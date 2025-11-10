ОП о расследовании НАБУ относительно коррупции в энергетике: "Должна быть неотвратимость наказания"

В Офисе президента прокомментировали расследование НАБУ и САП относительно схемы хищения в сфере энергетики, через которую "отмыли" 100 миллионов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному сказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Должны быть подозрения"

"Очевидно, что должно быть неотвратимость наказания, и если есть такое обвинение — должны быть подозрения и другие необходимые процессуальные действия, поэтому мы поддерживаем это", — заявил он.

В ОП добавили, что пока было только несколько видео от НАБУ без юридических деталей. В то же время, как только они появятся, Офис президента будет поддерживать и "другие процессуальные действия".

Что предшествовало?

