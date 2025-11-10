ОП про розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці: "Має бути невідворотність покарання"

Обшуки НАБУ в Міндіча та Галущенка. Подробиці

В Офісі президента прокоментували розслідування НАБУ й САП щодо схеми розкрадання у сфері енергетики, через яку "відмили" 100 мільйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному сказав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"Мають бути підозри"

"Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є таке звинувачення — мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тож ми підтримуємо це", - заявив він.

В ОП додали, що поки було лише кілька відео від НАБУ без юридичних деталей. Водночас як тільки вони зʼявляться, Офіс президента підтримуватиме й "інші процесуальні дії".

Читайте також: "Нести $1,6 млн таке собі задоволення": фігурант корупційної схеми в енергетиці скаржився, що йому важко нести гроші готівкою

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головним щодо відмивання грошей в офісі Деркача був Айвар Омсон. Фігурують і брати Цукермани, - Железняк

НАБУ (5729) корупція (5058) Енергоатом (1734) САП (2610) Офіс Президента (2097) Литвин Дмитро (34)
В аудіозаписах НАБУ лунає набагато цікавіша інформація ніж просто «відкати». Члени злочинної групи обговорюють питання захисту енергетичної інфраструктури України в контексті «дерибану» бюджетних коштів. Власне сьогодні наслідки таких дій відчуває вся країна. Головний фігурант кримінального провадження олігарх Тимур Міндіч втік закордон до Австрії. І тут на моє глибоке переконання це свідчить лише про злив інформації з НАБУ, що власне вже відбувається не вперше, з тим же Комарницьким та сама історія. І це неадекватно, коли у вас постійно за декілька днів до реалізації тікає головний фігурант! Повернемось до організатора злочинної групи Тимура Міндіча. З того, що ми побачили, то напрошуються прямі питання Президенту Зеленському щодо його соратника: - а як так сталося, що ваш партнер по бізнесу в студії «Квартал 95» стрімко виріс в енергетичному бізнесі з контролем державного підприємства, а також отримав ключові державні контракти в оборонну-промисловому комплексі та медіа? - маючи повний контроль над правоохоронними органами та ДПСУ, як так стається, що черговий фігурант корупційних схем може спокійно перетнути кордон у воюючій країні? - Службі безпеці України весь цей час нецікаво було, що відбувається в енергетичному державному секторі України і як там опинилися ті, кого пан Малюк сам називає «русаками»? Олігарх Міндіч і всі його схеми - це персональна відповідальність Президента України Володимира Зеленського, саме завдяки якому він і став олігархом з тіньовим впливом на міністерства та державні підприємства в абсолютно різних, але критичних для держави сферах. І Зеленський зараз може розповідати, що завгодно, але це саме він дав своєму партнеру втекти від слідства закордон. Це все тільки початок, схеми Міндіча можуть призвести до серйозного міжнародного скандалу, оскільки, вже не секрет, що його діяльність підпала під юрисдикцію ФБР США. Головні учасники злочинної групи по «Енергоатому» з провадження НАБУ: Карлсон - це власне Тимур Міндіч - багаторічний бізнес-партнер Президента України Володимира Зеленського. Професор - чинний міністр юстиції України Герман Галущенко, а до 17 липня 2025 міністр енергетики України, перед цим обіймав посаду ексвіцепрезидент в НАЕК «Енергоатом», це людина заступника голови Офісу президента Ростислав Шурми, який в свою чергу представляє в ОП інтереси олігарха Ріната Ахметова. Тенор - він же Басов Дмитро - НАЕК Енергоатом з фізичного захисту та спеціальної безпеки Рокет - він же Ігор Миронюк, радник Германа Галущенка та помічник зрадника Андрія Деркача.
10.11.2025 18:25 Відповісти
Давайте коротко всім все поясню.
НАБУ та САП викрито масштабну схему в державному підприємстві «Енергоатом», ключовим фігурантом є соратник президента Зеленського - Тимур Міндіч, який зміг втекти в Австрію. За даними слідства, представники злочинної організації вимагали «відкати» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Фактично, було створено систему, за якої стратегічним підприємством із доходом понад 200 млрд грн керували не топменеджери, наглядова рада або держава, як власник, а стороння особа, яка, не маючи повноважень, узяла на себе роль тіньового управлінця.
10.11.2025 18:24 Відповісти
Малюк в долі. Є два СБУ - яке ******* русню а СБУ імені Баканова (Малюк так, шавка) яке служить зелупі
10.11.2025 18:27 Відповісти
Малюку, що скаже Зеленьський, то він і зробить. Хоч кого знищить за веазівкою імне зрозумуло, можливо якби у долі був, це було б гірше для Держави, чи краще ніж нинішній стан речей?
10.11.2025 18:39 Відповісти
чи врятує малюк карлсона?

10.11.2025 18:44 Відповісти
За всіма дотичними до НАБУ стежить та прослуховує СБУ, підконтрольна ОП та Зеленському.
Можна було по характеру розмов зрозуміти найближчі дії НАБУ.
10.11.2025 18:35 Відповісти
Давайте коротко всім все поясню

- Я сам могу всё пояснит. Вы скажите что здесь происходит?
10.11.2025 19:18 Відповісти
Ой! Шо ви гаварітє...
10.11.2025 18:25 Відповісти
перекладаю ОПу дєрьмака - "ВИ ВСЬО ВРЬОТЄ" ))

у якості ОПи дєрьмака сьогодні холуй литвин
10.11.2025 18:25 Відповісти
Все розвалиться в "реформованих" судах - це якщо взагалі до суду дійде ...
10.11.2025 18:26 Відповісти
Так саме сталось і в квітні 2019 р. Країну раптом захопили квартальні блазні та пройдисвіти під свист та улюлюкання оскотиненої хрюкаючої маси на кшталт NNN
10.11.2025 18:29 Відповісти

10.11.2025 18:35 Відповісти
Виборець ЗЕмленського хочеш повне відео?
10.11.2025 18:39 Відповісти
Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанка"
2019 рік
10.11.2025 18:54 Відповісти
Штукатурка?
Другой веницианки не знаю.
10.11.2025 19:21 Відповісти
А Венеційську комісію знаєте?
Венеціанська комісія (офіційно - Європейська комісія «За демократію через право») - це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Її основне завдання - надавати висновки щодо відповідності проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям, а також бути форумом для обміну досвідом між країнами-членами у конституційних питаннях.
10.11.2025 19:24 Відповісти
Так кто же её не знает.
Вы пишите так чтобы каждому дураку мне было ясно.
10.11.2025 19:32 Відповісти
Вже 6 з половиною років країною править квартал95, а у зебуїнів досі винен Порошенко
10.11.2025 18:36 Відповісти
10.11.2025 18:41 Відповісти
І ще дуже дового буде правити !
10.11.2025 18:41 Відповісти
А що ви NNN гельмінти кацапо-зеленські взагалі знаєте про мозок людини?
10.11.2025 18:46 Відповісти
Як там при кориті?
10.11.2025 18:57 Відповісти
"Має бути невідворотність покарання"

Since 1991
10.11.2025 18:29 Відповісти
Всё правильно! Вас и нужно судить! Зе нужно отправить в отставку
10.11.2025 18:30 Відповісти
В ОП були інші варіанти реагування?
Здасть вас всіх ваш Міндіч, питання часу.
"На первом скачке разколется, рєдіска"
10.11.2025 18:34 Відповісти
А де головний завгосп? Чому мовчить "кардинал" "козирь"?
10.11.2025 18:36 Відповісти
козирь на рашці на переговорах... чи то пак на білорусі
10.11.2025 18:47 Відповісти
"оголосять підозру і відправлять ослом чи ослицею на Сейшели"
10.11.2025 18:38 Відповісти
Love is..... це коли ти робиш депіляцію наліпкою ,,команда зе,,😩
10.11.2025 18:39 Відповісти
Як членограй казав - я ваш вирок...
10.11.2025 18:39 Відповісти
Справедливе покарання це наш "марш пригожина" в урядовий квартал..
10.11.2025 18:40 Відповісти
О, ***** тобі поапплодує за це. Хоча - судячи з дати твоєї реєстрації - ти й є *****бот.
10.11.2025 18:54 Відповісти
Зеленский выпустил его убежать в Израиль, который не экстрадирует своих жуликов, и Зеленский выдохнул и говорит ну теперь должна быть кара и арест. Это сарказм уровня 95 квартала... Теперь карать нужно Зеленского. Потому что без Зеленского эти аферы не могли никак происходить. Потому за Миндича нужно карать Зеленского, как главного, кто стоит за всеми жуликами в гос секторе. Это все люди Зеленского - его ближайшее окружение. Нужно начинать протесты, как тогда, когда Зеленский НАБУ и антикорупционные органы хотел урезать, чтобы спасти своих жуликов - Миндичей и т.п. Только теперь протесты должны с требованием отставки Зеленского и начать выборы с возможностью голосовать онлайн, чтобы при идентификации могли голосовать и на фронте и за границей. И нужно быстро в первом туре избрать Редиса. И в Раду только тех, кто воюет - военно-политические партии - Свободу, Азов, и делать из разных еще полков и т.п. И создать новые спецслужбы, бо старые протухли и там столько ФСБшников выявлено было или коррупционеров, что их нужно распустить. И новые службы создавать вместе с Великобританией, чтобы лучший опыт взять у них и у США и вступить в 5 глаз - стать 6 глазом. И навести порядок в стране, чтобы нигде не было ни одного агента врагов или оргпреступности нигде не было. Конец эре Ахметовых, Новинских, Коломойских, Кучм, Пинчуков, Суркисов, и всей грязи этой вонючей со всеми их кланами и семьями. Стать национальным государством с защитой спецслужб высшего уровня, чтобы никто не грабил больше и не разрушал государство. Чтобы все шло в нац интересах и развивалось. Вести политику Национального протекционизма! Защита всего национального и помощь в развитии.
10.11.2025 18:44 Відповісти
Це хто?
10.11.2025 18:46 Відповісти
10.11.2025 19:00 Відповісти
10.11.2025 19:01 Відповісти
10.11.2025 19:02 Відповісти
Є дещо цікавіше -
10.11.2025 19:07 Відповісти
Гіпотетично- теоретичні перспективи? Є конкретний факт тісної співпраці Зеленського з антимайданівцями- українофобами.
10.11.2025 19:29 Відповісти

10.11.2025 19:31 Відповісти
І?
10.11.2025 19:39 Відповісти
Олешко працював в команді Порошенка? Писав тексти, як Литвин пише за Зеленського? Отримував сотні тисяч гривень на місяць, як отримує Литвин, за рахунок мудрого українського наріТу? Закликов до розброєння України?
10.11.2025 19:55 Відповісти
Так
Працював . Писав . Закликав
10.11.2025 20:28 Відповісти
І брата з'їв.
Факти, будьте ласкаві, а не ще один треш від ОПівських шавок безіменних.

Щось на кшталт цього.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, хто пише вечірні промови президента України Володимира Зеленського. Про це він розповів в https://babel.ua/news/80363-mihaylo-podolyak-rozpoviv-hto-pishe-vechirni-promovi-volodimira-zelenskogo інтервʼю виданню «Бабель».

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №622/2024
Про призначення Д.Литвина Радником Президента України з питань комунікацій
10.11.2025 21:02 Відповісти
Спочатку - "розбігайтеся і ховайтеся", а потім цар все вирішить. Очевидно, що результат буде нульовим, але видимість "боротьби" буде створена, як аргумент виправдання, що "ми переслідуємо усіх, і недругів, і друзів"...)
10.11.2025 18:47 Відповісти
Чим підбадьорити піпл коли повсюди опа, вірно нескінченними резонансними справами які ніколи не будуть доведені до ревльних вироків.
10.11.2025 18:48 Відповісти
Головне в офісі президента щоб не вийти на самих себе.Бо неприємність буде для рейтингу ЗЕленського і зеленої шобли.
10.11.2025 19:02 Відповісти
Всіх на кіл .
10.11.2025 19:10 Відповісти
«Остання надія путіна зламати Україну - це сіяння зневіри до Президента України в самій Україні», - депутатка-слуга Єлизавета Богуцька.
10.11.2025 19:15 Відповісти
А если Президент сам все сеет, то как это все называется?
10.11.2025 19:32 Відповісти
Прийде весна , будемо саджати ? Рекомендую почати в теплицях від зараз !
10.11.2025 19:23 Відповісти
Я так розумію, шо "... невідворотність покарання" - це для тих, хто розворушив це зміїне кубло 95-го кварталу. А ви шо подумали? Ну не для ОП ж та його "довгожителів" з 95-го кварталу.
10.11.2025 19:31 Відповісти
Так ОПа ще на самих себе не вийшла?
10.11.2025 19:57 Відповісти
до чого тут відмивання ? крали тай годі
10.11.2025 20:05 Відповісти
Колись нам говорили,що вбивці людей на Майдані будуть покарані і що???Справи закриті строк вичерпаний.
10.11.2025 20:33 Відповісти
''Невідворотність покарання'' - заявили в офісі президента.
Це що ж таке виходить...
Зеленський має каструвати Єрмака - Єрмак має каструвати Міндіча - а Міндіч має каструвати Зеленського.
А що на це скаже Лєнка Скумбрія...
10.11.2025 20:50 Відповісти
 
 