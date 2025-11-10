"Нести $1,6 млн таке собі задоволення": фігурант корупційної схеми в енергетиці скаржився, що йому важко нести гроші готівкою

Фото: Скриншот / НАБУ

Один із фігурантів схеми про корупцію у сфері енергетики бідкався, що "дуже важко" нести 1,6 мільйона доларів готівкою в офіс, де їх "відмивали".

Про це свідчать записи, які оприлюднило НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Про що говорили

Нагадаємо, раніше НАБУ заявило, що легалізація незаконно отриманих коштів у корупційній схемі в енергетиці покладалась на окремий офіс, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині екснардепа-зрадника Андрія Деркача.

За легалізацію коштів відповідав бізнесмен, якого учасники схеми називали Шугармен. Завдання з легалізації коштів виконували працівники офісу, ключову роль серед яких відігравав учасник схеми, якого називали Рьошик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головним щодо відмивання грошей в офісі Деркача був Айвар Омсон. Фігурують і брати Цукермани, - Железняк

Гроші виносили в коробках

Фактично, його можна вважати "головним бухгалтером злочинної організації", а загалом всю діяльність офісу контролював "впливовий український бізнесмен", якого учасники схеми називали Карлсон, встановили у НАБУ.

Так, у розмові від 20 квітня Шугармен цікавився у Рьошика: "а як ти допер коробку?". Той каже, що гроші йому передали у коробці, яка мала ручку, щоб можна було нести.

"Я забрав лимон і в тій же коробці віддав. Але нести 1,6 мільйона доларів таке собі задоволення", - поскаржився Рьошик.

У НАБУ додають, що масштаби діяльності злочинної організації "вражають", і інколи вони складали гроші "навіть у кульки".

Читайте також: Найближче коло Зеленського крало на захисті енергооб’єктів, - Шабунін

Загалом, за даними правоохоронців, через так звану "пральню" пройшло близько 100 мільйонів доларів. Правоохоронці також зʼясували, що злочинна організація мала звʼязки в росії. Також кошти відмивали в Австрії, у Північній Америці та Африці.

Запис НАБУ, на якому фігуранти справи обговорюють "відмивання" грошей

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Енергоатом" підтвердив обшуки та заявив про готовність до співпраці зі слідство