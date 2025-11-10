НАБУ проводить обшуки у Галущенка, Миронюка та в "Енергоатомі", - Железняк (оновлено)
Зранку 10 листопада 2025 року співробітники НАБУ проводять обшуки у чинного міністра юстиції України, ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Про це повідомляє у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"І у Германа Галущенко теж обшук НАБУ. Яке співпадіння )))) І це ще не все", - пише він.
За даними Железняка, також відбуваються обшуки в "Енергоатомі".
Оновлена інформація
Пізніше нардеп також повідомив, що НАБУ проводить обшуки у Ігоря Миронюка, який був до цього радником міністра енергетики Германа Галущенко.
"Саме Миронюка називали мої джерела "смотрящім" від Германа по багатьом питанням. До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проектів на державних енергетичних компаніях.
А ще знаєте який факт? До цього пан Миронюк безкінечну кількість років був помічником і дуже близькою особою зрадника Андрія Деркача!!!! Який, до речі, теж не чужий і пану Галущенку був", - пише Железняк.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
Імітує боротьбу з друзями.
Вирубувати потрібно сокирою прямо в ОПі -лігві головних бандитів.
Чи хтось вірить, що Міндіч та Галущенко самі все мутили?
як пліснява, що заполонила хати українців коли відсутне тепло та світло.
Зараз Татарова возбудится, порушить по поліційній статті і справу тихо похоронить
Галущенки, мінДічи і татарва - це похідні. Головні - це Зеленський. І він повинен сидіти в тюрмі. Це аксіома. Докази - в суді (можливо - в міжнародному.