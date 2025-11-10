"Нести $1,6 млн таке собі задоволення": фігурант корупційної схеми в енергетиці скаржився, що йому важко нести гроші готівкою

Фото: Скриншот / НАБУ

Один із фігурантів схеми про корупцію у сфері енергетики бідкався, що "дуже важко" нести 1,6 мільйона доларів готівкою в офіс, де їх "відмивали".

Про це свідчать записи, які оприлюднило НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Про що говорили

Нагадаємо, раніше НАБУ заявило, що легалізація незаконно отриманих коштів у корупційній схемі в енергетиці покладалась на окремий офіс, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині екснардепа-зрадника Андрія Деркача. 

За легалізацію коштів відповідав бізнесмен, якого учасники схеми називали Шугармен. Завдання з легалізації коштів виконували працівники офісу, ключову роль серед яких відігравав учасник схеми, якого називали Рьошик.

Гроші виносили в коробках

Фактично, його можна вважати "головним бухгалтером злочинної організації", а загалом всю діяльність офісу контролював "впливовий український бізнесмен", якого учасники схеми називали Карлсон, встановили у НАБУ.

Так, у розмові від 20 квітня Шугармен цікавився у Рьошика: "а як ти допер коробку?". Той каже, що гроші йому передали у коробці, яка мала ручку, щоб можна було нести.

"Я забрав лимон і в тій же коробці віддав. Але нести 1,6 мільйона доларів таке собі задоволення", - поскаржився Рьошик.

У НАБУ додають, що масштаби діяльності злочинної організації "вражають", і інколи вони складали гроші "навіть у кульки".

Загалом, за даними правоохоронців, через так звану "пральню" пройшло близько 100 мільйонів доларів. Правоохоронці також зʼясували, що злочинна організація мала звʼязки в росії. Також кошти відмивали в Австрії, у Північній Америці та Африці.

Запис НАБУ, на якому фігуранти справи обговорюють "відмивання" грошей
Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
  • Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
  • НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
  • Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
  • Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.

Автор: 

Вирок. Распять на Майдане в прямом смысле этого слова. И тушки пусть там висят, в назидание другим.
а він підар відмиваючи гроші в офісі деркача - ввів санкції проти Порошенко.о **** обрізана завернув пальці !
Вирок. Распять на Майдане в прямом смысле этого слова. И тушки пусть там висят, в назидание другим.
"Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають."
Угу, " свої" діти не розпинають, а всаджуть у крісла, розпиначів. Громадян Ізраілю, Зеленьського,Міндіча, Шефірів,, громадян роісії, Єрмака, Татарова, Галущєнко і цілої шобли малоросів.
Які "свої" її розпинають? Міндичі? Я маю на увазі й того міндича, який всівся у крісло президента. Ті, чиї предки влаштовували Голодомор і знищення українців у концтаборах? Так то "свої"?
Кіт Яша які нахєр "свої діти"??? Розпинають Україну ті, яких здуру наобирали тупоголові "вкраїнчики" - Міндічі, Цукермани, Штілермани, Шефіри, Зеленські, Коломойські... etc. І цьому кагалу глибоко похєр на Україну, для них головне збагачення будь якою ціною. Ідіотів які голосували за ЗЕпідора всі вони заслужено вважають за корисних ідіотів, які просто допомогли цьому кагалу зрубити на крові "вкраїнчиків" такого шаленого бабла, що й пра-пра-пра-правнукам ЗЕ-Міндічів-Цукерманів-Штілерманів-Шефірів-Зеленських-Коломойських... вистачить. І на цих кривавих сотнях мільярдів жируватимуть не діти-онуки-правнуки тих, хто зараз на нулі, хто віддає своє життя та здоров"я за Україну, а вся ця підла, підступна, цинічна та лицемірна ******, яку легатимізує, покриває та захищає V.O.Z.еленський, той самий покидьок, який формувався у родині "совків" і виріс переконаним "совком", свідомість якого дошліфовувалася у московських ВІП лазнях і який на підсвідомості ненавидить і українців і все українське, включно з державою українців - Україною. Все чого прагне і зеленський і його кагал і путін, це щоб Україна назавжди залишалася Малоросією, Хахляндією, УССР, шароварною вбогою "маківарою" для вічного побиття та обпльовування хазяями Зеленського, які сидять у кремлі.
Це правда! Мудрий Шевченко.
Це початок кінця зеленого. Шо б там не писали їхні боти про кацапську атаку на нього через НАБУ.
Randall Flag #387882, ти давай конкретніше, а не без водички, пиши чітко - Земленський пітух!
Земленський пітух!
Randall, ти, тіпа, крутий-бль? То підчитай собі укра̀інскій "Закон про антисемітизм".
За слово "cock", по відношенню до єврея, тобі тюрма.
Хе-хе, чуваки! Хе-хе!!! Ви за це голосували! Палучітє...
Сперменко або Пєрдула?
До речі, Міндіч уже у Варшаві.
Зупинився в готелі Raffles Europejski, у номері 4409.
Зараз сидить і молиться у Варшавській синагозі хасидів Chabad-Lubawicz.
уже в джакузі...
а повинен би в котлі зі смолою
Прокляті вороги брешуть, що укра̀інскій(!) нардеп Рабіновічь вже шукає для Мундічя тимчасове, шикарне житло в Єрусалимі...
😂 це в тебе пика надмірно роздута
Гільйотині пох, чоловік ти, чи жінка...
Це вона мала на увазі Юзіка, братів Стефанчуків і Міндіча.
Якщо б не злили то їх потихому прикопали десь у посадці, а так прикута увага і замести сліди буде важкувато
це розголос, щоб не зам"яли та в ліс не пішли
Відмічаємо зелених уїбанів
Це ти про ту тайну слідства коли гундосе чмо призначає винних? Як з Ріфмастером?
Серьозно? Ти ще скажи шо він з "нациками" не боровся, і Азов не здав у полон на смерть під свої всраті "гарантії"
Примусити носити оту валізу набиту важким камінням до скону
Так, а відмивалка деркача, це які роки?
Яка ж важка робота у влади, переносити в сумках майже по 2 мільйона баксів, вкрадених у народу. А народ скидається по гривні на армію. То ви думаєте західні країни будуть після цього відбирати у своїх платників податків мільярди і передавати зеленій хуцпі?
А тобі не похєр? Головне, що в Україні вони працюють в сусідньому кабінеті поруч з кабінетом Зеленського і будуть працювати і далі
Цікаво якби були практики як в Китаї з мародерами,вони б боялися красти, та й ще в таких астрономічних масштабах?
Так вони там до сих пір крадуть, китайців же багато, розстрілів тисячі, але крадуть, звісно не так зухвало як у нас, але у нас же європейська країна, яка в полоні орків відгодовує.
Нажаль я не можу погодитись, що в нас європейська країна в плані дій, а не дерективно. Поки що
😂🤣 нарешті настав кінець епохи бідності. голосраким від голобородька великій привіт ))))))))
Він знову роздає по 1000 і по 3000 км. Всі будуть щасливі й багаті.
Тепер зрозуміло, чому Коля Котлета завжди серйозно займався спортом. Валізи з грошима носити - це силу та витривалість треба мати.
Вішати на стовпах оцих несунів, ніяких судів, це капець, а у когось квартир нема з-за атак шахедів..
І за оцих падлюк, виродків, гнид, і гинуть хлопці в окопах?!?? Та свої більше шкоди несуть чим ворог , С.Петлюра був тисячі разів правий..
Скидайте докази в фбр та мі-6, ще можно спробувати і в ЕС, бо вкрадені гроші, це з допомоги союзників і партнерів. ФБР рід@рів-крадіїв дістане і з Ізраїлю. В Україні нікого не накажуть
Рьошик.
Who is a "головний бугалет"?
Може головний бухгалтер?
Наче з базару йде...Простячок-пустячок..
Максим Дрозденко
Питання ******** ці зайобують.
Anton Shvets та Юрій Гудименко операцию Набу похвалили, им видимо известно больше.
Я, как пересичный гражданин, получил информацию со страницы Набу и не совсем все понял.
Я периодически вспоминаю банкира Доброго и его роль в истории российской империи.
Я прослушал те звукозаписи, которые выложили НАБУ .
Речь идёт о некоем смотрящем за Энергоатомом и исполнительном его же директоре. Обсуждается две взятки, 30 тысяч евро и сто тысяч. 30 тысяч поделены на много людей, включая назк.
Ещё речь идёт о деятельности конверта. Там обсуждаются суммы до трёх миллионов долларов, к этим взяткам явно не привязанные. Для конверта это мизер. Ну и двушка кому-то в Москву ггг, на ход ноги
Смотрящие на энергоатоме были всегда и будут всегда, даже когда энергоатома не будет. Там ещё металлолома дохрена, ну и перепуганные европейцы на саркофаги денег дадут.
Подчеркивается, что на эту операцию был брошен весь личный состав НАБУ.
Операция озвучена как операция против миндича, который там обозначен как Карлсон. Возможно он живёт в пентхаузе.
Все, что он говорит - что не хотел бы получить подозрение. Это желание не является незаконным.
Каким образом он привязан к убогим схемам на энергоатоме из записей не понятно.
Нахрена кроме медийности делать у него обыск - не понятно совершенно.
В любой непонятной ситуации делай обыск у миндича?
То, что за ним охотится Набу знала вся страна. Что ещё хуже - знал весь мир, ну кому это вообще интересно.
Каким образом он сумел уехать из страны за несколько часов до обыска если ему было готово подозрение? Или какого хрена его упоминать если подозрения нет?
Кстати, остальным фигурантам ведь подозрение предъявлено, правда? И задержания проведены? Или только обыски?
Когда-то опубликовали прослушки нашего зампреда облсовета Марченко. Там было интересно, окна чик, стадионы чирик, коррупционная плевра и прочее. Луценко правда немедленно соврал что пустоваров убегал в тапочках по снегу - он врал в Киеве и не знал что снега в Запорожье нет.
Ну то есть в стране блекаут. Где-то надо брать деньги. У европейцев например, больше негде .
И тут какие-то добрые люди рассказывают что со всех тендеров в энергоатоме откаты 10-15 процентов.
Они там скорее всего больше. Ну так проведите массовые аресты.
Уголовная ответственность не только за получение, за дачу тоже. Подрядчиков привлекли?
Если это все что накопали на миндича - святой человек однозначно
Цікаво, а Зеленському теж в кульочку "бабло" передавали? Він же не міг не знати про "успіхи" свого друга і партнера?
У них общак.
ЗЕздець.
Зелі гроші ішли на криптогаманець.
...и братья Цукерманны... Спасибо, чуть посмеялся. А в окно своё не смотрю, почти все окна города моего темные и холодильники отключены.
Зараз всім вимкнуть ел.енергію і небуде ніякого майдану проти Зеленського)
Які "правильні " коменти, який праведний гнів, але ніхто, буквально ніхто не признається - і я приложив до цього руку... Дуже сумніваюсь, що свого часу з тут дописувачів хтось та і не топив за ЗЕлупенка. З чим і вітаю 73% лохів... Якщо щось - голосував за пороха. Хоча і до нього є досить питань, але щоб за клована - то треш... І як, дальше "поржом"?
вся ця історія почалася в 19 році і продовжується по цей день . можна пригадати ..ефективного.. менеджера трухіна який віз з полтави в офісний общак 150 000 долл і бухой попав в аварію під києвом . потім був такий ..ефективний.. рєзніков з глиняною . був шифєр чи шефір какая разніца . був чернишов який ****** бабло міліардами . да ще був каломойський спонсор зельця на виборах 42 лімона долларов фофан заникав собі скрисятнічал . зараз міндіч ..герой.. квартальний засвітився теж дружбан зельця ---- совпадєніє ????? нє думаю !!!!!а скільки істот зєльц познімав з посад в областях за воровство і пересадив не в сізо а в столицю на вищі посади наприклад пронін і кириленко . до речі суд в лондоні постановив щоб подєльнік зельця бєня і боголюбов повернули державному ..приватбанку.. 3 000 000 000 ярди долярів . ДА ЗДРАВСТВУЄТ ЛОНДОНСКІЙ СУД . БОЖЕ ХРАНИ КОРОЛЯ !!! АМІНЬ !!!
Герой-Малюк всіх спіймав і посадив. Під носом у нього грабують державу, а він ніби ні сном ні духом. Що ж це за СБУ в нас таке, яке не може почути різницю між словами Узбекистан і Дагестан і в себе під носом впритул не бачить справжніх ворогів держави? Але лохторат вважає, що все, що роблять бійці СБУ, які реально знищують ворога - то заслуга Малюка. Навіть окремі журналісти так вважають. Для Малюка вороги сидять в НАБУ, а не в офісі по відмиванню грошей енергетики.
Нетерпляче чекаю на коментарі від персонажа "Николай Декапольцев" (та їже з ним) про російськомовних оборонців України в окопах і про україномовних "патріотів у вишиванках" по високих кабінетах.
