Банда з Львівщини шантажувала чоловіків інтимними відео: вимагачі уникали в’язниці 5 років

В Ужгороді судили жінку та двох чоловіків з Львівщини, які шантажували чоловіків розповсюдженням інтимних відео за їхньої участі. Вони уникали покарання з 2020 року.

Про це йдеться у вироку у Єдиному судовому реєстрі від 20 жовтня, пише видання Lviv.Media, передає Цензор.НЕТ.

Зафіксовані епізоди з шантажем

За даними суду, перший епізод стався наприкінці 2019 року. В одному з кафе Чернівців обвинувачена розіграла сварку зі своїм спільником, щоб привернути увагу іншого чоловіка. Після цього вона познайомилася з потерпілим, а через кілька тижнів запросила його на зустріч до Львова.

Там, у грудні 2019 року, у квартирі, яку пара заздалегідь орендувала, потерпілого зняли на відео під час інтиму та почали з нього вимагати гроші. Спочатку він віддав 20 тисяч гривень, а згодом — ще 50 тисяч гривень, які зняв з банкомату. Загалом злочинці отримали від нього майже 100 тисяч гривень.

Улітку 2020 року фігуранти приїхали на Закарпаття, щоб повторити схему. Lviv.Media зазначає, що до пари приєднався ще один чоловік, який допомагав шукати об’єктів для шантажу.

Так, в Ужгороді жінка познайомилася у соціальній мережі з чоловіком й запропонувала йому зустрітися. Під час інтимного зв’язку до квартири увірвалися її спільники та зафільмували чоловіка на відео. Потерпілому сказали, що йому потрібно передати 2000 доларів.

Банду затримали під час спроби отримати черговий "викуп"

У серпні 2020 року, коли зловмисники намагалися отримати черговий "викуп", правоохоронці провели спецоперацію й затримали всіх трьох учасників групи.

Тоді правоохоронці повідомляли, що за скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Вирок зловмисникам

Суд виніс вирок через п’ять років після затримання:

Жінку визнали винною і призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, однак замінили покарання випробувальним терміном 1 рік і 2 місяці.

ЇЇ спільника також визнали винним. Йому замінили тюремний термін випробувальним на 1 рік.

Третього учасника схеми суд виправдали, оскільки його вина не була доведена в суді.

Винних також зобов’язали відшкодувати одному з потерпілих майже 100 тисяч гривень.

