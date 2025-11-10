НАБУ проводить обшуки у Галущенка, Миронюка та в "Енергоатомі", - Железняк (оновлено)

НАБУ прийшло з обшуком до Галущенка

Зранку 10 листопада 2025 року співробітники НАБУ проводять обшуки у чинного міністра юстиції України, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомляє у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"І у Германа Галущенко теж обшук НАБУ. Яке співпадіння )))) І це ще не все", - пише він.

За даними Железняка, також відбуваються обшуки в "Енергоатомі".

Також читайте: Посадовиця філії "Енергоатому" щомісячно вимагала від підрядника "відсотки": хабарницю затримали

Оновлена інформація

Пізніше нардеп також повідомив, що НАБУ проводить обшуки у Ігоря Миронюка, який був до цього радником міністра енергетики Германа Галущенко.

"Саме Миронюка називали мої джерела "смотрящім" від Германа по багатьом питанням. До його офісу (точніше бек-офісу) запрошували на розмови підрядників різних проектів на державних енергетичних компаніях.

А ще знаєте який факт? До цього пан Миронюк безкінечну кількість років був помічником і дуже близькою особою зрадника Андрія Деркача!!!! Який, до речі, теж не чужий і пану Галущенку був", - пише Железняк.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча.
  • Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.

Також читайте: "Зараз я за енергетику не відповідаю", – ексміністр енергетики Галущенко закликав залишити питання до нього "в минулому"

Топ коментарі
Коли обшук в ОП у Єрмака та Зеленського?

Чи хтось вірить, що Міндіч та Галущенко самі все мутили?
10.11.2025 09:57 Відповісти
Чекайте, так Галущенко нині - міністр юстиції, якому організаційно підпорядковуються суди...
10.11.2025 09:44 Відповісти
Отже, варіант "Імітація".
Імітує боротьбу з друзями.
10.11.2025 09:43 Відповісти
Отже, варіант "Імітація".
Імітує боротьбу з друзями.
10.11.2025 09:43 Відповісти
Кастрування набу було теж "імітацією"? #уйню не пишіть
10.11.2025 10:18 Відповісти
Не вийшло підпорядкувати? Забалакаємо, сабатуємо, "розставимо акценти", зімітуємо. Що з цього ви ще не бачили до сьогодні?
10.11.2025 10:25 Відповісти
Ви розумієте, що отими "імітаціями" підтримуєте оте саме "нє всьо так адназначна", а отже створюєте "сіру зону" - ні нашим, ні вашим.
10.11.2025 10:30 Відповісти
В ви розумієте, що я не ставив під сумнів НАБУ? Я нагадую, ОП має достатньо важелів впливу, щоб пригальмувати НАБУ до вигідного Бубочці моменту.
10.11.2025 10:35 Відповісти
Помічники зрадників-ригоАНАЛІВ, з 2014 року, а ще масштабніше, з 2019 року, масовано та активно і під патронатом групи осіб з Урядового кварталу а ОСОБЛИВО і БЕЗПОСЕРЕДНЬО, руками «сірих» і незрозумілих, держсекретарів з КМУ та ЦОВВ, гадять та знищують Україну, допомагаючи у цьому ******!!
10.11.2025 13:57 Відповісти
Чекайте, так Галущенко нині - міністр юстиції, якому організаційно підпорядковуються суди...
10.11.2025 09:44 Відповісти
Не псуйте такий потужний медіа кейс
10.11.2025 09:48 Відповісти
І штатівські теж? 🤔 Маю сумнів. НАБУ - структура, що діє під патронатом наших західних союзників, а не ОПи Єрмака/Зєльонского. Вибити зелених з майбутніх виборів можна шляхом відрубання від їхнвх липких рук грошового ресурсу, щоб унеможливити передвиборче гречкозасіювання. ФБРівцям треба зачіпки від українських структур, щоб мати підстави арештовувати закордонні активи грошові, криптовалютні та майноаі. Без накрадених коштів умовний 95 квартал перетвориться з мафіозного клану у те, чим він є насправді - комік-групу.
10.11.2025 09:58 Відповісти
гомік групу
10.11.2025 11:00 Відповісти
Від засівання? Лідар у слушний час вийде та скаже зедібілам - ось вам підтримка, зубажілим, 2000 гривень. З бюджету. І кабмін виконає. І ті побіжуть робити себе третій раз.
Вирубувати потрібно сокирою прямо в ОПі -лігві головних бандитів.
10.11.2025 12:44 Відповісти
Це той, хто "Потурбуйтеся про себе самі"
10.11.2025 10:10 Відповісти
А галущенко підпорядковується деркачу - каліброваному фсбешнику. Так що його посада ніяк на виконання завдань куратора не впливає - міненерго, мінюст, "какая разніца".
10.11.2025 10:21 Відповісти
відколи суди підпорядковуються мін'юсту?
10.11.2025 11:06 Відповісти
В нього кумом Льоха Джиллі, смотрящій за ДБР.
10.11.2025 15:00 Відповісти
Не буде їх ніхто обшукувати - в цьому нема потреби. Їх просто залишать без гаманців - міндічів.
10.11.2025 09:59 Відповісти
Он видать уже по заданию ГУР МО , срочно выехал с Украины. Как Миндич.
10.11.2025 10:08 Відповісти
Гниду за грати! І господарів його теж...
10.11.2025 10:25 Відповісти
А що дають ті обшуки, якщо їх увесь час хтось про це попереджає? Он міндіч втік напередодні обшуків, млжливо, і цей втече. Чомусь Кудрицький нікуди не тікав, а ці, як таргани...
10.11.2025 10:26 Відповісти
Галущенко вже давно мавби сидіти це людина деркача і саме його відповідальність за незахищеності енергетики і корупції.
10.11.2025 10:45 Відповісти
Цю державу вб'є боротьба з корупцією )
10.11.2025 10:45 Відповісти
Обично боротьба з корупцією в Україні значить, що порішати буде трохи дорожче
10.11.2025 14:32 Відповісти
Цікаво, що вони там хочуть знайти?
10.11.2025 10:57 Відповісти
Смарагдова клептократія
10.11.2025 11:02 Відповісти
Кацапи управляють нашою енергетикою, потім її нищать, відновлюють і крадуть гороші і на побудові укриттів і на відновленні. Гарна схема, тільки чомусь СБУ та Прокуратура цього не бачила. Ах вони ж ручні шавки Гундосого.
10.11.2025 11:05 Відповісти
Це вже який за рахунком міністр з підозрою у корупції? А потім дивуються, чого це кредит на сто мільярдів не дають.
10.11.2025 11:12 Відповісти
Трохи про Миронюка: був заступником голови Бориспільської РДА при ющі. Перекидав кучу людей і втік… на посаду заступника голови фонду держмайна. Перекидав кучу людей… не працюючи ні дня за фахом отримав звання заслуженого юриста України ( при янику). Якби московітам вдалось те, чого вони прагнули, воно мусило бути гауляйтером Харківської області ( родом з Харкова це опудало). І одна корекція- не він був « смотрящим» від галущенка, а він був « смотрящим» за галущенком від деркача…
10.11.2025 11:37 Відповісти
На морду якого корупціонера нк глянь - типовий міндіч!
10.11.2025 11:53 Відповісти
яке гидотне блакитно-зелене (риго-служкине) колдо,
як пліснява, що заполонила хати українців коли відсутне тепло та світло.
10.11.2025 11:55 Відповісти
Котін, памперси приготував? На тебе усе повісять
10.11.2025 14:42 Відповісти
голова енергоатому котін 20 серпня написав заяву на звільнення і щоб не сідати на нари 21 серпня умотав на канари . мабуть котіна офісна опг евакуювала як свідка мільярдних злочинів
10.11.2025 17:23 Відповісти
За що така ^слава^ - за хабарі чи розкрадання ?
Зараз Татарова возбудится, порушить по поліційній статті і справу тихо похоронить
10.11.2025 15:03 Відповісти
Чувака за саботаж і руйнування енергетики країни покарали засланням в Міністри юстиції.
10.11.2025 18:15 Відповісти
Поки Зеленський не сидітиме в тюрмі - електроенергії в Україні не буде!!!
Галущенки, мінДічи і татарва - це похідні. Головні - це Зеленський. І він повинен сидіти в тюрмі. Це аксіома. Докази - в суді (можливо - в міжнародному.
10.11.2025 18:40 Відповісти
гера мав би вже сидіти на нарах і з повною конфіскацією
10.11.2025 19:53 Відповісти
 
 