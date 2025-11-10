ОП про розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці: "Має бути невідворотність покарання"
В Офісі президента прокоментували розслідування НАБУ й САП щодо схеми розкрадання у сфері енергетики, через яку "відмили" 100 мільйонів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному сказав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.
"Мають бути підозри"
"Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є таке звинувачення — мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тож ми підтримуємо це", - заявив він.
В ОП додали, що поки було лише кілька відео від НАБУ без юридичних деталей. Водночас як тільки вони зʼявляться, Офіс президента підтримуватиме й "інші процесуальні дії".
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
НАБУ та САП викрито масштабну схему в державному підприємстві «Енергоатом», ключовим фігурантом є соратник президента Зеленського - Тимур Міндіч, який зміг втекти в Австрію. За даними слідства, представники злочинної організації вимагали «відкати» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Фактично, було створено систему, за якої стратегічним підприємством із доходом понад 200 млрд грн керували не топменеджери, наглядова рада або держава, як власник, а стороння особа, яка, не маючи повноважень, узяла на себе роль тіньового управлінця.
Венеціанська комісія (офіційно - Європейська комісія «За демократію через право») - це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Її основне завдання - надавати висновки щодо відповідності проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям, а також бути форумом для обміну досвідом між країнами-членами у конституційних питаннях.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, хто пише вечірні промови президента України Володимира Зеленського. Про це він розповів в інтервʼю виданню «Бабель».
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №622/2024
Про призначення Д.Литвина Радником Президента України з питань комунікацій
