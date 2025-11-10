Вывезти Миндича перед обысками, чтобы потом сказать о "неотвратимости наказания" – это как убить лису, а через несколько часов вступить в Greenpeace, – Ткач
Журналист-расследователь Михаил Ткач прокомментировал реакцию Офиса президента на расследование НАБУ и САП по схеме хищения в сфере энергетики. В ОП накануне заявили, что "должна быть неотвратимость наказания".
Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью вывезти Миндича за несколько часов до обысков, чтобы днем сказать, что Офис президента выступает за "неотвратимость наказания" - это то же самое, что убить лису ради воротника, а уже через несколько часов вступить в Greenpeace в этом воротнике", - заявил журналист.
- Напомним, что в ОП, комментируя расследование коррупции в энергетике, заявили, что "должна быть неотвратимость наказания".
- Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что "каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
В процесі розслідування жоден Шуллерман не постраждав.
Шмигаль з свириденко, можуть вчинити і прикре самогубство!!??
Вкрадені гроші Західних Партнерів, в особливо великих розмірах, чималенькі а статті в ККУ, під час дії воєнного стану та Особливого періоду, суворі, довічні!!
перший - це кацапські загарбники , які намагаються нас знищити,
другий фронт - це Зе зі своєю сворою , які намагаються
вкрасти все до нитки і змусити нас капітулювати перед кремлівськими
покидьками !!
Але Україна була , є і буде ,
а зелень вся пожовкне і зникне !!
З самого початку він заявляв про вибори, зміну керівництва, яке і із-за цього влаштувало антитрампівську істерію.
Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко прокоментував в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») закиди в бік президента Володимира Зеленського про його зв'язки із Тімуром Міндічем. Лещенко запевнив, що жодні минулі бізнес-зв'язки Володимира Зеленського не будуть «дороговказом», щоб захищати людину. Він зазначив, що президент нині повністю зосереджений на війні та не має часу втручатися у справи колишніх бізнес-партнерів.
«Я знаю, що президент зайнятий війною не 24/7, а, я думаю, 26 годин щодня. Тому що він постійно тільки цим питанням займається. І якимись колишніми бізнес-партнерами - думаю, що в нього немає ні часу, ні натхнення цим займатися… Я не думаю, що в перерві між дзвінками з Макроном, і Мерцем, і поїздкою до Трампа, а потім переговорів з королем Чарльзом, я складно уявляю, щоб десь тут якісь бізнес-партнери з минулого щось вирішували, в якийсь спосіб проникали в комунікацію президента», - зазначив Сергій Лещенко.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» наhttps://www.youtube.com/channel/UC7qnYpVcuFbURi3E2E6_f6Q @Радіо Свобода:
ні до шобли Зеленського , який призначав на високі посади
схематозних нелюдей !!
Лису убить не так то просто. Она сама кого хош
убьёт.
Шо налоговая, дань собирает. Гуся в рывчаке утащила, хороший гусь был. Еще до войны, военные стояли, я просил её (лису) с автомата застрелить. Говорят приноси, мы застрелим. Я её иголками травил. Недотравил. Война помешала. Ничего, моя лиса 3 года кацапов жрала. За это я ей гуся прощаю