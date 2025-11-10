Вывезти Миндича перед обысками, чтобы потом сказать о "неотвратимости наказания" – это как убить лису, а через несколько часов вступить в Greenpeace, – Ткач

Журналист-расследователь Михаил Ткач прокомментировал реакцию Офиса президента на расследование НАБУ и САП по схеме хищения в сфере энергетики. В ОП накануне заявили, что "должна быть неотвратимость наказания".

"Ночью вывезти Миндича за несколько часов до обысков, чтобы днем сказать, что Офис президента выступает за "неотвратимость наказания" - это то же самое, что убить лису ради воротника, а уже через несколько часов вступить в Greenpeace в этом воротнике", - заявил журналист.

Напомним, что в ОП, комментируя расследование коррупции в энергетике, заявили, что "должна быть неотвратимость наказания".

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что "каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".

Что предшествовало?

