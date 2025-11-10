НАБУ проводить обшуки у Галущенка, Миронюка та в "Енергоатомі", - Железняк (оновлено)

Зранку 10 листопада 2025 року співробітники НАБУ проводять обшуки у чинного міністра юстиції України, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомляє у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"І у Германа Галущенко теж обшук НАБУ. Яке співпадіння )))) І це ще не все", - пише він.

За даними Железняка, також відбуваються обшуки в "Енергоатомі".

Оновлена інформація

Пізніше нардеп також повідомив, що НАБУ проводить обшуки у Ігоря Миронюка, який був до цього радником міністра енергетики Германа Галущенко.

"Саме Миронюка називали мої джерела "смотрящім" від Германа по багатьом питанням. До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проектів на державних енергетичних компаніях.

А ще знаєте який факт? До цього пан Миронюк безкінечну кількість років був помічником і дуже близькою особою зрадника Андрія Деркача!!!! Який, до речі, теж не чужий і пану Галущенку був", - пише Железняк.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча.

Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.

