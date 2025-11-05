УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10086 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
3 655 13

Посадовиця філії "Енергоатому" щомісячно вимагала від підрядника "відсотки": хабарницю затримали

викрито корупціонерку в енергетиці

НАБУ та САП викрили заступницю генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом" на проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Що встановило слідство?

За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні "відсотки" за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань.

Сума "винагороди" становила від 10% до 15% від вартості робіт", - уточнили в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліціянтів з Прикарпаття, які вимагали хабар у моделі OnlyFans, звільнили після матеріалу ЗМІ

Скільки коштів отримала хабарниця?

У червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн (еквівалент 40 200 дол. США). Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн.

Посадовицю затримано у порядку ст. 208 КПК України. Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі).

Що передувало?

Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.

Автор: 

НАБУ (5724) хабар (4766) корупція (5047) Енергоатом (1733)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
і така ситуація всюди,від низів до верховної зради та жОПи,де все живе по законах біржі,отримує той хто більше запропонує,а винен у всьому Telegram....
показати весь коментар
05.11.2025 11:01 Відповісти
+4
Шустра баба..Послом в США її... Трамп Тамагавки завтра дасть
показати весь коментар
05.11.2025 10:54 Відповісти
+1
такІ жлоби умЄют жидь у країні-мрії Зєлєнскага...
наголосували, блін, патужне покращення..
показати весь коментар
05.11.2025 10:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
такІ жлоби умЄют жидь у країні-мрії Зєлєнскага...
наголосували, блін, патужне покращення..
показати весь коментар
05.11.2025 10:54 Відповісти
робимо літеру "Є" символом зЄРИГІВ - як фашисти свастику
показати весь коментар
05.11.2025 11:44 Відповісти
Шустра баба..Послом в США її... Трамп Тамагавки завтра дасть
показати весь коментар
05.11.2025 10:54 Відповісти
Трамп таких любить, бо сам "обкладає" всіх "процентом". І її "обложить". І назве подругою. Але томагавків не дасть.
показати весь коментар
05.11.2025 11:01 Відповісти
і така ситуація всюди,від низів до верховної зради та жОПи,де все живе по законах біржі,отримує той хто більше запропонує,а винен у всьому Telegram....
показати весь коментар
05.11.2025 11:01 Відповісти
а ви і далі гризиться дурні між собою.....
показати весь коментар
05.11.2025 11:04 Відповісти
зЄРИГИ зараз будуть демонструвати боротьбу з корупцією- після ТАКОГО звіту від ЄС вони почнуть з тих, котрі з ними не ділились або не зовсім па-ларьочному чесно...
дивіться напівповний перший випуск по заяві ЄС щодо що твориться в Україні й чому "владі сци в глаза а вона - вовкіна роса"



https://www.youtube.com/watch?v=H0M1vJ_Nyf4

хтось вірить щто ЕНЕРГОАТОМША сама брала собі баблище - Татаров нЄ замЄтіл? У фашистів була символом свастика у зЄвлади РИГІВ - літера "Є", початкова літера прізвища бункерного напарника прЄза
показати весь коментар
05.11.2025 11:42 Відповісти
Кому війна, смерть, біда, горе і сльози народу, а кому нажива, вони ж тут на заробітках...!? Складається враження , що це люті вороги українського народу , диверсанти, маріонетки схем, корупційна 5та колона, союзники ворога!? Хто їх направляє, покриває, перетасовує, ляльководить..?.А злочини по озброєнні, "обороні"...тощо..??! Патріоти ПРАВО-охоронної системи , дійте, пишіть-Ваші рукописи не горять! З Богом до перемоги і покарання ворогів!! Амінь!
показати весь коментар
10.11.2025 19:40 Відповісти
Так це ще з Золотої Орди традиція. План па "дані", дань па плану. (А "керівництво" ні сном, ні духом ...)
показати весь коментар
05.11.2025 11:05 Відповісти
Коли вони уже нажеруться?. Як їх накормити так, щоб не повадно було іншим?
показати весь коментар
05.11.2025 11:17 Відповісти
Галущенко і далі потребує галушок для ненаситної 0Пи та особисто гівняка. Тому атомні емісари Галущенка бігають в пошуках галушок по всім суміжникам та підрядникам.
показати весь коментар
05.11.2025 13:08 Відповісти
 
 