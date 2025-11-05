Посадовиця філії "Енергоатому" щомісячно вимагала від підрядника "відсотки": хабарницю затримали

НАБУ та САП викрили заступницю генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом" на проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Що встановило слідство?

За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні "відсотки" за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань.

Сума "винагороди" становила від 10% до 15% від вартості робіт", - уточнили в НАБУ.

Скільки коштів отримала хабарниця?

У червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн (еквівалент 40 200 дол. США). Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн.

Посадовицю затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).

Що передувало?

Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.