Обстоятельства побега совладельца "Квартал-95" Миндича расследуются, попробуем его вернуть, - НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро изучает обстоятельства побега совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича из Украины.
Об этом в эфире УП заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы исследуем обстоятельства его побега, мы детально разбираем шаг за шагом, кто ему помогал, и всему этому будет дана надлежащая оценка", - отметил он.
По словам Абакумова, Миндич, вероятно, узнал о том, что у него будут проводиться обыски, и покинул территорию Украины
"Но мы сделаем все, чтобы попытаться вернуть его в страну", - сказал он, напомнив о "практике выдачи".
"Будем смотреть, где он находится. Я сегодня слышал, что он уже в Израиле, поэтому будем делать все для того, чтобы вернуть", - подытожил представитель НАБУ.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
Зеля виїде з України аналогічно як і міндіч по своєму ізраїльському паспорту.
Після того, як здасть половину України пуйлу за оманським договорняком.
Майте на увазі.
А так - это утечка внутри НАБУ. За несколько часов до вероятного обыска кто-то внутри НАБУ сдал намерения НАБУ третьим лицам.
Воспользовавшись этой информацией фигурант не сбежал, а избежал личного присутствия.
Михаил и Александр Цукерман,
которые могли заниматься финансовыми вопросами в проектах Миндича.
Они фигурируют в материалах ФБР.
""Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов."
До жодної з державних контор не залишилось ані довіри, ані поваги. Гниди на тілі України.
Фігурант справи НАБУ про розкрадання державних коштів ТИМУР МІНДІЧ
вперше «засвітився» у ЗМІ 2018 року,
як бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського
у девелоперських та інших проєктах,
а також як один із співвласників «Кварталу 95».
За словами Коломойського,
Міндіч якраз і познайомив його із майбутнім президентом.
лиц, приближенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому, привлекают внимание расследователей.
Разоблачили очередного друга Зеленского, зарабатывающего миллионы на электроэнергетике.
Речь идет о режиссере и актере сериала "Слуга Народа" Алексее Кирющенко.
В Центре противодействия коррупции отметили:
"https://my.ua/persons/volodimir-zelenskii Владимир Зеленский называет его "другом"
А если ты друг президента, то тебе все дороги открыты.
Доказано Миндичем и не только".
Зате місцеперебування головного спільника злодія міндіча всім добре відоме, при бажанні кожен громадянин України може щовечора послухати чергову байку від цього персонажа