Поліціянтів з Прикарпаття, які вимагали хабар у моделі OnlyFans, звільнили після матеріалу ЗМІ

Правоохоронців з Івано-Франківської області, які вимагали тисячу доларів за закриття кримінального провадження проти моделі платформи OnlyFans, звільнили зі служби після матеріалу ЗМІ.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Економічна Правда".

Кого звільнили

"Відповідно до статей 11 та 12 Дисциплінарного статуту Національної поліції, поліцейські незалежно від посади і спеціального звання несуть дисциплінарну відповідальність за порушення службової дисципліни, а вчинення дій чи бездіяльності, що підривають авторитет поліції або виходять за межі службових повноважень, розцінюється як дисциплінарний проступок", - йдеться у відповіді поліції.

Там зазначили, що "під час повного, всебічного та об'єктивного розслідування дисциплінарною комісією" ухвалено рішення про звільнення двох поліціянтів, які вимагали хабаря у моделі OnlyFans за закриття кримінального провадження за виготовлення та розповсюдження порнографії.

Зокрема, звільнили:

заступника начальника відділення поліції – начальника слідчого відділення ВП № 2 (м. Городенка) підполковника поліції Рожка Мирослава Володимировича

начальника сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Городенка) майора поліції Калинчука Миколу Васильовича.

Водночас дисциплінарна комісія встановила непричетність до випадку хабарництва Стойка Миколи Ярославовича.

Що передувало

Нагадаємо, що 20 жовтня видання ЕП опублікувала матеріал про те, як працівники поліції з Івано-Франківщини вимагали хабаря за нібито закриття кримінального провадження за статтею 301 Кримінального кодексу в Анжели (ім'я змінене на прохання жінки) –– моделі OnlyFans.

Тоді ЗМІ вдалося встановити, що одним з поліцейських був Мирослав Рожко. Іншого співробітника поліції звали Микола і жінка у розмові з журналістом ЕП припустила, що це Микола Стойко. Проте, як виявилося за результатами внутрішнього розслідування поліції, ним виявився інший працівник – Микола Калинчук.

Також ЕП вдалося отримати запис розмов, у яких вказані працівники поліції натякали жінці на хабар, а також запис розмови, у якій Рожко прямо назвав суму, необхідну за закриття кримінального провадження.

Під час підготовки даного матеріалу журналістам також вдалося встановити, що вказаних поліціянтів нібито планували "спіймати на гарячому" представники СБУ. Однак, ймовірно, хтось міг попередити їх про підготовку операції, через що поліцейські перестали виходити на зв'язок з Анжелою.

