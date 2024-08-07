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Новини
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Росіяни активізували спроби шантажу родичів військовополонених, змушуючи їх до диверсій - Коордштаб

Росіяни шантажують родичів військовополонених

Росіяни намагаються впливати на родичів українських військовополонених та схиляють їх до співпраці.

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог активізував спроби впливу на родичів військовополонених та під час особистого спілкування провокує на деструктивні дії та злочини", - зазначають в штабі.

Невідомі обдзвонюють представників родин і намагаються змусити їх до співпраці, зокрема передачі розвідувальної інформації чи виведення із ладу цивільної інфраструктури, терористичної діяльності. Натомість вони пропонують різні послаблення для утримуваних полонених або, навпаки, діють погрозами.

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"Не замовчуйте і не приховуйте факти подібних контактів. Наші фахівці допоможуть з гідністю вийти з подібних складних ситуацій, убезпечити ваших рідних у полоні і порадять, як слід діяти. Проте неінформування про такі факти чи діяльність на догоду ворогові може мати важкі та непоправні наслідки", - закликають в Коордштабі.

Як зауважують у Коордштабі, на жаль, росіяни використовують вразливе становище родин.

"Наше завдання - не допустити цього і не погіршити становище наших громадян, позбавлених волі", - підкреслюють у штабі.

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07.08.2024 23:41 Відповісти
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08.08.2024 00:47 Відповісти
Стісняюсь спитать: а що про це кажуть женевські конвекції?
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07.08.2024 23:46 Відповісти
А не стісняйся. Там прописаний повний допуск червоного хреста і утримання у швейцарських франках.
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07.08.2024 23:51 Відповісти
можливо якби влада допрацьовувала у питанні обміну військовополоненими, то такого б не було.
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08.08.2024 00:38 Відповісти
Влада обіцяла звільнити азовців через 3- 4 місяці коли вмовила їх вийти з Азовсталі, ну і що? Когось (46 або більше, вибачте зараз не згадаю) вбили в Оленівці, багатьох закатували до смерті.

Мав рацію той азовець що не здався і сам вийшов з окупованого Маріуполя.

я не вірю зеленій влaді ЗАГАЛЬНО.
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08.08.2024 05:19 Відповісти
Тобто, родичі полонених після вчинення диверсії мають отримати платню в швейцарських франках?
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08.08.2024 00:44 Відповісти
 
 