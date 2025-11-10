НАБУ проводить операцію з викритя корупції в енергетиці: 1000 годин аудіозаписів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації.



Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", - йдеться в повідомленні.

Деталі повідомлять згодом.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.

Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".

