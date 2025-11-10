РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12410 посетителей онлайн
Новости Коррупция в энергетике
3 796 52

ОП о расследовании НАБУ относительно коррупции в энергетике: "Должна быть неотвратимость наказания"

Обыски НАБУ у Миндича и Галущенко. Подробности

В Офисе президента прокомментировали расследование НАБУ и САП относительно схемы хищения в сфере энергетики, через которую "отмыли" 100 миллионов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному сказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Должны быть подозрения"

"Очевидно, что должно быть неотвратимость наказания, и если есть такое обвинение — должны быть подозрения и другие необходимые процессуальные действия, поэтому мы поддерживаем это", — заявил он.

В ОП добавили, что пока было только несколько видео от НАБУ без юридических деталей. В то же время, как только они появятся, Офис президента будет поддерживать и "другие процессуальные действия".

Читайте также: "Нести $1,6 млн такое себе удовольствие": фигурант коррупционной схемы в энергетике жаловался, что ему трудно нести деньги наличными

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главным по отмыванию денег в офисе Деркача был Айвар Омсон. Фигурируют и братья Цукерманы, - Железняк

Автор: 

НАБУ (4653) коррупция (8663) Энергоатом (417) САП (2341) Офис Президента (1835) Литвин Дмитрий (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
В аудіозаписах НАБУ лунає набагато цікавіша інформація ніж просто «відкати». Члени злочинної групи обговорюють питання захисту енергетичної інфраструктури України в контексті «дерибану» бюджетних коштів. Власне сьогодні наслідки таких дій відчуває вся країна. Головний фігурант кримінального провадження олігарх Тимур Міндіч втік закордон до Австрії. І тут на моє глибоке переконання це свідчить лише про злив інформації з НАБУ, що власне вже відбувається не вперше, з тим же Комарницьким та сама історія. І це неадекватно, коли у вас постійно за декілька днів до реалізації тікає головний фігурант! Повернемось до організатора злочинної групи Тимура Міндіча. З того, що ми побачили, то напрошуються прямі питання Президенту Зеленському щодо його соратника: - а як так сталося, що ваш партнер по бізнесу в студії «Квартал 95» стрімко виріс в енергетичному бізнесі з контролем державного підприємства, а також отримав ключові державні контракти в оборонну-промисловому комплексі та медіа? - маючи повний контроль над правоохоронними органами та ДПСУ, як так стається, що черговий фігурант корупційних схем може спокійно перетнути кордон у воюючій країні? - Службі безпеці України весь цей час нецікаво було, що відбувається в енергетичному державному секторі України і як там опинилися ті, кого пан Малюк сам називає «русаками»? Олігарх Міндіч і всі його схеми - це персональна відповідальність Президента України Володимира Зеленського, саме завдяки якому він і став олігархом з тіньовим впливом на міністерства та державні підприємства в абсолютно різних, але критичних для держави сферах. І Зеленський зараз може розповідати, що завгодно, але це саме він дав своєму партнеру втекти від слідства закордон. Це все тільки початок, схеми Міндіча можуть призвести до серйозного міжнародного скандалу, оскільки, вже не секрет, що його діяльність підпала під юрисдикцію ФБР США. Головні учасники злочинної групи по «Енергоатому» з провадження НАБУ: Карлсон - це власне Тимур Міндіч - багаторічний бізнес-партнер Президента України Володимира Зеленського. Професор - чинний міністр юстиції України Герман Галущенко, а до 17 липня 2025 міністр енергетики України, перед цим обіймав посаду ексвіцепрезидент в НАЕК «Енергоатом», це людина заступника голови Офісу президента Ростислав Шурми, який в свою чергу представляє в ОП інтереси олігарха Ріната Ахметова. Тенор - він же Басов Дмитро - НАЕК Енергоатом з фізичного захисту та спеціальної безпеки Рокет - він же Ігор Миронюк, радник Германа Галущенка та помічник зрадника Андрія Деркача.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:25 Ответить
+11
Давайте коротко всім все поясню.
НАБУ та САП викрито масштабну схему в державному підприємстві «Енергоатом», ключовим фігурантом є соратник президента Зеленського - Тимур Міндіч, який зміг втекти в Австрію. За даними слідства, представники злочинної організації вимагали «відкати» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Фактично, було створено систему, за якої стратегічним підприємством із доходом понад 200 млрд грн керували не топменеджери, наглядова рада або держава, як власник, а стороння особа, яка, не маючи повноважень, узяла на себе роль тіньового управлінця.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:24 Ответить
+11
Малюк в долі. Є два СБУ - яке ******* русню а СБУ імені Баканова (Малюк так, шавка) яке служить зелупі
показать весь комментарий
10.11.2025 18:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте коротко всім все поясню.
НАБУ та САП викрито масштабну схему в державному підприємстві «Енергоатом», ключовим фігурантом є соратник президента Зеленського - Тимур Міндіч, який зміг втекти в Австрію. За даними слідства, представники злочинної організації вимагали «відкати» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Фактично, було створено систему, за якої стратегічним підприємством із доходом понад 200 млрд грн керували не топменеджери, наглядова рада або держава, як власник, а стороння особа, яка, не маючи повноважень, узяла на себе роль тіньового управлінця.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:24 Ответить
В аудіозаписах НАБУ лунає набагато цікавіша інформація ніж просто «відкати». Члени злочинної групи обговорюють питання захисту енергетичної інфраструктури України в контексті «дерибану» бюджетних коштів. Власне сьогодні наслідки таких дій відчуває вся країна. Головний фігурант кримінального провадження олігарх Тимур Міндіч втік закордон до Австрії. І тут на моє глибоке переконання це свідчить лише про злив інформації з НАБУ, що власне вже відбувається не вперше, з тим же Комарницьким та сама історія. І це неадекватно, коли у вас постійно за декілька днів до реалізації тікає головний фігурант! Повернемось до організатора злочинної групи Тимура Міндіча. З того, що ми побачили, то напрошуються прямі питання Президенту Зеленському щодо його соратника: - а як так сталося, що ваш партнер по бізнесу в студії «Квартал 95» стрімко виріс в енергетичному бізнесі з контролем державного підприємства, а також отримав ключові державні контракти в оборонну-промисловому комплексі та медіа? - маючи повний контроль над правоохоронними органами та ДПСУ, як так стається, що черговий фігурант корупційних схем може спокійно перетнути кордон у воюючій країні? - Службі безпеці України весь цей час нецікаво було, що відбувається в енергетичному державному секторі України і як там опинилися ті, кого пан Малюк сам називає «русаками»? Олігарх Міндіч і всі його схеми - це персональна відповідальність Президента України Володимира Зеленського, саме завдяки якому він і став олігархом з тіньовим впливом на міністерства та державні підприємства в абсолютно різних, але критичних для держави сферах. І Зеленський зараз може розповідати, що завгодно, але це саме він дав своєму партнеру втекти від слідства закордон. Це все тільки початок, схеми Міндіча можуть призвести до серйозного міжнародного скандалу, оскільки, вже не секрет, що його діяльність підпала під юрисдикцію ФБР США. Головні учасники злочинної групи по «Енергоатому» з провадження НАБУ: Карлсон - це власне Тимур Міндіч - багаторічний бізнес-партнер Президента України Володимира Зеленського. Професор - чинний міністр юстиції України Герман Галущенко, а до 17 липня 2025 міністр енергетики України, перед цим обіймав посаду ексвіцепрезидент в НАЕК «Енергоатом», це людина заступника голови Офісу президента Ростислав Шурми, який в свою чергу представляє в ОП інтереси олігарха Ріната Ахметова. Тенор - він же Басов Дмитро - НАЕК Енергоатом з фізичного захисту та спеціальної безпеки Рокет - він же Ігор Миронюк, радник Германа Галущенка та помічник зрадника Андрія Деркача.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:25 Ответить
Малюк в долі. Є два СБУ - яке ******* русню а СБУ імені Баканова (Малюк так, шавка) яке служить зелупі
показать весь комментарий
10.11.2025 18:27 Ответить
Малюку, що скаже Зеленьський, то він і зробить. Хоч кого знищить за веазівкою імне зрозумуло, можливо якби у долі був, це було б гірше для Держави, чи краще ніж нинішній стан речей?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:39 Ответить
чи врятує малюк карлсона?

показать весь комментарий
10.11.2025 18:44 Ответить
За всіма дотичними до НАБУ стежить та прослуховує СБУ, підконтрольна ОП та Зеленському.
Можна було по характеру розмов зрозуміти найближчі дії НАБУ.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:35 Ответить
Давайте коротко всім все поясню

- Я сам могу всё пояснит. Вы скажите что здесь происходит?
показать весь комментарий
10.11.2025 19:18 Ответить
Ой! Шо ви гаварітє...
показать весь комментарий
10.11.2025 18:25 Ответить
перекладаю ОПу дєрьмака - "ВИ ВСЬО ВРЬОТЄ" ))

у якості ОПи дєрьмака сьогодні холуй литвин
показать весь комментарий
10.11.2025 18:25 Ответить
Все розвалиться в "реформованих" судах - це якщо взагалі до суду дійде ...
показать весь комментарий
10.11.2025 18:26 Ответить
Так саме сталось і в квітні 2019 р. Країну раптом захопили квартальні блазні та пройдисвіти під свист та улюлюкання оскотиненої хрюкаючої маси на кшталт NNN
показать весь комментарий
10.11.2025 18:29 Ответить

показать весь комментарий
10.11.2025 18:35 Ответить
Виборець ЗЕмленського хочеш повне відео?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:39 Ответить
Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанка"
2019 рік
показать весь комментарий
10.11.2025 18:54 Ответить
Штукатурка?
Другой веницианки не знаю.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:21 Ответить
А Венеційську комісію знаєте?
Венеціанська комісія (офіційно - Європейська комісія «За демократію через право») - це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Її основне завдання - надавати висновки щодо відповідності проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям, а також бути форумом для обміну досвідом між країнами-членами у конституційних питаннях.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:24 Ответить
Так кто же её не знает.
Вы пишите так чтобы каждому дураку мне было ясно.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:32 Ответить
Вже 6 з половиною років країною править квартал95, а у зебуїнів досі винен Порошенко
показать весь комментарий
10.11.2025 18:36 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 18:41 Ответить
І ще дуже дового буде правити !
показать весь комментарий
10.11.2025 18:41 Ответить
А що ви NNN гельмінти кацапо-зеленські взагалі знаєте про мозок людини?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:46 Ответить
Як там при кориті?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:57 Ответить
"Має бути невідворотність покарання"

Since 1991
показать весь комментарий
10.11.2025 18:29 Ответить
Всё правильно! Вас и нужно судить! Зе нужно отправить в отставку
показать весь комментарий
10.11.2025 18:30 Ответить
В ОП були інші варіанти реагування?
Здасть вас всіх ваш Міндіч, питання часу.
"На первом скачке разколется, рєдіска"
показать весь комментарий
10.11.2025 18:34 Ответить
А де головний завгосп? Чому мовчить "кардинал" "козирь"?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:36 Ответить
козирь на рашці на переговорах... чи то пак на білорусі
показать весь комментарий
10.11.2025 18:47 Ответить
"оголосять підозру і відправлять ослом чи ослицею на Сейшели"
показать весь комментарий
10.11.2025 18:38 Ответить
Love is..... це коли ти робиш депіляцію наліпкою ,,команда зе,,😩
показать весь комментарий
10.11.2025 18:39 Ответить
Як членограй казав - я ваш вирок...
показать весь комментарий
10.11.2025 18:39 Ответить
Справедливе покарання це наш "марш пригожина" в урядовий квартал..
показать весь комментарий
10.11.2025 18:40 Ответить
О, ***** тобі поапплодує за це. Хоча - судячи з дати твоєї реєстрації - ти й є *****бот.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:54 Ответить
Зеленский выпустил его убежать в Израиль, который не экстрадирует своих жуликов, и Зеленский выдохнул и говорит ну теперь должна быть кара и арест. Это сарказм уровня 95 квартала... Теперь карать нужно Зеленского. Потому что без Зеленского эти аферы не могли никак происходить. Потому за Миндича нужно карать Зеленского, как главного, кто стоит за всеми жуликами в гос секторе. Это все люди Зеленского - его ближайшее окружение. Нужно начинать протесты, как тогда, когда Зеленский НАБУ и антикорупционные органы хотел урезать, чтобы спасти своих жуликов - Миндичей и т.п. Только теперь протесты должны с требованием отставки Зеленского и начать выборы с возможностью голосовать онлайн, чтобы при идентификации могли голосовать и на фронте и за границей. И нужно быстро в первом туре избрать Редиса. И в Раду только тех, кто воюет - военно-политические партии - Свободу, Азов, и делать из разных еще полков и т.п. И создать новые спецслужбы, бо старые протухли и там столько ФСБшников выявлено было или коррупционеров, что их нужно распустить. И новые службы создавать вместе с Великобританией, чтобы лучший опыт взять у них и у США и вступить в 5 глаз - стать 6 глазом. И навести порядок в стране, чтобы нигде не было ни одного агента врагов или оргпреступности нигде не было. Конец эре Ахметовых, Новинских, Коломойских, Кучм, Пинчуков, Суркисов, и всей грязи этой вонючей со всеми их кланами и семьями. Стать национальным государством с защитой спецслужб высшего уровня, чтобы никто не грабил больше и не разрушал государство. Чтобы все шло в нац интересах и развивалось. Вести политику Национального протекционизма! Защита всего национального и помощь в развитии.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:44 Ответить
Це хто?
показать весь комментарий
10.11.2025 18:46 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 19:00 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 19:01 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 19:02 Ответить
Є дещо цікавіше -
показать весь комментарий
10.11.2025 19:07 Ответить
Гіпотетично- теоретичні перспективи? Є конкретний факт тісної співпраці Зеленського з антимайданівцями- українофобами.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:29 Ответить

показать весь комментарий
10.11.2025 19:31 Ответить
І?
показать весь комментарий
10.11.2025 19:39 Ответить
Олешко працював в команді Порошенка? Писав тексти, як Литвин пише за Зеленського? Отримував сотні тисяч гривень на місяць, як отримує Литвин, за рахунок мудрого українського наріТу? Закликов до розброєння України?
показать весь комментарий
10.11.2025 19:55 Ответить
Спочатку - "розбігайтеся і ховайтеся", а потім цар все вирішить. Очевидно, що результат буде нульовим, але видимість "боротьби" буде створена, як аргумент виправдання, що "ми переслідуємо усіх, і недругів, і друзів"...)
показать весь комментарий
10.11.2025 18:47 Ответить
Чим підбадьорити піпл коли повсюди опа, вірно нескінченними резонансними справами які ніколи не будуть доведені до ревльних вироків.
показать весь комментарий
10.11.2025 18:48 Ответить
Головне в офісі президента щоб не вийти на самих себе.Бо неприємність буде для рейтингу ЗЕленського і зеленої шобли.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:02 Ответить
Всіх на кіл .
показать весь комментарий
10.11.2025 19:10 Ответить
«Остання надія путіна зламати Україну - це сіяння зневіри до Президента України в самій Україні», - депутатка-слуга Єлизавета Богуцька.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:15 Ответить
А если Президент сам все сеет, то как это все называется?
показать весь комментарий
10.11.2025 19:32 Ответить
Прийде весна , будемо саджати ? Рекомендую почати в теплицях від зараз !
показать весь комментарий
10.11.2025 19:23 Ответить
Я так розумію, шо "... невідворотність покарання" - це для тих, хто розворушив це зміїне кубло 95-го кварталу. А ви шо подумали? Ну не для ОП ж та його "довгожителів" з 95-го кварталу.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:31 Ответить
 
 