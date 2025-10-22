УКР
Банда з Львівщини шантажувала чоловіків інтимними відео: вимагачі уникали в’язниці 5 років

Банда з Львівщини уникла в’язниці за шантаж чоловіків інтимними відео

В Ужгороді судили жінку та двох чоловіків з Львівщини, які шантажували чоловіків розповсюдженням інтимних відео за їхньої участі. Вони уникали покарання з 2020 року.

Про це йдеться у вироку у Єдиному судовому реєстрі від 20 жовтня, пише видання Lviv.Media, передає Цензор.НЕТ.

Зафіксовані епізоди з шантажем

За даними суду, перший епізод стався наприкінці 2019 року. В одному з кафе Чернівців обвинувачена розіграла сварку зі своїм спільником, щоб привернути увагу іншого чоловіка. Після цього вона познайомилася з потерпілим, а через кілька тижнів запросила його на зустріч до Львова.

Там, у грудні 2019 року, у квартирі, яку пара заздалегідь орендувала, потерпілого зняли на відео під час інтиму та почали з нього вимагати гроші. Спочатку він віддав 20 тисяч гривень, а згодом — ще 50 тисяч гривень, які зняв з банкомату. Загалом злочинці отримали від нього майже 100 тисяч гривень.

Улітку 2020 року фігуранти приїхали на Закарпаття, щоб повторити схему. Lviv.Media зазначає, що до пари приєднався ще один чоловік, який допомагав шукати об’єктів для шантажу.

Так, в Ужгороді жінка познайомилася у соціальній мережі з чоловіком й запропонувала йому зустрітися. Під час інтимного зв’язку до квартири увірвалися її спільники та зафільмували чоловіка на відео. Потерпілому сказали, що йому потрібно передати 2000 доларів.

Банду затримали під час спроби отримати черговий "викуп"

У серпні 2020 року, коли зловмисники намагалися отримати черговий "викуп", правоохоронці провели спецоперацію й затримали всіх трьох учасників групи.

Тоді правоохоронці повідомляли, що за скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Вирок зловмисникам

Суд виніс вирок через п’ять років після затримання:

  • Жінку визнали винною і призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, однак замінили покарання випробувальним терміном 1 рік і 2 місяці.
  • ЇЇ спільника також визнали винним. Йому замінили тюремний термін випробувальним на 1 рік.
  • Третього учасника схеми суд виправдали, оскільки його вина не була доведена в суді.

Винних також зобов’язали відшкодувати одному з потерпілих майже 100 тисяч гривень.

порнографія (122) суд (11927) Ужгород (353) шантаж (62) Львівська область (2600)
+10
Важливо! Стосовно розсилки голих фото з мого аккаунту!
Друзі, мій аккаунт зламали!
Тому цього тижня розсилки не буде!
22.10.2025 21:24 Відповісти
+9
Якась муйня на постному маслі
22.10.2025 21:10 Відповісти
+4
Чого ж там соромитись? Але ж ні, лох не мамонт, не вимре...
22.10.2025 21:21 Відповісти
Якась муйня на постному маслі
22.10.2025 21:10 Відповісти
І хто тепер заступиться за жінку - справжню жертву насильства?
22.10.2025 21:34 Відповісти
Як відрізнити хабалку з театральної студії від справжньої жертви насильства?
22.10.2025 21:51 Відповісти
Ввести , для суспільства , норми Шаріату - жінок вдягти в паранжу і хіджаб !
22.10.2025 21:56 Відповісти
Чого ж там соромитись? Але ж ні, лох не мамонт, не вимре...
22.10.2025 21:21 Відповісти
А ідею запозичили мабуть із відомого фільму "Ціна зради", де Дженніфер Еністон та Венсан Кассель у головних ролях.
22.10.2025 21:21 Відповісти
"бойовий Алєнь " це просто для премії дарвіна.
Скільки таких полягло або сіло в тюрьму через конфлікти , спровоковані чужою хабалкою .
22.10.2025 21:23 Відповісти
Важливо! Стосовно розсилки голих фото з мого аккаунту!
Друзі, мій аккаунт зламали!
Тому цього тижня розсилки не буде!
22.10.2025 21:24 Відповісти
22.10.2025 21:49 Відповісти
Табличка множення всім прилетить
22.10.2025 22:35 Відповісти
22.10.2025 21:25 Відповісти
Цій схемі, з деякими змінами, десятки років
22.10.2025 21:29 Відповісти
Якщо повівся на розвідняк - тоді "лох"
22.10.2025 21:37 Відповісти
Висновок: випадковим сексом краще займатись в рандомному готелі.
22.10.2025 21:45 Відповісти
І нікого так і не посадили !
22.10.2025 21:46 Відповісти
Ну, гадаю, що принаймні хоч слідаки провели кілька цікавих слідчих експериментів...
22.10.2025 22:13 Відповісти
Зараз це справа №1
22.10.2025 22:36 Відповісти
Щось незрозуміло - затримали в 2020, суд виніс вирок через 5 років і уникали в'язниці 5 років, то що, тоді затримали і відразу відпустили?
22.10.2025 22:14 Відповісти
Про спортивну риболовлю щось чули ...?🤣
22.10.2025 22:17 Відповісти
22.10.2025 22:35 Відповісти
 
 