Вывезти Миндича перед обысками, чтобы потом сказать о "неотвратимости наказания" – это как убить лису, а через несколько часов вступить в Greenpeace, – Ткач

Ткач сравнил побег Миндича и заявления Зеленского о "неотвратимости наказания" с вступлением в Гринпис

Журналист-расследователь Михаил Ткач прокомментировал реакцию Офиса президента на расследование НАБУ и САП по схеме хищения в сфере энергетики. В ОП накануне заявили, что "должна быть неотвратимость наказания".

Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью вывезти Миндича за несколько часов до обысков, чтобы днем сказать, что Офис президента выступает за "неотвратимость наказания" - это то же самое, что убить лису ради воротника, а уже через несколько часов вступить в Greenpeace в этом воротнике", - заявил журналист.

сообщение Ткача

  • Напомним, что в ОП, комментируя расследование коррупции в энергетике, заявили, что "должна быть неотвратимость наказания".
  • Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что "каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".

Читайте также: Близкий к Зеленскому олигарх Миндич выехал из Украины за несколько часов до обысков НАБУ, - СМИ

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте также: После обысков НАБУ у партнера Зеленского Миндича требуем отставки правительства, - заявление "ЕС"

Автор: 

коррупция (8663) обыск (1955) Ткач Михаил (144) Миндич Тимур (32)
Топ комментарии
+16
10.11.2025 22:51
+8
Зеля ти своєю смертю не помреш
показать весь комментарий
10.11.2025 22:57
+8
Зеленський, гарант кривавого мародерства Украіни, отими приблудами95 та осіб з Урядового кварталу!!
Шмигаль з свириденко, можуть вчинити і прикре самогубство!!??
Вкрадені гроші Західних Партнерів, в особливо великих розмірах, чималенькі а статті в ККУ, під час дії воєнного стану та Особливого періоду, суворі, довічні!!
показать весь комментарий
10.11.2025 22:57
Це він про себе сказав,Тк. не зрозумів.
показать весь комментарий
10.11.2025 22:51
73поцентний?
показать весь комментарий
10.11.2025 23:09
"невідворотність покарання" - це він про себе сказав,Тк. не зрозумів.
показать весь комментарий
10.11.2025 23:18
Було б дивно, якби міндіча арештували... А так - все по плану.
показать весь комментарий
10.11.2025 23:46
ну, і хто ця тумберг? Ім'я у студію.
показать весь комментарий
10.11.2025 22:54
Хто попередив? - звідки знали шо НАБУ прийде? - чому він не був під підозрою?
показать весь комментарий
10.11.2025 22:54
патамуша сваіх нє брасают...
показать весь комментарий
10.11.2025 22:59
злила людина Татарова Андрій Синяк, якого в свій час примусом офіса прзидента призначили заступником керівника САП Клименка
показать весь комментарий
10.11.2025 23:10
Скажіть будь ласка тільки чесно - Україні кінець???
показать весь комментарий
10.11.2025 22:54
Якби не сьогоднішній чудовий день, то міг би настати. Тепер я більш ніж впевнений, що ні! 😊
показать весь комментарий
10.11.2025 22:59
Еххх. Нічого не зміниця. Інфантільне населення бажає " Вовіну тисячу". Все. Більш нічого не бажає.
показать весь комментарий
10.11.2025 23:52
Кто-то довел людей до такого состояния что им уже лучше тысяча сегодня, чем пустые обещания про светлое будущее когда-то потом. Сытому рассуждать всегда легче чем голодному. Это справедливо для любого населения. Вопрос в цифрах. Для украинского пенсионера и тысяча пол пенсии, для беженца и 500 евро неплохие деньги, а для американца и 2к долларов как пол средней зарплаты. Потому никто из вышеперечисленных не откажется от своего куска, как бы это все не выглядело со стороны. Каждый посчитает что это его честно полученное. Думаю и вам когда-то что-то давали и скорее всего вы это что-то брали, особо не задумываясь о высоком. Как и любой простой человек.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:08
Доля Білорусі чекає
показать весь комментарий
10.11.2025 23:11
Нет. Так легко мы не отделаемся. )
показать весь комментарий
10.11.2025 23:42
"Я президент, Міша!" (с)
показать весь комментарий
10.11.2025 22:57
Корупція захлиснула Україну - заставами в суді її не перемогти
показать весь комментарий
10.11.2025 23:00
Декілька хвилин тому на Флайтрадарі було видно кацапський літак що вже перелетів на правий берег Дніпра і зник. Напевно Пуйло свого Буратіну намагався евакуювати у вигрібуху.
показать весь комментарий
10.11.2025 23:00
І, що мене досі будуть переконувати, що коломойша сидить в в сізо або в підвалі СБУ, як той по кому йде кримінальне розслідування? Не морочте мені голову. Якщо в нього і є охоронці, то їх купа аби вінпочувався вільно
показать весь комментарий
10.11.2025 23:02
Гундосого в тюрму.
показать весь комментарий
10.11.2025 23:03
На жаль , українці сьогодні воюють на два фронти,
перший - це кацапські загарбники , які намагаються нас знищити,
другий фронт - це Зе зі своєю сворою , які намагаються
вкрасти все до нитки і змусити нас капітулювати перед кремлівськими
покидьками !!
Але Україна була , є і буде ,
а зелень вся пожовкне і зникне !!
показать весь комментарий
10.11.2025 23:05
Зелень в головах населення. А воно бажає тільки нових " вовіних тисяч".
показать весь комментарий
10.11.2025 23:54
Ой ой ой ,не все так однозначно... шоб дістати 🤡 українцям , треба робити запит до Ізраелю ...
показать весь комментарий
10.11.2025 23:06
Наскільки розумію, герой СБУ Малюк є просто дешева шістка Банкової, ЗеШобли. Коли одні героїчно воюють з козломордою ордою, інші просто знищують Україну зсередини. То виходить, що Малюк просто гнида?
показать весь комментарий
10.11.2025 23:10
Все оточення ЗЕ-зрадника такі ж підораси,як і ЗЕ
показать весь комментарий
10.11.2025 23:22
для русні і трампа ,головне не допустити ,шоб зеленський пішов з посади ,бо якшо з'явиться комітет нацзахисту України , це те чого боїться і х..ло і зеленський 🤡...
показать весь комментарий
10.11.2025 23:13
В Трамп при чому?
З самого початку він заявляв про вибори, зміну керівництва, яке і із-за цього влаштувало антитрампівську істерію.
показать весь комментарий
10.11.2025 23:22
театр бажання одного атера у трампа ...головне шоб вітер дув , а результат ,зеленський хароший хлопець ...і на цьому все кіно ...
показать весь комментарий
10.11.2025 23:53
https://www.radiosvoboda.org/a/svoboda-live-plivky-mindicha-spetsoperatsiya-nabu/33586397.html Ті самі «плівки Міндіча»? Спецоперація НАБУ і обшуки у друга Зеленського пов'язані?

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко прокоментував в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») закиди в бік президента Володимира Зеленського про його зв'язки із Тімуром Міндічем. Лещенко запевнив, що жодні минулі бізнес-зв'язки Володимира Зеленського не будуть «дороговказом», щоб захищати людину. Він зазначив, що президент нині повністю зосереджений на війні та не має часу втручатися у справи колишніх бізнес-партнерів.
«Я знаю, що президент зайнятий війною не 24/7, а, я думаю, 26 годин щодня. Тому що він постійно тільки цим питанням займається. І якимись колишніми бізнес-партнерами - думаю, що в нього немає ні часу, ні натхнення цим займатися… Я не думаю, що в перерві між дзвінками з Макроном, і Мерцем, і поїздкою до Трампа, а потім переговорів з королем Чарльзом, я складно уявляю, щоб десь тут якісь бізнес-партнери з минулого щось вирішували, в якийсь спосіб проникали в комунікацію президента», - зазначив Сергій Лещенко.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» наhttps://www.youtube.com/channel/UC7qnYpVcuFbURi3E2E6_f6Q @Радіо Свобода:
показать весь комментарий
10.11.2025 23:22
Немає довіри ні до Лещенка ,
ні до шобли Зеленського , який призначав на високі посади
схематозних нелюдей !!
показать весь комментарий
10.11.2025 23:33
Саме тому Зеленський святкував свій бьоздик на тій самій хаті Міндіча. Приїхав сказати, що не хоче знати цього розбійника. 😁
показать весь комментарий
10.11.2025 23:36
Міндіч - це гаманець Зе
показать весь комментарий
10.11.2025 23:38
Задньоприводний, мабуть ЗАЗ 945.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:32
Миндич, бедолага, через Тису переплыл...а нет, то из другой оперы.
показать весь комментарий
10.11.2025 23:22
Ткач дитя асфальта.
Лису убить не так то просто. Она сама кого хош убьёт.
Шо налоговая, дань собирает. Гуся в рывчаке утащила, хороший гусь был. Еще до войны, военные стояли, я просил её (лису) с автомата застрелить. Говорят приноси, мы застрелим. Я её иголками травил. Недотравил. Война помешала. Ничего, моя лиса 3 года кацапов жрала. За это я ей гуся прощаю
показать весь комментарий
10.11.2025 23:50
А короче, кацап...
показать весь комментарий
11.11.2025 00:30
Если Миндич преступник партнеры должны его выдать. Но тогда они подставят Зеленского.
показать весь комментарий
10.11.2025 23:52
******** срань. Гірше не бува. Проходить місяць, з'являється гірше.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:04
Міндіч не жилець , зеермаки приберуть його як портнова .
показать весь комментарий
11.11.2025 00:15
Мародери- вороги, а ворогам смертна кара. Внутрішній, чи зовнішній ворог має бути знищений, Крапка.
показать весь комментарий
11.11.2025 00:29
Так хто попередив міндіча? зєля? Хай би гроші повернули, а приберуть його "свої"
показать весь комментарий
11.11.2025 00:31
 
 