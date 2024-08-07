Росіяни активізували спроби шантажу родичів військовополонених, змушуючи їх до диверсій - Коордштаб
Росіяни намагаються впливати на родичів українських військовополонених та схиляють їх до співпраці.
Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог активізував спроби впливу на родичів військовополонених та під час особистого спілкування провокує на деструктивні дії та злочини", - зазначають в штабі.
Невідомі обдзвонюють представників родин і намагаються змусити їх до співпраці, зокрема передачі розвідувальної інформації чи виведення із ладу цивільної інфраструктури, терористичної діяльності. Натомість вони пропонують різні послаблення для утримуваних полонених або, навпаки, діють погрозами.
"Не замовчуйте і не приховуйте факти подібних контактів. Наші фахівці допоможуть з гідністю вийти з подібних складних ситуацій, убезпечити ваших рідних у полоні і порадять, як слід діяти. Проте неінформування про такі факти чи діяльність на догоду ворогові може мати важкі та непоправні наслідки", - закликають в Коордштабі.
Як зауважують у Коордштабі, на жаль, росіяни використовують вразливе становище родин.
"Наше завдання - не допустити цього і не погіршити становище наших громадян, позбавлених волі", - підкреслюють у штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мав рацію той азовець що не здався і сам вийшов з окупованого Маріуполя.
я не вірю зеленій влaді ЗАГАЛЬНО.