до обысков страну также покинули братья
Михаил и Александр Цукерман,

которые могли заниматься финансовыми вопросами в проектах Миндича.

Они фигурируют в материалах ФБР.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:30 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2025 12:31 Ответить
Скільки вже було таких "обставин втечі", але досі ніхто й не почухався. Як наприклад "втеча" Трубіцина за сприяння ГУР і особисто Буданова. Хто був покараний, нагадайте?
""Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов."
До жодної з державних контор не залишилось ані довіри, ані поваги. Гниди на тілі України.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:32 Ответить


Фігурант справи НАБУ про розкрадання державних коштів ТИМУР МІНДІЧ

вперше «засвітився» у ЗМІ 2018 року,

як бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського

у девелоперських та інших проєктах,

а також як один із співвласників «Кварталу 95».

За словами Коломойського,

Міндіч якраз і познайомив його із майбутнім президентом.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:33 Ответить
Яка чудова країна Ізраіль... хтось щось вкраде і одразу в Ізраіль
показать весь комментарий
11.11.2025 12:33 Ответить
Непрозрачные тендеры, миллионные доходы

лиц, приближенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому, привлекают внимание расследователей.

Разоблачили очередного друга Зеленского, зарабатывающего миллионы на электроэнергетике.

Речь идет о режиссере и актере сериала "Слуга Народа" Алексее Кирющенко.

В Центре противодействия коррупции отметили:

"https://my.ua/persons/volodimir-zelenskii Владимир Зеленский называет его "другом"

А если ты друг президента, то тебе все дороги открыты.

Доказано Миндичем и не только".

https://my.ua/news/cluster/2025-09-10-mindich-i-ne-tolko-kak-drug-zelenskogo-kiriushchenko-poluchaet-millionnye-dokhody
показать весь комментарий
11.11.2025 12:44 Ответить
Цікаво, скільки ще друзів ЗЄ харчується з української енергетики?
показать весь комментарий
11.11.2025 12:46 Ответить
Свободу Міндічу (Дєточкіному)!!! Він всі гроші надсилав на сирітські будинки України!
показать весь комментарий
11.11.2025 12:47 Ответить
АХАХА
показать весь комментарий
11.11.2025 12:49 Ответить
Он улєтєл і нє обєщал вернутся.
показать весь комментарий
11.11.2025 12:51 Ответить
та які там обставини. шо там досліджувати? лежав отам ото в лісі біля Тиси цілий тиждень, чекав слушної нагоди. потім переплив річку на кордоні (мало не втонув). як і всі наші ухилянти
показать весь комментарий
11.11.2025 12:54 Ответить
"Будемо дивитись, де він перебуває. Я сьогодні чув, що він вже в Ізраїлі, тож будемо робити все для того, щоб повернути", - підсумував представник НАБУ. Джерело: https://censor.net/ua/n3584374

Зате місцеперебування головного спільника злодія міндіча всім добре відоме, при бажанні кожен громадянин України може щовечора послухати чергову байку від цього персонажа
показать весь комментарий
11.11.2025 12:56 Ответить
 
 