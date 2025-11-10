3 796 52
ОП о расследовании НАБУ относительно коррупции в энергетике: "Должна быть неотвратимость наказания"
В Офисе президента прокомментировали расследование НАБУ и САП относительно схемы хищения в сфере энергетики, через которую "отмыли" 100 миллионов долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному сказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.
"Должны быть подозрения"
"Очевидно, что должно быть неотвратимость наказания, и если есть такое обвинение — должны быть подозрения и другие необходимые процессуальные действия, поэтому мы поддерживаем это", — заявил он.
В ОП добавили, что пока было только несколько видео от НАБУ без юридических деталей. В то же время, как только они появятся, Офис президента будет поддерживать и "другие процессуальные действия".
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
НАБУ та САП викрито масштабну схему в державному підприємстві «Енергоатом», ключовим фігурантом є соратник президента Зеленського - Тимур Міндіч, який зміг втекти в Австрію. За даними слідства, представники злочинної організації вимагали «відкати» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Фактично, було створено систему, за якої стратегічним підприємством із доходом понад 200 млрд грн керували не топменеджери, наглядова рада або держава, як власник, а стороння особа, яка, не маючи повноважень, узяла на себе роль тіньового управлінця.
Можна було по характеру розмов зрозуміти найближчі дії НАБУ.
- Я сам могу всё пояснит. Вы скажите что здесь происходит?
у якості ОПи дєрьмака сьогодні холуй литвин
Здасть вас всіх ваш Міндіч, питання часу.
