"Нести $1,6 млн таке собі задоволення": фігурант корупційної схеми в енергетиці скаржився, що йому важко нести гроші готівкою
Один із фігурантів схеми про корупцію у сфері енергетики бідкався, що "дуже важко" нести 1,6 мільйона доларів готівкою в офіс, де їх "відмивали".
Про це свідчать записи, які оприлюднило НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили
Нагадаємо, раніше НАБУ заявило, що легалізація незаконно отриманих коштів у корупційній схемі в енергетиці покладалась на окремий офіс, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині екснардепа-зрадника Андрія Деркача.
За легалізацію коштів відповідав бізнесмен, якого учасники схеми називали Шугармен. Завдання з легалізації коштів виконували працівники офісу, ключову роль серед яких відігравав учасник схеми, якого називали Рьошик.
Гроші виносили в коробках
Фактично, його можна вважати "головним бухгалтером злочинної організації", а загалом всю діяльність офісу контролював "впливовий український бізнесмен", якого учасники схеми називали Карлсон, встановили у НАБУ.
Так, у розмові від 20 квітня Шугармен цікавився у Рьошика: "а як ти допер коробку?". Той каже, що гроші йому передали у коробці, яка мала ручку, щоб можна було нести.
"Я забрав лимон і в тій же коробці віддав. Але нести 1,6 мільйона доларів таке собі задоволення", - поскаржився Рьошик.
У НАБУ додають, що масштаби діяльності злочинної організації "вражають", і інколи вони складали гроші "навіть у кульки".
Загалом, за даними правоохоронців, через так звану "пральню" пройшло близько 100 мільйонів доларів. Правоохоронці також зʼясували, що злочинна організація мала звʼязки в росії. Також кошти відмивали в Австрії, у Північній Америці та Африці.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Anton Shvets та Юрій Гудименко операцию Набу похвалили, им видимо известно больше.
Я, как пересичный гражданин, получил информацию со страницы Набу и не совсем все понял.
Я периодически вспоминаю банкира Доброго и его роль в истории российской империи.
Я прослушал те звукозаписи, которые выложили НАБУ .
Речь идёт о некоем смотрящем за Энергоатомом и исполнительном его же директоре. Обсуждается две взятки, 30 тысяч евро и сто тысяч. 30 тысяч поделены на много людей, включая назк.
Ещё речь идёт о деятельности конверта. Там обсуждаются суммы до трёх миллионов долларов, к этим взяткам явно не привязанные. Для конверта это мизер. Ну и двушка кому-то в Москву ггг, на ход ноги
Смотрящие на энергоатоме были всегда и будут всегда, даже когда энергоатома не будет. Там ещё металлолома дохрена, ну и перепуганные европейцы на саркофаги денег дадут.
Подчеркивается, что на эту операцию был брошен весь личный состав НАБУ.
Операция озвучена как операция против миндича, который там обозначен как Карлсон. Возможно он живёт в пентхаузе.
Все, что он говорит - что не хотел бы получить подозрение. Это желание не является незаконным.
Каким образом он привязан к убогим схемам на энергоатоме из записей не понятно.
Нахрена кроме медийности делать у него обыск - не понятно совершенно.
В любой непонятной ситуации делай обыск у миндича?
То, что за ним охотится Набу знала вся страна. Что ещё хуже - знал весь мир, ну кому это вообще интересно.
Каким образом он сумел уехать из страны за несколько часов до обыска если ему было готово подозрение? Или какого хрена его упоминать если подозрения нет?
Кстати, остальным фигурантам ведь подозрение предъявлено, правда? И задержания проведены? Или только обыски?
Когда-то опубликовали прослушки нашего зампреда облсовета Марченко. Там было интересно, окна чик, стадионы чирик, коррупционная плевра и прочее. Луценко правда немедленно соврал что пустоваров убегал в тапочках по снегу - он врал в Киеве и не знал что снега в Запорожье нет.
Ну то есть в стране блекаут. Где-то надо брать деньги. У европейцев например, больше негде .
И тут какие-то добрые люди рассказывают что со всех тендеров в энергоатоме откаты 10-15 процентов.
Они там скорее всего больше. Ну так проведите массовые аресты.
Уголовная ответственность не только за получение, за дачу тоже. Подрядчиков привлекли?
Если это все что накопали на миндича - святой человек однозначно