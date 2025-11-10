ОП про розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці: "Має бути невідворотність покарання"

В Офісі президента прокоментували розслідування НАБУ й САП щодо схеми розкрадання у сфері енергетики, через яку "відмили" 100 мільйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному сказав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"Мають бути підозри"

"Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є таке звинувачення — мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тож ми підтримуємо це", - заявив він.

В ОП додали, що поки було лише кілька відео від НАБУ без юридичних деталей. Водночас як тільки вони зʼявляться, Офіс президента підтримуватиме й "інші процесуальні дії".

