Росіяни активізували спроби шантажу родичів військовополонених, змушуючи їх до диверсій - Коордштаб

Росіяни намагаються впливати на родичів українських військовополонених та схиляють їх до співпраці.

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог активізував спроби впливу на родичів військовополонених та під час особистого спілкування провокує на деструктивні дії та злочини", - зазначають в штабі.

Невідомі обдзвонюють представників родин і намагаються змусити їх до співпраці, зокрема передачі розвідувальної інформації чи виведення із ладу цивільної інфраструктури, терористичної діяльності. Натомість вони пропонують різні послаблення для утримуваних полонених або, навпаки, діють погрозами.

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"Не замовчуйте і не приховуйте факти подібних контактів. Наші фахівці допоможуть з гідністю вийти з подібних складних ситуацій, убезпечити ваших рідних у полоні і порадять, як слід діяти. Проте неінформування про такі факти чи діяльність на догоду ворогові може мати важкі та непоправні наслідки", - закликають в Коордштабі.

Як зауважують у Коордштабі, на жаль, росіяни використовують вразливе становище родин.

"Наше завдання - не допустити цього і не погіршити становище наших громадян, позбавлених волі", - підкреслюють у штабі.

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